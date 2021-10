Zendaya là 'Biểu tượng thời trang Mỹ' 2021

Diễn viên Zendaya đoạt giải "Biểu tượng thời trang" 2021 do Hiệp hội nhà thiết kế Mỹ trao tặng.

Hôm 19/10, Zendaya thành sao trẻ nhất thắng giải "Fashion Icon" của Hội đồng nhà thiết kế thời trang Mỹ (CFDA). Nữ diễn viên sẽ lên bục nhận giải thưởng vào ngày 10/11. Trước Zendaya, Jennifer Lopez, Rihanna, Beyoncé, Prince, Pharrell, David Bowie... từng ở vị trí này.

Diễn viên Zendaya diện đầm bất đối xứng xếp bèo trên tạp chí Vogue. Ảnh: Vogue

Zendaya gây ấn tượng bằng gu mặc đa dạng, được Vogue đặt biệt danh "Cô nàng thiên biến vạn hóa". Cô nhiều lần vào nhóm sao mặc đẹp tại các sự kiện lớn của làng giải trí.

Sinh năm 1996, Zendaya có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up... Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" nhờ phim Euphoria.

Zendaya ở buổi ra mắt 'Dune' Zendaya và Timothée Chalamet trên thảm đỏ buổi công chiếu "Dune" ở London hôm 19/10. Video: The Upcoming

Ở hạng mục "Gương mặt của năm", Anya Taylor-Joy chiến thắng. Hai năm qua, cô có vai diễn ấn tượng trong các phim One Night in Soho, Emma, The Queen's Gambit. Trên thảm đỏ, cô nhiều lần ghi điểm bằng phong cách đa dạng, trong đó có bộ đầm spaghetti dòng Haute Couture của Dior kết hợp vòng cổ Tiffany ở Quả Cầu Vàng 2021.

Ở CFDA năm nay, nhà thiết kế gốc Việt Peter Do được đề cử hạng mục "Nhà thiết kế của năm" dòng thời trang nữ bên cạnh Marc Jacobs, Christopher John Rogers, Gabriela Hearst và Catherine Holstein của Khaite.

CFDA là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 1962 và có hơn 450 thành viên gồm các nhà tạo mẫu trang phục lẫn phụ kiện. Chủ tịch Hiệp hội là nhà thiết kế Diane von Furstenberg. Mục đích hoạt động của CFDA là tăng cường sự ảnh hưởng và thành công của các nhà thiết kế Mỹ trên thị trường quốc tế.

Họa Mi (theo Vogue)