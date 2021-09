Phim về nữ sinh phá thai thắng giải Sư Tử Vàng

Italy“Happening” (L'Evenement) - kể về nữ sinh phá thai thập niên 1960 - của đạo diễn Audrey Diwan giành giải cao nhất Liên hoan phim Venice lần 78.

Diwan nói trong lễ trao giải ngày 11/9: "Tôi làm phim này với sự tức giận, khao khát, bằng trái tim lẫn lý trí. Tôi muốn Happening là một trải nghiệm, hành trình bên trong da thịt của người phụ nữ trẻ này", theo Deadline. Đạo diễn mời nữ chính Anamaria Vartolomei lên sân khấu, khen cô là linh hồn của phim.

Đạo diễn người Pháp Audrey Diwan nhận tượng Sư Tử Vàng cho phim "Happening". Ảnh: AP

Tác phẩm được chuyển thể từ sách của Annie Ernaux, nội dung xoay quanh Anne (Anamaria Vartolomei), nữ sinh tỉnh lẻ ở Pháp phát hiện mình có thai khi kỳ thi cuối cấp sắp đến. Phim đặt bối cảnh đầu thập niên 1960, thời điểm việc phá thai là điều cấm kỵ, có thể bị ngồi tù. Nhà phê bình Guy Lodge của Variety đánh giá Diwan lột tả mạnh mẽ những rủi ro của phụ nữ khi không được quyền kiểm soát cơ thể. Happening thắng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa lên án luật chống phá thai mới ở Texas hồi đầu tháng. Chủ đề khiến tác phẩm được so sánh với Never Rarely Sometimes Always của Eliza Hittman và 4 Months, 3 Weeks and 2 Days của Cristian Mungiu.

Trích đoạn phim "Happening” - thắng Sư Tử Vàng 2021 Trích đoạn phim "Happening", Anamaria Vartolomei đóng nữ chính. Video: Youtube The Upcoming

Trưởng Ban giám khảo Bong Joon Ho nói các thành viên đều vô cùng yêu thích phim và đồng thuận về kết quả. Chiến thắng giúp Audrey Diwan - người Pháp gốc Lebanon - trở thành nữ đạo diễn thứ sáu giành tượng Sư Tử Vàng tại Venice. Hai năm liền giải đều thuộc về đạo diễn nữ, năm ngoái là Chloé Zhao với Nomadland.

Ba dự án của Netflix đều nhận các giải quan trọng. Phim chính kịch bán tự truyện The Hand of God của đạo diễn Italy Paolo Sorrentino thắng "Giải của Ban giám khảo" và "Marcello Mastroianni" (Diễn viên trẻ triển vọng) cho sao 21 tuổi Filippo Scotti. "Đạo diễn xuất sắc" thuộc về Jane Campion - người tái xuất sau 12 năm với tác phẩm viễn Tây The Power of the Dog do Benedict Cumberbatch đóng chính. Diễn viên kiêm đạo diễn Maggie Gyllenhaal thắng "Kịch bản xuất sắc" cho dự án đầu tay The Lost Daughter, chuyển thể từ tiểu thuyết của Elena Ferrante về tình mẫu tử.

Penelope Cruz thắng "Nữ diễn viên xuất sắc" với phim "Parallel Mothers". Ảnh: AFP

Parallel Mothers của đạo diễn Pedro Almodóvar mang về cho Penélope Cruz danh hiệu "Nữ diễn viên xuất sắc", vai người mẹ đơn thân gặp khủng hoảng về sinh đẻ. John Arcilla - người Philippines - thắng "Nam diễn viên xuất sắc" với vai trong phim tội phạm On the Job: The Missing 8 của đạo diễn Erik Matti. Nhà làm phim người Italy Michelangelo Frammartino nhận "Giải đặc biệt của ban giám khảo" cho Il Buco, tác phẩm kết hợp giữa hai thể loại chính kịch và tài liệu.

Ở hạng mục phụ "Orizzonti" (Góc nhìn mới), Pilgrims của đạo diễn người Lithuania - Laurynas Bareisa - thắng "Phim xuất sắc". Full Time mang về cho Eric Gravel danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc", Laure Calamy đoạt "Nữ diễn viên xuất sắc". Piseth Chhun thắng hạng mục nam diễn viên với White Building.

LHP Venice lần 78 diễn ra từ ngày 1 đến 11/9. Sự kiện gồm 92 tác phẩm được trình chiếu với 21 phim đăng ký tranh Sư Tử Vàng. Danh sách ban giám khảo hạng mục chính gồm: Bong Joon Ho, Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau và Chloé Zhao.

Các giải chính ở LHP Venice 2021 Sư Tử Vàng: Happening (đạo diễn Audrey Diwan) Giải của Ban giám khảo (Grand Jury Prize): The Hand of God (Paolo Sorrentino) Sư Tử Bạc cho đạo diễn xuất sắc: Jane Campion (The Power of the Dog) Nữ diễn viên xuất sắc: Penélope Cruz (Parallel Mothers) Nam diễn viên xuất sắc: John Arcilla (On the Job: The Missing 8) Kịch bản xuất sắc: Maggie Gyllenhaal (The Lost Daughter) Giải đặc biệt của ban giám khảo: Il Buco (Michelangelo Frammartino) Diễn viên trẻ triển vọng: Filippo Scotti (The Hand of God) Giải Thành tựu trọn đời: Roberto Benigni và Jamie Lee Curtis.

Sơn Phước (Theo Deadline)