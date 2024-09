10 diễn viên triển vọng năm 2024

Ryan Destiny

Ryan Destiny, 29 tuổi, là diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Theo Variety, cô có màn trình diễn đột phá trong The Fire Inside (2024). Phim do Barry Jenkins viết kịch bản, Rachel Morrison đạo diễn, nói về võ sĩ quyền Anh Claressa "T-Rex" Shields luyện tập cho Olympic 2012. Dự án công chiếu ở Liên hoan phim quốc tế Toronto đầu tháng 9, dự kiến ra rạp vào ngày 25/12.

Destiny sinh tại Michigan (Mỹ), từng thành lập ban nhạc New Limit khi học trung học. Cô phát hành đĩa đơn đầu tiên The Same vào năm 2018. Một số bài hát nổi tiếng của nghệ sĩ gồm How Many, Lie Like That, How Your Hands Feel. Về sự nghiệp diễn xuất, Destiny từng đóng series Star (2016-2019), Grown-ish (2018-2024). Ảnh: Instagram Ryan Destiny