Phim "Queer" - có Daniel Craig đóng chính - về tình yêu đồng giới, được khán giả hưởng ứng ở Liên hoan phim Venice 2024.

Phim 18+ của Daniel Craig nhận tràng vỗ tay chín phút tại LHP Venice Khán giả vỗ tay cho tài tử Daniel Craig và êkíp phim "Queer". Video: X Chris Gardner

Theo Variety, tác phẩm thu hút sự chú ý của giới chuyên môn khi công chiếu ở Venice hôm 3/9. Trang này viết: "Daniel Craig có màn trình diễn xuất sắc trong sự nghiệp của mình".

Khi tiếng vỗ tay bắt đầu, Craig xúc động ôm đạo diễn Luca Guadagnino. Nhiều người trong khán phòng hô vang tên nhà làm phim. Pedro Almodóvar, chỉ đạo The Room Next Door - tác phẩm nhận được tràng pháo tay 17 phút, cũng có mặt để chúc mừng êkíp.

Nhiều chuyên trang điện ảnh khác khen kỹ năng diễn xuất của Craig. Guardian bình luận: "Craig làm chủ nhân vật đến nỗi đôi khi bạn diễn của anh trở nên lu mờ".

Financial Times nhận xét: "Craig thể hiện sự chuyển biến phức tạp về tâm lý, đồng thời chứng minh mình đủ khả năng đảm nhiệm vai diễn. Thật thú vị khi thấy anh ấy trở lại sau 15 năm đóng Điệp viên 007. Nghệ sĩ đã có vai diễn hay nhất từ trước đến nay".

Dự án tranh giải Sư Tử Vàng năm nay chuyển thể từ tiểu thuyết của William S. Burroughs. Nội dung lấy bối cảnh ở Mexico những năm 1940, kể về kẻ nghiện ma túy tên William Lee (Daniel Craig) say mê Eugene Allerton (Drew Starkey), một quân nhân Hải quân Mỹ đã giải ngũ. Tác phẩm có nhiều cảnh quay táo bạo, khêu gợi khi miêu tả quá trình William tìm một loại thuốc giúp anh giao tiếp với Eugene bằng thần giao cách cảm.

Trước khi phim ra mắt ở Venice, giám đốc liên hoan phim Alberto Barbera cho biết Craig là ứng viên sáng giá cho giải Nam chính xuất sắc. "Có hai màn trình diễn đáng nhớ trong năm nay tại Venice là Daniel Craig trong Queer và Joaquin Phoenix trong Joker 2", Barbera nói.

Daniel Craig (dưới) và Drew Starkey trong phim "Queer". Ảnh: The Apartment Pictures

Ngoài những lời khen, một số khán giả không thích bộ phim. Theo Variety, trong buổi chiếu cho báo chí trước đó, hàng chục người bỏ về khi phim đang chiếu dở. Screen Daily đánh giá Queer tạo cảm giác hời hợt, không mang sức nặng và chiều sâu như cuốn tiểu thuyết gốc. Tờ Times cho rằng tác phẩm hấp dẫn về mặt thị giác nhưng không truyền tải nhiều thông điệp, khiến người xem thấy khó hiểu.

Trong buổi họp báo trước khi phim ra mắt, Guadagnino cho biết êkíp chọn Drew Starkey để đóng cùng Craig, sau khi nghệ sĩ vượt qua khoảng 300 diễn viên ở vòng casting. Dàn diễn viên còn có Omar Apollo, Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henrique Zaga, Andra Ursuta, Andrés Duprat, Ariel Shulman.

Daniel Craig chụp ảnh trong buổi họp báo trước giờ công chiếu phim. Ảnh: WireImage

Daniel Craig, 56 tuổi, là diễn viên người Anh, được chọn thay Pierce Brosnan đảm nhiệm vai Điệp viên 007 loạt phim Bond từ ngày 14/10/2005. Ban đầu, anh không được người hâm mộ ưa thích vì ngoại hình thấp cùng mái tóc vàng nhưng dần chinh phục khán giả nhờ tài năng diễn xuất. Sau khi Casino Royale (2006) thành công về thương mại và được lòng giới phê bình, Daniel Craig dần thuyết phục khán giả với hình ảnh James Bond mạnh mẽ, cuốn hút. Anh tiếp tục đóng trong các phần Quantum of Solace, Skyfall và Spectre. Phim No Time to Die (2021) là lần cuối diễn viên vào vai điệp viên 007.

Tài tử kết hôn diễn viên Rachel Weisz năm 2011, có một con gái, hiện sáu tuổi. Queer đánh dấu lần đầu tiên Craig tham gia Liên hoan phim Venice.

Cát Tiên (theo Variety)