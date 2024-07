Sự nghiệp của Bob Dylan lên màn ảnh rộng

Phim "A Complete Unknown" kể về những năm đầu sự nghiệp của huyền thoại âm nhạc Bob Dylan chủ nhân giải Nobel Văn học 2016.

Teaser 'A Complete Unknown' Teaser "A Complete Unknown", sẽ ra mắt vào tháng 12. Video: Searchlight Pictures

Nhà sản xuất tung teaser hôm 24/7, lấy bối cảnh những năm 1960, tái hiện cảnh nhân vật Bob Dylan (Timothée Chalamet đóng) đi bộ trên đường phố Manhattan, qua những địa điểm yêu thích của ca sĩ ngoài đời như Cafe Wha? và Hotel Chelsea.

Phim lồng ghép những phân đoạn về mối tình tay ba giữa Dylan, ca sĩ Joan Baez (Monica Barbaro đóng) và Sylvie Russo (Elle Fanning) - lấy cảm hứng từ câu chuyện của Suze Rotolo, người yêu cũ của Dylan. Xuyên suốt phim là bài hát A Hard Rain's a-Gonna Fall trong album The Freewheelin' Bob Dylan năm 1963, do Chalamet thể hiện.

Bob Dylan - A Hard Rain's A-Gonna Fall Ca khúc "A Hard Rain's A-Gonna Fall" của Bob Dylan. Video: YouTube Bob Dylan

Theo đại diện êkíp, tác phẩm kể về quá trình biến động của Bob Dylan, từ nhạc sĩ dân ca truyền thống đến biểu tượng nhạc rock khi trình diễn guitar điện tại Lễ hội dân ca Newport năm 1965. Vulture nhận định khoảnh khắc giúp đưa rock trở thành tiếng nói của thế hệ trẻ thời ấy, là một trong những sự kiện gây chấn động làng nhạc thế kỷ 20.

Dự án dựa trên cuốn sách Dylan Goes Electric (2015) của Elijah Wald, do James Mangold đạo diễn, viết kịch bản cùng Jay Cocks. Dàn diễn viên còn có Edward Norton trong vai nhạc sĩ Pete Seeger, Boyd Holbrook (vai nhạc sĩ Johnny Cash), PJ Byrne (Harold Leventhal), Scoot McNairy (Woody Guthrie), Dan Fogler (Albert Grossman) và Will Harrison (Bob Neuwirth).

Phim ghi hình vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 7 năm nay. Theo Variety, trong quá trình ghi hình, Bob Dylan nhiều lần gặp gỡ đạo diễn James Mangold để góp ý kịch bản, thể hiện sự ủng hộ dành cho bộ phim.

Tuy nhiên, việc Timothée Chalamet hóa thân thành nghệ sĩ bị một số khán giả phản ứng. Hồi tháng 3, khi những khoảnh khắc của diễn viên trên phim trường được đăng tải, một tài khoản trên X viết: "Anh ấy trông giống như sắp đến trại hè nhạc rock". Người khác nói Chalamet trông giống chú chuột Fievel trong phim hoạt hình An American Tail. Tác giả Marissa R.Moss bình luận: "Đây không phải là Bob Dylan".

Timothée Chalamet (trái) và nghệ sĩ Bob Dylan. Ảnh: Instagram Timothée Chalamet/Sony Music

Bob Dylan, 83 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ có sức ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc đại chúng thế giới. Ông từng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có Grammy, Quả Cầu Vàng, Pulitzer. Bob Dylan được coi là tượng đài văn hóa thế kỷ 20. Các nhạc phẩm như Blowing in the wind, The times they are a-Changin trở thành "thánh ca" trong các phong trào đấu tranh vì dân quyền và phản chiến. Nghệ sĩ từng đến Việt Nam biểu diễn năm 2011. Năm 2016, Bob Dylan được trao giải Nobel Văn học vì "tạo ra những biểu đạt thi ca mới bên trong truyền thống âm nhạc vĩ đại của Mỹ".

Timothée Chalamet, 29 tuổi, sinh tại New York trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Diễn viên mang trong mình hai dòng máu Mỹ - Pháp, gây tiếng vang với vai Elio trong Call Me By Your Name (2017).Các dự án điện ảnh anh tham gia sau đó đều đoạt nhiều giải thưởng và được giới phê bình đánh giá cao như Lady Bird (2017), Little Women (2019), Dune (2021).

Quế Chi (theo Variety)