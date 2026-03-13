10 dấu hiệu sớm cảnh báo tim suy yếu

Tức ngực, đau lan xuống cánh tay, chóng mặt hoặc mệt mỏi bất thường có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo tim hoạt động kém.

Tim liên tục đưa máu đi nuôi toàn bộ cơ thể. Khi tim khỏe mạnh, các cơ quan được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất, đồng thời quá trình đào thải chất thải diễn ra hiệu quả. Chế độ ăn, mức độ vận động, căng thẳng và chất lượng giấc ngủ đều có thể ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này.

Nhiều cơn đau tim xuất hiện đột ngột nhưng thực tế thường là hậu quả của bệnh tim mạch tiến triển âm thầm trong thời gian dài, liên quan đến các yếu tố lối sống như ăn uống kém lành mạnh hoặc ít vận động. Duy trì thói quen sinh hoạt khoa học và nhận biết sớm các dấu hiệu tim suy yếu có thể giúp giảm nguy cơ biến cố tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Khó chịu hoặc đau tức ngực

Cảm giác đè nặng, bó chặt hoặc khó chịu ở ngực là dấu hiệu cảnh báo phổ biến của bệnh tim. Dù triệu chứng có thể nhẹ song người bệnh cũng không nên bỏ qua, đặc biệt nếu kèm khó thở.

Nhịp tim bất thường

Tim đập nhanh khi hồi hộp hoặc lo lắng là bình thường. Tuy nhiên, nếu nhịp tim quá nhanh, quá chậm hoặc không đều thường xuyên thì đó có thể là dấu hiệu bất thường cần được kiểm tra.

Đau ngực lan xuống cánh tay

Đau ngực lan xuống tay trái, đặc biệt kèm khó thở, vã mồ hôi hoặc buồn nôn, có thể là dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim do thiếu máu cơ tim. Cơn đau thường dữ dội, cảm giác thắt nghẹt, kéo dài hơn 15 phút và cần được cấp cứu ngay lập tức để tránh nguy hiểm tính mạng.

Cảm giác nghẹn hoặc bó chặt ở cổ họng

Cảm giác như bị siết chặt ở cổ đôi khi liên quan đến đau thắt ngực có thể cho thấy tim gặp khó khăn trong việc cung cấp máu.

Khó tiêu hoặc đau dạ dày

Một số vấn đề tim mạch có thể biểu hiện giống rối loạn tiêu hóa. Triệu chứng này thường được ghi nhận ở phụ nữ nhiều hơn trong các cơn đau tim.

Chóng mặt hoặc choáng váng

Không uống đủ nước hoặc thay đổi tư thế đột ngột có thể gây chóng mặt thoáng qua. Tuy nhiên, cảm giác sắp ngất, đặc biệt khi kèm đau ngực hoặc khó thở có thể cảnh báo tình trạng bệnh tim nghiêm trọng.

Sưng mắt cá chân

Phù mắt cá có thể xảy ra khi mệt mỏi hoặc ngồi lâu, nhưng nếu sưng nhiều và kéo dài có khả năng do suy tim. Nếu tình trạng này kéo dài, hãy đến gặp bác sĩ để kiểm tra xem tim có suy yếu hay không.

Mệt mỏi kéo dài

Mệt mỏi nhiều và không cải thiện dù đã nghỉ ngơi, đặc biệt khi đi kèm các triệu chứng khác, có thể liên quan đến bệnh tim.

Ngáy to khi ngủ

Ngáy là hiện tượng khá phổ biến, nhưng nếu ngáy to kèm theo cảm giác nghẹn hoặc thở gấp khi ngủ có khả năng là ngưng thở khi ngủ. Tình trạng này làm tăng gánh nặng cho tim. Kiểm tra giấc ngủ giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn.

Ho kéo dài

Ho mạn tính kèm theo đờm màu trắng hoặc hồng có thể cho thấy tim bơm máu không tốt, dẫn đến tích tụ dịch trong phổi. Nếu cơn ho kéo dài, đặc biệt kèm theo loại đờm này, hãy đi khám chuyên khoa sớm.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)