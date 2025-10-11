10 cầu thủ U20 đắt nhất thế giới

Warren Zaire-Emery (19 tuổi - thuộc PSG - quốc tịch Pháp - trang Transfermarkt định giá 64 triệu USD).
Zaire-Emery là cầu thủ trẻ nhất lịch sử chơi cho PSG khi ra mắt vào năm 16 tuổi. Sau đó, anh liên tục tiến bộ, chơi 139 trận và giành chín danh hiệu, gồm cả cú ăn bốn mùa 2024-2025. Tiền vệ tuổi teen cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt tuyển Pháp vào năm 2023.
Warren Zaire-Emery (19 tuổi - thuộc PSG - quốc tịch Pháp - trang Transfermarkt định giá 64 triệu USD).
Zaire-Emery là cầu thủ trẻ nhất lịch sử chơi cho PSG khi ra mắt vào năm 16 tuổi. Sau đó, anh liên tục tiến bộ, chơi 139 trận và giành chín danh hiệu, gồm cả cú ăn bốn mùa 2024-2025. Tiền vệ tuổi teen cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt tuyển Pháp vào năm 2023.
Ethan Nwaneri (18 tuổi - Arsenal - Anh - 64 triệu)
Nwaneri trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Ngoại hạng Anh vào ngày 18/9/2022, khi mới 15 tuổi 181 ngày. Mùa trước, tiền đạo cánh người Anh đột phá với 37 trận và 9 bàn trên mọi đấu trường. Mùa này, do sự xuất hiện của Noni Madueke và Eberechi Eze, sức cạnh tranh trên hàng công Arsenal tăng lên. Tuy nhiên, Nwaneri vẫn có không gian để phát triển với năm lần vào sân.
Ethan Nwaneri (18 tuổi - Arsenal - Anh - 64 triệu)
Nwaneri trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Ngoại hạng Anh vào ngày 18/9/2022, khi mới 15 tuổi 181 ngày. Mùa trước, tiền đạo cánh người Anh đột phá với 37 trận và 9 bàn trên mọi đấu trường. Mùa này, do sự xuất hiện của Noni Madueke và Eberechi Eze, sức cạnh tranh trên hàng công Arsenal tăng lên. Tuy nhiên, Nwaneri vẫn có không gian để phát triển với năm lần vào sân.
Leny Yoro (19 tuổi - Man Utd - Pháp - 64 triệu)
Năm 2022, Yoro ra mắt giải Ligue 1 trong màu áo Lille khi mới 16 tuổi. Hai năm sau đó, anh gia nhập Man Utd với giá 70 triệu USD, trở thành một trong những trung vệ đắt nhất lịch sử. Mức định giá hiện nay giảm nhẹ so với phí chuyển nhượng năm ngoái, nhưng Yoro vẫn là một trong những trung vệ triển vọng nhất. Anh sớm trở thành trụ cột hàng thủ Man Utd bằng lối chơi chững chạc, điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí tốt.
Leny Yoro (19 tuổi - Man Utd - Pháp - 64 triệu)
Năm 2022, Yoro ra mắt giải Ligue 1 trong màu áo Lille khi mới 16 tuổi. Hai năm sau đó, anh gia nhập Man Utd với giá 70 triệu USD, trở thành một trong những trung vệ đắt nhất lịch sử. Mức định giá hiện nay giảm nhẹ so với phí chuyển nhượng năm ngoái, nhưng Yoro vẫn là một trong những trung vệ triển vọng nhất. Anh sớm trở thành trụ cột hàng thủ Man Utd bằng lối chơi chững chạc, điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí tốt.
Arda Guler (20 tuổi - Real Madrid - Thổ Nhĩ Kỳ - 69 triệu)
Năm 2023, Real Madrid chỉ tốn 22 triệu để mua Guler từ Fenerbahce. Và thực tế cho thấy đây là món đầu tư hời, khi thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ trẻ hay nhất thế giới, người ghi 15 bàn và kiến tạo 14 lần trong 71 trận hơn hai năm qua. Mùa này, Guler chơi 10 trận trên mọi đấu trường cho Real, giúp CĐV nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ dành cho cựu đội trưởng Luka Modric.
Arda Guler (20 tuổi - Real Madrid - Thổ Nhĩ Kỳ - 69 triệu)
Năm 2023, Real Madrid chỉ tốn 22 triệu để mua Guler từ Fenerbahce. Và thực tế cho thấy đây là món đầu tư hời, khi thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng trở thành một trong những tiền vệ trẻ hay nhất thế giới, người ghi 15 bàn và kiến tạo 14 lần trong 71 trận hơn hai năm qua. Mùa này, Guler chơi 10 trận trên mọi đấu trường cho Real, giúp CĐV nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ dành cho cựu đội trưởng Luka Modric.
Estevao (18 tuổi - Chelsea - Brazil - 69 triệu)
Estevao nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Năm lên 10 tuổi, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ký hợp đồng quảng cáo với một hãng đồ thể thao Mỹ. Sau đó, ngôi sao cánh phải tiếp tục thăng tiến. Giới hâm mộ đặt biệt danh Messinho cho Estevao, như một cách để so sánh với siêu sao Lionel Messi. Hè vừa qua, để có được thần đồng người Brazil, Chelsea phải trả phí chuyển nhượng cố định 40 triệu USD kèm biến phí 27 triệu. Bàn đầu tiên mà Estevao ghi được cho Chelsea chính là bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Liverpool hôm 4/10.
Estevao (18 tuổi - Chelsea - Brazil - 69 triệu)
Estevao nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Năm lên 10 tuổi, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ký hợp đồng quảng cáo với một hãng đồ thể thao Mỹ. Sau đó, ngôi sao cánh phải tiếp tục thăng tiến. Giới hâm mộ đặt biệt danh Messinho cho Estevao, như một cách để so sánh với siêu sao Lionel Messi. Hè vừa qua, để có được thần đồng người Brazil, Chelsea phải trả phí chuyển nhượng cố định 40 triệu USD kèm biến phí 27 triệu. Bàn đầu tiên mà Estevao ghi được cho Chelsea chính là bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Liverpool hôm 4/10.
Dean Huijsen (20 tuổi - Real Madrid - Tây Ban Nha - 81 triệu)
Hồi tháng 6, Real Madrid chi 69 triệu USD để chiêu mộ Huijsen từ Bournemouth. Qua 14 trận chơi cho đội chủ sân Bernabeu, định giá của trung vệ 20 tuổi tiếp tục tăng lên 81 triệu. Huijsen sở hữu nhiều điểm mạnh cần thiết ở một trung vệ: thể hình cao 1,96 m, lối chơi chững chạc, điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí tốt. Với tuyển Tây Ban Nha, anh đã chơi 6 trận sau khi ra mắt đầu năm 2025.
Dean Huijsen (20 tuổi - Real Madrid - Tây Ban Nha - 81 triệu)
Hồi tháng 6, Real Madrid chi 69 triệu USD để chiêu mộ Huijsen từ Bournemouth. Qua 14 trận chơi cho đội chủ sân Bernabeu, định giá của trung vệ 20 tuổi tiếp tục tăng lên 81 triệu. Huijsen sở hữu nhiều điểm mạnh cần thiết ở một trung vệ: thể hình cao 1,96 m, lối chơi chững chạc, điềm tĩnh và khả năng chọn vị trí tốt. Với tuyển Tây Ban Nha, anh đã chơi 6 trận sau khi ra mắt đầu năm 2025.
Kenan Yildiz (20 tuổi - Juventus - Thổ Nhĩ Kỳ - 87 triệu)
Yildiz chào đời trong gia đình có bố là người Thổ Nhĩ Kỳ và mẹ người Đức. Anh phát triển tại học viện Bayern từ năm 2012 đến 2022, trước khi ra đi tự do. Việc Bayern chậm gia hạn hợp đồng và sự thờ ơ của các đội bóng Đức khác là điều may mắn đối với Juventus. Sau khi tới Italy, Yildiz ghi 18 bàn và kiến tạo 7 lần trong 92 trận. Với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, anh khoác áo 23 lần và ghi hai bàn. Yildiz có thể chơi một trong ba vị trí trung phong, tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công.
Kenan Yildiz (20 tuổi - Juventus - Thổ Nhĩ Kỳ - 87 triệu)
Yildiz chào đời trong gia đình có bố là người Thổ Nhĩ Kỳ và mẹ người Đức. Anh phát triển tại học viện Bayern từ năm 2012 đến 2022, trước khi ra đi tự do. Việc Bayern chậm gia hạn hợp đồng và sự thờ ơ của các đội bóng Đức khác là điều may mắn đối với Juventus. Sau khi tới Italy, Yildiz ghi 18 bàn và kiến tạo 7 lần trong 92 trận. Với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, anh khoác áo 23 lần và ghi hai bàn. Yildiz có thể chơi một trong ba vị trí trung phong, tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công.
Pau Cubarsi (18 tuổi - Barca - Tây Ban Nha - 92 triệu)
Cubarsi là một trong những sản phẩm chất lượng cao của La Masia, lò đào tạo trứ danh trở thành chỗ dựa cho Barca nhiều thập niên qua. Anh ra mắt vào năm 16 tuổi và nhanh chóng trở thành trụ cột đội một: chơi 24 trận mùa 2023-2024, 56 trận mùa 2024-2025 và bảy trận mùa này. Cubarsi góp phần công sức quan trọng vào La Liga, Cup Nhà vua, Siêu Cup Tây Ban Nha 2024-2025 của Barca và HC vàng Olympic 2024 của Tây Ban Nha.
Pau Cubarsi (18 tuổi - Barca - Tây Ban Nha - 92 triệu)
Cubarsi là một trong những sản phẩm chất lượng cao của La Masia, lò đào tạo trứ danh trở thành chỗ dựa cho Barca nhiều thập niên qua. Anh ra mắt vào năm 16 tuổi và nhanh chóng trở thành trụ cột đội một: chơi 24 trận mùa 2023-2024, 56 trận mùa 2024-2025 và bảy trận mùa này. Cubarsi góp phần công sức quan trọng vào La Liga, Cup Nhà vua, Siêu Cup Tây Ban Nha 2024-2025 của Barca và HC vàng Olympic 2024 của Tây Ban Nha.
Desire Doue (20 tuổi - PSG - Pháp - 104 triệu)
Doue nổi lên khi chơi cho Rennes giai đoạn 2022-2024. Sau khi gia nhập PSG hè 2024 với giá 55 triệu USD, anh tiếp tục thăng tiến. Mùa 2024-2025, Doue ghi 16 bàn trong 61 trận, trong đó có cú đúp giúp PSG đè bẹp Inter 5-0 ở chung kết Champions League. Tiền đạo 20 tuổi cũng giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất Champions League cùng mùa.
Desire Doue (20 tuổi - PSG - Pháp - 104 triệu)
Doue nổi lên khi chơi cho Rennes giai đoạn 2022-2024. Sau khi gia nhập PSG hè 2024 với giá 55 triệu USD, anh tiếp tục thăng tiến. Mùa 2024-2025, Doue ghi 16 bàn trong 61 trận, trong đó có cú đúp giúp PSG đè bẹp Inter 5-0 ở chung kết Champions League. Tiền đạo 20 tuổi cũng giành giải Cầu thủ trẻ hay nhất Champions League cùng mùa.
Lamine Yamal (18 tuổi - Barca - Tây Ban Nha - 231 triệu)
Giống Cubarsi, Yamal là sản phẩm của lò La Masia. Anh thăng tiến ngoạn mục ngay từ khi ra mắt: vô địch Euro với Tây Ban Nha, giúp Barca giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Năm 2014 và 2025, Yamal đều giành giải Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ hay nhất. Anh sở hữu mọi điểm mạnh cần có của một "nhạc trưởng" bóng đá hiện đại: tốc độ, rê dắt, sự tinh quái, chuyền bóng và dứt điểm. Mùa 2024-2025, Yamal ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần trong 55 trận cho Barca, thống kê vốn chỉ có ở những ngôi sao thi đấu nhiều năm. Yamal hiện là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới.
Lamine Yamal (18 tuổi - Barca - Tây Ban Nha - 231 triệu)
Giống Cubarsi, Yamal là sản phẩm của lò La Masia. Anh thăng tiến ngoạn mục ngay từ khi ra mắt: vô địch Euro với Tây Ban Nha, giúp Barca giành La Liga, Cup Nhà vua và Siêu Cup Tây Ban Nha. Năm 2014 và 2025, Yamal đều giành giải Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ hay nhất. Anh sở hữu mọi điểm mạnh cần có của một "nhạc trưởng" bóng đá hiện đại: tốc độ, rê dắt, sự tinh quái, chuyền bóng và dứt điểm. Mùa 2024-2025, Yamal ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần trong 55 trận cho Barca, thống kê vốn chỉ có ở những ngôi sao thi đấu nhiều năm. Yamal hiện là cầu thủ được định giá cao nhất thế giới.
Ngọc Tuấn
Ảnh: DeFodi, Imago, Reuters, EFE, AFP, AP