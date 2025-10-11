10 cầu thủ U20 đắt nhất thế giới

Kenan Yildiz (20 tuổi - Juventus - Thổ Nhĩ Kỳ - 87 triệu)

Yildiz chào đời trong gia đình có bố là người Thổ Nhĩ Kỳ và mẹ người Đức. Anh phát triển tại học viện Bayern từ năm 2012 đến 2022, trước khi ra đi tự do. Việc Bayern chậm gia hạn hợp đồng và sự thờ ơ của các đội bóng Đức khác là điều may mắn đối với Juventus. Sau khi tới Italy, Yildiz ghi 18 bàn và kiến tạo 7 lần trong 92 trận. Với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, anh khoác áo 23 lần và ghi hai bàn. Yildiz có thể chơi một trong ba vị trí trung phong, tiền đạo cánh và tiền vệ tấn công.