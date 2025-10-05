Liverpool thua Chelsea phút bù ở Ngoại hạng Anh

AnhLiverpool thua 1-2 trên sân Chelsea tại vòng 7, dẫn đến mất đỉnh bảng Ngoại hạng Anh ngày 4/10.

Liverpool từng thắng rất nhiều trận đầu mùa ở những phút cuối. Nhưng chỉ trong hơn một tuần, họ thua ba trận liên tiếp, trong đó có hai trận vì những bàn ở phút bù giờ.

Chelsea phải đối mặt với nhiều ca chấn thương và một giai đoạn đầy sóng gió sau bàn gỡ hòa của Cody Gakpo. Nhưng với sự xuất hiện của Estevao, chủ nhà lấy lại bình tĩnh và là đội chơi hay hơn trong những phút cuối đầy kịch tính. Cầu thủ tuổi teen người Brazil là mối đe dọa thường trực kể từ khi vào sân ở phút 75, trước khi ấn định chiến thắng ở phút 90+6.

Bàn đầu tiên của Estevao cho Chelsea chính là bàn quan trọng nhất của đội chủ sân Stamford Bridge từ đầu mùa. Anh không ngừng mỉm cười khi đi quanh sân để chia vui cùng các cổ động viên Chelsea. Nhưng hình ảnh đáng nhớ nhất trận là pha chạy dọc sân mừng bàn thắng của HLV Enzo Maresca. Chiến lược gia Italy nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền chỉ đạo sau pha mừng bàn thắng thái quá, nhưng đó là tấm thẻ đỏ "ngọt ngào" nhất trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

HLV Maresca (áo khoác xám) ôm chầm lấy các học trò, sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Estevao, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 4/10. Ảnh: Reuters

Lần hiếm hoi dưới thời Arne Slot, Liverpool phải nhìn lên trên bảng điểm thay vì nhìn xuống. Họ đã để mất đỉnh bảng vào tay Arsenal và đang đối mặt với hàng loạt vấn đề cần giải quyết. Hàng thủ mong manh, còn tuyến giữa dễ bị xuyên thủng. Trên hàng công, gần như không có sự ăn ý nào giữa Mohamed Salah và Alexander Isak, dù hàng thủ Chelsea gồm toàn cầu thủ trẻ và chắp vá do bão chấn thương.

Isak có một kiến tạo giúp Cody Gakpo ghi bàn ở phút 63. Điểm sáng hiếm hoi trong màn trình diễn kém hiệu quả của anh, nhưng nhìn chung hàng công Liverpool không mang lại cảm giác thuyết phục. Họ chơi tệ trong hiệp một và chỉ cải thiện đôi chút sau bàn gỡ của Gakpo. Đội khách sa sút, mất thế trận trong 15 phút cuối và vòng thứ hai liên tiếp tại giải mất điểm ở phút bù.

Áp lực dành cho Liverpool sau hai trận thua Crystal Palace và Galatasaray vốn tăng thêm khi Arsenal thắng West Ham trước đó ít giờ. Có cảm giác Slot đang tìm kiếm sự ổn định và chắc chắn, khi bỏ rơi Florian Wirtz và sử dụng bộ ba tiền vệ Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch và Alexis Mac Allister - những người làm nên thành công mùa trước.

Tuy nhiên, những vết nứt trong đội hình vẫn hiện rõ, đặc biệt ở hàng thủ. Chelsea sớm nhận ra rằng chỉ cần một đường chuyền bổng là đủ để Alejandro Garnacho vượt qua Conor Bradley bên cánh phải. Khả năng chọn vị trí không tốt của Ibrahima Konate gây ra rắc rối, trong khi thủ môn Giorgi Mamardashvili - người thay thế Alisson chấn thương - lại khởi đầu trận đấu bằng hai pha phát bóng sai địa chỉ. Điều đó báo hiệu rằng Chelsea hoàn toàn có thể chơi chủ động trước các nhà ĐKVĐ.

Chủ nhà chơi tốt đến mức nhiều người quên rằng họ đang chịu ảnh hưởng lớn bởi chấn thương. Những lo lắng khi Benoit Badiashile và Josh Acheampong phải đối đầu với Isak tạm được gạt bỏ, khi trong 30 phút đầu, Liverpool không tạo ra được gì đáng kể.

HLV Maresca quyết định sử dụng Malo Gusto đá cùng Caicedo và Enzo Fernandez ở tuyến giữa, thay vì Reece James. Gusto chẳng khác nào một kẻ phá bĩnh hiệu quả. Hậu vệ Pháp theo sát Mac Allister, khiến tiền vệ Argentina không thể phát động tấn công.

Gusto thậm chí góp phần tạo nên bàn mở tỷ số khi anh chuyền nhanh cho Caicedo ở phút 14, phơi bày lỗ hổng trong hệ thống của Liverpool. Caicedo có quá nhiều khoảng trống đến mức thoáng chốc anh không biết phải làm gì. Nhưng khi Virgil van Dijk lùi lại và khán giả hò hét đòi sút, Caicedo đã không do dự. Anh sút xa căng bằng chân phải, bóng găm vào góc cao, khiến Mamardashvili không có cơ hội cản phá.

Caicedo (số 25) mừng bàn mở tỷ số trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 4/10. Ảnh: Reuters

Sau bàn thắng, Chelsea chơi cẩn trọng, lùi sâu phòng ngự và phản công. Maresca hẳn rất hài lòng khi thấy Gravenberch chuyền sai liên tục. Liverpool chỉ có một tình huống nguy hiểm với cú đánh đầu ra ngoài của Isak từ đường chuyền của Salah. Chelsea thậm chí có thể đã được hưởng phạt đền khi Dominik Szoboszlai va chạm với Garnacho, nhưng trọng tài Anthony Taylor xua tay. Tình huống đó khiến Maresca nhận thẻ vàng vì phản ứng dữ dội, điều không hay khi đội bóng của ông đã nhận ba thẻ đỏ trong bốn trận gần nhất.

Chelsea sau đó đòi thẻ vàng thứ hai cho Bradley sau pha phạm lỗi với Garnacho. Trọng tài Taylor nương tay, tạo điều kiện cho Slot thay đổi ở hiệp hai, đưa Wirtz vào thay Bradley. Wirtz lập tức để lại dấu ấn, khéo léo đánh gót trả bóng lại cho Salah, nhưng siêu sao Ai Cập sút chệch cột. Thế trận thay đổi từ đó. Salah dứt điểm đi vọt xà, trước khi Badiashile đang chơi hay phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Romeo Lavia.

Maresca lúc này chỉ còn James đá cặp với cầu thủ 19 tuổi Acheampong ở trung tâm hàng thủ. Nhưng Liverpool vẫn gặp khó khăn. Konate chấn thương, buộc Gravenberch phải lùi về đá trung vệ. Trong khi đó, Chelsea lãng phí cơ hội khi Pedro Neto và Garnacho không tận dụng được thời cơ để gia tăng cách biệt.

Lối chơi của Liverpool vẫn rời rạc, nhưng họ lại bất ngờ có bàn gỡ. Szoboszlai dâng cao rồi tạt vào cấm địa. Cucurella cản phá không thành công, bóng nảy đến vị trí của Isak, người đã cố xoay người dứt điểm nhưng lại vô tình chuyền bóng hoàn hảo cho Gakpo sút cận thành hạ gục Robert Sanchez.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Chelsea khi Acheampong bị chuột rút và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Jorrel Hato – một cầu thủ tuổi teen khác. Chelsea cần sự tươi mới và Maresca đưa vào Jamie Gittens, Estevao cùng Marc Guiu. Từ đó, chủ nhà vùng lên mạnh mẽ. Cả Gittens và Estevao đều buộc Mamardashvili phải trổ tài cứu thua.

Chelsea lẽ ra đã có bàn từ pha đánh đầu trúng cột dọc của Enzo Fernandez, sau đường tạt của Estevao. Nhưng chỉ sau đó ít phút, Fernandez chọc khe cho Cucurella thoát xuống căng ngang. Estevao băng vào sau lưng Andy Robertson, dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-1.

Estevao (số 41) mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 4/10. Ảnh: Reuters

HLV Maresca lao đến ôm các học trò, còn cầu trường Stamford Bridge bùng nổ. Đã lâu rồi sân đấu mới chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt đến vậy. Với ba điểm giành được, Chelsea vươn lên thứ sáu với 11 điểm, kém đỉnh bảng Arsenal năm điểm và kém Liverpool bốn điểm.

Vy Anh