10 cầu thủ giành World Cup, Champions League, Quả Bóng Vàng

Gerd Muller. Trung phong hay nhất lịch sử bóng đá Đức lên ngôi Vua phá lưới World Cup 1970 với 10 bàn, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Từ khi ra đời năm 1956 cho đến năm 1994, Quả Bóng Vàng chỉ dành cho cầu thủ mang quốc tịch các quốc gia châu Âu. Do đó, các thành viên của tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 không có cơ hội cạnh tranh với Muller.

Muller giành ba Cup C1/Champions League liên tiếp vào năm 1974, 1975 và 1976 với Bayern Munich, bên cạnh World Cup 1974 với tuyển Tây Đức. Trong trận chung kết World Cup 1974, ông ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước Hà Lan.