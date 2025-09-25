10 cầu thủ giành World Cup, Champions League, Quả Bóng Vàng

Bobby Charlton. Tiền vệ huyền thoại giúp tuyển Anh vô địch World Cup 1966, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Hai năm sau đó, ông cùng Man Utd vô địch Cup C1/Champions League, trở thành người đầu tiên thâu tóm cả ba danh hiệu lớn.
Bobby Charlton. Tiền vệ huyền thoại giúp tuyển Anh vô địch World Cup 1966, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Hai năm sau đó, ông cùng Man Utd vô địch Cup C1/Champions League, trở thành người đầu tiên thâu tóm cả ba danh hiệu lớn.
Gerd Muller. Trung phong hay nhất lịch sử bóng đá Đức lên ngôi Vua phá lưới World Cup 1970 với 10 bàn, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Từ khi ra đời năm 1956 cho đến năm 1994, Quả Bóng Vàng chỉ dành cho cầu thủ mang quốc tịch các quốc gia châu Âu. Do đó, các thành viên của tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 không có cơ hội cạnh tranh với Muller.
Muller giành ba Cup C1/Champions League liên tiếp vào năm 1974, 1975 và 1976 với Bayern Munich, bên cạnh World Cup 1974 với tuyển Tây Đức. Trong trận chung kết World Cup 1974, ông ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước Hà Lan.
Gerd Muller. Trung phong hay nhất lịch sử bóng đá Đức lên ngôi Vua phá lưới World Cup 1970 với 10 bàn, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Từ khi ra đời năm 1956 cho đến năm 1994, Quả Bóng Vàng chỉ dành cho cầu thủ mang quốc tịch các quốc gia châu Âu. Do đó, các thành viên của tuyển Brazil vô địch World Cup 1970 không có cơ hội cạnh tranh với Muller.
Muller giành ba Cup C1/Champions League liên tiếp vào năm 1974, 1975 và 1976 với Bayern Munich, bên cạnh World Cup 1974 với tuyển Tây Đức. Trong trận chung kết World Cup 1974, ông ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước Hà Lan.
Franz Beckenbauer. Giống Muller, hậu vệ huyền thoại này đứng sau mọi thành công của Bayern và tuyển Đức đầu thập niên 1970: giành ba Cup C1/Champions League liên tiếp, Euro 1972 và World Cup 1974. Năm 1972 và 1976, Beckenbauer giành Quả Bóng Vàng.
Sinh thời, Beckenbauer được coi là cầu thủ vĩ đại, sáng tạo ra vai trò libero hiện đại - vị trí giữa tiền vệ trung tâm và trung vệ. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở New York Cosmos tại Mỹ, ông chuyển sang làm HLV đội tuyển Tây Đức thời 1984-1990, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup tại Italy. Sau đó, ông còn giúp Marseille vô địch Pháp năm 1991, bên cạnh những danh hiệu khác với Bayern.
Truyền thông Đức cho rằng Beckenbauer là nhân vật quan trọng nhất lịch sử bóng đá nước này. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới IFFHS, Beckenbauer đứng thứ ba, sau Pele và Johan Cruyff.
Franz Beckenbauer. Giống Muller, hậu vệ huyền thoại này đứng sau mọi thành công của Bayern và tuyển Đức đầu thập niên 1970: giành ba Cup C1/Champions League liên tiếp, Euro 1972 và World Cup 1974. Năm 1972 và 1976, Beckenbauer giành Quả Bóng Vàng.
Sinh thời, Beckenbauer được coi là cầu thủ vĩ đại, sáng tạo ra vai trò libero hiện đại - vị trí giữa tiền vệ trung tâm và trung vệ. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở New York Cosmos tại Mỹ, ông chuyển sang làm HLV đội tuyển Tây Đức thời 1984-1990, với đỉnh cao là chức vô địch World Cup tại Italy. Sau đó, ông còn giúp Marseille vô địch Pháp năm 1991, bên cạnh những danh hiệu khác với Bayern.
Truyền thông Đức cho rằng Beckenbauer là nhân vật quan trọng nhất lịch sử bóng đá nước này. Trong cuộc bình chọn cầu thủ hay nhất thế kỷ 20 của Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới IFFHS, Beckenbauer đứng thứ ba, sau Pele và Johan Cruyff.
Paolo Rossi. Trung phong một thời trở thành người hùng World Cup 1982, khi ghi 6 bàn, lên ngôi Vua phá lưới và giúp Italy vô địch. Với chiến công trên đất Tây Ban Nha, ông dễ dàng giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Đến năm 1985, trong mùa giải cuối cùng chơi cho Juventus, ông giành Cup C1/Champions League.
Paolo Rossi. Trung phong một thời trở thành người hùng World Cup 1982, khi ghi 6 bàn, lên ngôi Vua phá lưới và giúp Italy vô địch. Với chiến công trên đất Tây Ban Nha, ông dễ dàng giành Quả Bóng Vàng cùng năm. Đến năm 1985, trong mùa giải cuối cùng chơi cho Juventus, ông giành Cup C1/Champions League.
Zinedine Zidane. Giống Charlton và Rossi, tiền vệ huyền thoại người Pháp giành World Cup và Quả Bóng Vàng trong cùng một năm (1998). Trong trận chung kết World Cup thắng Brazil 3-0, ông lập cú đúp với hai pha đánh đầu hiểm hóc. Đến năm 2002, Zidane tiếp tục đóng vai trò quyết định, khi vô lê giúp Real hạ Leverkusen 2-1 trong trận chung kết Champions League.
Zinedine Zidane. Giống Charlton và Rossi, tiền vệ huyền thoại người Pháp giành World Cup và Quả Bóng Vàng trong cùng một năm (1998). Trong trận chung kết World Cup thắng Brazil 3-0, ông lập cú đúp với hai pha đánh đầu hiểm hóc. Đến năm 2002, Zidane tiếp tục đóng vai trò quyết định, khi vô lê giúp Real hạ Leverkusen 2-1 trong trận chung kết Champions League.
Rivaldo. Năm 1999, với màn trình diễn cá nhân xuất sắc, chức vô địch La Liga với Barca, chức vô địch, danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất Copa America, Rivaldo giành Quả Bóng Vàng. Ông tiếp tục tỏa sáng khi ghi năm bàn và kiến tạo hai lần tại World Cup 2002, giúp Brazil lập kỷ lục năm lần vô địch. Rivaldo hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu lớn khi cùng AC Milan giành Champions League 2002-2003, nơi ông chơi 13 trận và ghi hai bàn.
Rivaldo. Năm 1999, với màn trình diễn cá nhân xuất sắc, chức vô địch La Liga với Barca, chức vô địch, danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất Copa America, Rivaldo giành Quả Bóng Vàng. Ông tiếp tục tỏa sáng khi ghi năm bàn và kiến tạo hai lần tại World Cup 2002, giúp Brazil lập kỷ lục năm lần vô địch. Rivaldo hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu lớn khi cùng AC Milan giành Champions League 2002-2003, nơi ông chơi 13 trận và ghi hai bàn.
Ronaldinho. Đây là thành viên đội hình Brazil vô địch World Cup 2002. Trong trận tứ kết thắng Anh 2-1, chính Ronaldinho kiến tạo cho Rivaldo gỡ hòa và sút phạt từ 40 m ghi bàn quyết định. Ronaldinho giành Quả Bóng Vàng 2005, nhờ màn trình diễn cá nhân xuất sắc và chức vô địch La Liga, trước khi cùng Barca đăng quang Champions League 2006.
Ronaldinho. Đây là thành viên đội hình Brazil vô địch World Cup 2002. Trong trận tứ kết thắng Anh 2-1, chính Ronaldinho kiến tạo cho Rivaldo gỡ hòa và sút phạt từ 40 m ghi bàn quyết định. Ronaldinho giành Quả Bóng Vàng 2005, nhờ màn trình diễn cá nhân xuất sắc và chức vô địch La Liga, trước khi cùng Barca đăng quang Champions League 2006.
Kaka. Cựu tiền vệ chỉ chơi một trận trong hành trình Brazil vô địch World Cup 2002. Vào thời điểm đó, anh mới 20 tuổi và thi đấu chuyên nghiệp hơn một năm. Kaka sau đó góp phần quan trọng giúp AC Milan vô địch Champions League 2007, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm.
Kaka. Cựu tiền vệ chỉ chơi một trận trong hành trình Brazil vô địch World Cup 2002. Vào thời điểm đó, anh mới 20 tuổi và thi đấu chuyên nghiệp hơn một năm. Kaka sau đó góp phần quan trọng giúp AC Milan vô địch Champions League 2007, trước khi giành Quả Bóng Vàng cùng năm.
Lionel Messi. M10 giành bốn Champions League với Barca vào các năm 2006, 2009, 2011 và 2015. Tại giải Quả Bóng Vàng, anh giữ kỷ lục tám lần đăng quang vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Nhưng sau 13 năm có Champions League và Quả Bóng Vàng, Messi mới thống nhất ba danh hiệu lớn khi vô địch World Cup 2022. Tại giải này, anh ghi 7 bàn, gồm hai bàn trong trận chung kết, và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất.
Lionel Messi. M10 giành bốn Champions League với Barca vào các năm 2006, 2009, 2011 và 2015. Tại giải Quả Bóng Vàng, anh giữ kỷ lục tám lần đăng quang vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023. Nhưng sau 13 năm có Champions League và Quả Bóng Vàng, Messi mới thống nhất ba danh hiệu lớn khi vô địch World Cup 2022. Tại giải này, anh ghi 7 bàn, gồm hai bàn trong trận chung kết, và giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất.
Ousmane Dembele. Dembele chơi bốn trận trong hành trình vô địch World Cup 2018 của tuyển Pháp. Đến năm nay, anh bất ngờ hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu lớn, giành Champions League với PSG và Quả Bóng Vàng.
Ousmane Dembele. Dembele chơi bốn trận trong hành trình vô địch World Cup 2018 của tuyển Pháp. Đến năm nay, anh bất ngờ hoàn tất bộ sưu tập ba danh hiệu lớn, giành Champions League với PSG và Quả Bóng Vàng.
Ảnh: UEFA, FIFA, CLB, Reuters, AP, SB