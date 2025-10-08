11 tân binh đắt nhất Ngoại hạng Anh thể hiện thế nào

11. Florian Wirtz (CLB Liverpool, phí chuyển nhượng 156 triệu USD). Trừ pha kiến tạo cho Hugo Ekitike trong trận tranh Siêu Cup Anh, Wirtz không đặt thêm dấu ấn vào bất kỳ bàn nào trong 10 trận khoác áo Liverpool. Thống kê nghèo nàn của cầu thủ đắt thứ hai kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang gây thất vọng lớn cho CĐV và giới chuyên gia. Cựu hậu vệ Gary Neville gọi Wirtz là cầu thủ chưa trưởng thành trong trận thua Chelsea. Còn Wayne Rooney và Jamie Carragher khuyên Liverpool tạm loại ngôi sao 22 tuổi khỏi đội hình.

Theo truyền thông Anh, HLV Arne Slot phạm sai lầm khi ép Wirtz chơi tiền vệ tấn công trung tâm, thay vì tiền đạo cánh như từng tỏa sáng ở Bayer Leverkusen. Hậu quả là Wirtz đang phải tìm cách hòa nhập, còn Liverpool vừa thua ba trận liên tiếp - điều chưa từng có dưới thời Slot.