11 tân binh đắt nhất Ngoại hạng Anh thể hiện thế nào

11. Florian Wirtz (CLB Liverpool, phí chuyển nhượng 156 triệu USD). Trừ pha kiến tạo cho Hugo Ekitike trong trận tranh Siêu Cup Anh, Wirtz không đặt thêm dấu ấn vào bất kỳ bàn nào trong 10 trận khoác áo Liverpool. Thống kê nghèo nàn của cầu thủ đắt thứ hai kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang gây thất vọng lớn cho CĐV và giới chuyên gia. Cựu hậu vệ Gary Neville gọi Wirtz là cầu thủ chưa trưởng thành trong trận thua Chelsea. Còn Wayne Rooney và Jamie Carragher khuyên Liverpool tạm loại ngôi sao 22 tuổi khỏi đội hình.
Theo truyền thông Anh, HLV Arne Slot phạm sai lầm khi ép Wirtz chơi tiền vệ tấn công trung tâm, thay vì tiền đạo cánh như từng tỏa sáng ở Bayer Leverkusen. Hậu quả là Wirtz đang phải tìm cách hòa nhập, còn Liverpool vừa thua ba trận liên tiếp - điều chưa từng có dưới thời Slot.
11. Florian Wirtz (CLB Liverpool, phí chuyển nhượng 156 triệu USD). Trừ pha kiến tạo cho Hugo Ekitike trong trận tranh Siêu Cup Anh, Wirtz không đặt thêm dấu ấn vào bất kỳ bàn nào trong 10 trận khoác áo Liverpool. Thống kê nghèo nàn của cầu thủ đắt thứ hai kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang gây thất vọng lớn cho CĐV và giới chuyên gia. Cựu hậu vệ Gary Neville gọi Wirtz là cầu thủ chưa trưởng thành trong trận thua Chelsea. Còn Wayne Rooney và Jamie Carragher khuyên Liverpool tạm loại ngôi sao 22 tuổi khỏi đội hình.
Theo truyền thông Anh, HLV Arne Slot phạm sai lầm khi ép Wirtz chơi tiền vệ tấn công trung tâm, thay vì tiền đạo cánh như từng tỏa sáng ở Bayer Leverkusen. Hậu quả là Wirtz đang phải tìm cách hòa nhập, còn Liverpool vừa thua ba trận liên tiếp - điều chưa từng có dưới thời Slot.
10. Matheus Cunha (Man Utd, 84 triệu USD). Việc chiêu mộ Cunha là ưu tiên hàng đầu của HLV Ruben Amorim trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Nhưng xét theo tiêu chuẩn cao tự đặt ra, cựu tiền đạo Wolves đang gây thất vọng phần nào. Anh chưa ghi bàn hay kiến tạo trong bảy lần vào sân. Khi trở lại sau chấn thương, Cunha sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh với Mason Mount đang lên phong độ.
10. Matheus Cunha (Man Utd, 84 triệu USD). Việc chiêu mộ Cunha là ưu tiên hàng đầu của HLV Ruben Amorim trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Nhưng xét theo tiêu chuẩn cao tự đặt ra, cựu tiền đạo Wolves đang gây thất vọng phần nào. Anh chưa ghi bàn hay kiến tạo trong bảy lần vào sân. Khi trở lại sau chấn thương, Cunha sẽ phải nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh với Mason Mount đang lên phong độ.
9. Alexander Isak (Liverpool, 168 triệu USD). Isak chỉ ghi một bàn và kiến tạo một trong sáu trận khoác áo Liverpool, kém xa so với kỳ vọng về cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, tiền đạo từng ghi 27 bàn mùa trước cho Newcastle có lý do để bào chữa cho màn ra mắt kém ấn tượng. Đầu tiên, do từ chối thi đấu để đòi rời Newcastle, anh không có quá trình chuẩn bị tốt cho mùa mới. Thứ hai, cũng như Wirtz, anh cần thời gian để hòa nhập với hệ thống chiến thuật của HLV Slot.
9. Alexander Isak (Liverpool, 168 triệu USD). Isak chỉ ghi một bàn và kiến tạo một trong sáu trận khoác áo Liverpool, kém xa so với kỳ vọng về cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, tiền đạo từng ghi 27 bàn mùa trước cho Newcastle có lý do để bào chữa cho màn ra mắt kém ấn tượng. Đầu tiên, do từ chối thi đấu để đòi rời Newcastle, anh không có quá trình chuẩn bị tốt cho mùa mới. Thứ hai, cũng như Wirtz, anh cần thời gian để hòa nhập với hệ thống chiến thuật của HLV Slot.
8. Benjamin Sesko (Man Utd, 99 triệu USD). Sesko ghi hai bàn trong tám trận khoác áo Man Utd, thành tích không tồi với một cầu thủ 22 tuổi lần đầu thi đấu tại Anh. Thời gian đầu, Sesko phải chịu không ít sức ép. Nhưng sau đó, anh đáp trả bằng hai bàn Ngoại hạng Anh liên tiếp vào lưới Brentford và Sunderland.
Khả năng phối hợp của Sesko với đồng đội, nhất là Bryan Mbeumo, cũng tích cực. Anh tin bản thân có thể thi đấu hiệu quả hơn khi hiểu rõ cách đội bóng vận hành. "Tôi vẫn đang dần quen với việc đọc lối chơi đồng đội để kết nối nhiều hơn. Tôi tin mình có thể chơi tốt hơn nữa", Sesko nói.
8. Benjamin Sesko (Man Utd, 99 triệu USD). Sesko ghi hai bàn trong tám trận khoác áo Man Utd, thành tích không tồi với một cầu thủ 22 tuổi lần đầu thi đấu tại Anh. Thời gian đầu, Sesko phải chịu không ít sức ép. Nhưng sau đó, anh đáp trả bằng hai bàn Ngoại hạng Anh liên tiếp vào lưới Brentford và Sunderland.
Khả năng phối hợp của Sesko với đồng đội, nhất là Bryan Mbeumo, cũng tích cực. Anh tin bản thân có thể thi đấu hiệu quả hơn khi hiểu rõ cách đội bóng vận hành. "Tôi vẫn đang dần quen với việc đọc lối chơi đồng đội để kết nối nhiều hơn. Tôi tin mình có thể chơi tốt hơn nữa", Sesko nói.
7. Joao Pedro (Chelsea, 81 triệu USD). Chelsea chiêu mộ Pedro từ trước Club World Cup, nơi tiền đạo người Brazil ghi ba bàn trong hai trận bán kết và chung kết. Nhưng sau màn ra mắt chói sáng, ngôi sao 24 tuổi có phần sa sút, chỉ ghi hai bàn và kiến tạo ba bàn trong chín trận. Năm lần chơi ở vị trí số 9 mùa này, Pedro đều không dứt điểm trúng đích. Theo truyền thông Anh, cựu tiền đạo Brighton phù hợp hơn với vai trò số 10, và có thể trở lại vị trí này khi Liam Delap bình phục chấn thương.
7. Joao Pedro (Chelsea, 81 triệu USD). Chelsea chiêu mộ Pedro từ trước Club World Cup, nơi tiền đạo người Brazil ghi ba bàn trong hai trận bán kết và chung kết. Nhưng sau màn ra mắt chói sáng, ngôi sao 24 tuổi có phần sa sút, chỉ ghi hai bàn và kiến tạo ba bàn trong chín trận. Năm lần chơi ở vị trí số 9 mùa này, Pedro đều không dứt điểm trúng đích. Theo truyền thông Anh, cựu tiền đạo Brighton phù hợp hơn với vai trò số 10, và có thể trở lại vị trí này khi Liam Delap bình phục chấn thương.
6. Viktor Gyokeres (Arsenal, 86 triệu USD). Gyokeres ghi ba bàn trong 10 trận khoác áo Arsenal, thống kê đang gây chia rẽ về việc liệu có xứng đáng với số tiền mà CLB bỏ ra. CĐV "Pháo thủ" cũng lo ngại về việc cựu tiền đạo Sporting tịt ngòi hoàn toàn trong những trận đấu lớn gặp Man City, Liverpool và Newcastle. Việc Gyokeres không có giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ, do gia nhập muộn, có thể ảnh hưởng xấu đến phong độ.
"Viktor đang chơi rất, rất tốt", Bukayo Saka nói sau trận thắng West Ham 2-0 ngày 4/10. "Chúng tôi thật sự biết ơn những gì cậu ấy đã làm: giữ bóng, chạy chỗ và gây sức ép. Cậu ấy là một phần quan trọng trong chiến thắng".
6. Viktor Gyokeres (Arsenal, 86 triệu USD). Gyokeres ghi ba bàn trong 10 trận khoác áo Arsenal, thống kê đang gây chia rẽ về việc liệu có xứng đáng với số tiền mà CLB bỏ ra. CĐV "Pháo thủ" cũng lo ngại về việc cựu tiền đạo Sporting tịt ngòi hoàn toàn trong những trận đấu lớn gặp Man City, Liverpool và Newcastle. Việc Gyokeres không có giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ, do gia nhập muộn, có thể ảnh hưởng xấu đến phong độ.
"Viktor đang chơi rất, rất tốt", Bukayo Saka nói sau trận thắng West Ham 2-0 ngày 4/10. "Chúng tôi thật sự biết ơn những gì cậu ấy đã làm: giữ bóng, chạy chỗ và gây sức ép. Cậu ấy là một phần quan trọng trong chiến thắng".
5. Bryan Mbeumo (Man Utd, 95 triệu USD). Chỉ có hai bàn và một kiến tạo trong tám trận khoác áo Man Utd, nhưng những gì Mbeumo làm được vượt xa những con số thống kê. Mỗi lần vào sân, tân binh đến từ Brentford luôn đe dọa khung thành đối thủ. Anh cũng dẫn đầu Man Utd về số lần góp dấu ấn vào bàn thắng từ đầu mùa (3). Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mbeumo với Jadon Sancho và Antony, hai tiền đạo cánh phải trước đó của "Quỷ đỏ", là không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ chiếc áo màu đỏ. "Trong những khoảnh khắc khó khăn của đội bóng, cậu ấy khác biệt so với phần còn lại", HLV Amorim nói.
5. Bryan Mbeumo (Man Utd, 95 triệu USD). Chỉ có hai bàn và một kiến tạo trong tám trận khoác áo Man Utd, nhưng những gì Mbeumo làm được vượt xa những con số thống kê. Mỗi lần vào sân, tân binh đến từ Brentford luôn đe dọa khung thành đối thủ. Anh cũng dẫn đầu Man Utd về số lần góp dấu ấn vào bàn thắng từ đầu mùa (3). Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mbeumo với Jadon Sancho và Antony, hai tiền đạo cánh phải trước đó của "Quỷ đỏ", là không bị ảnh hưởng bởi sức ép từ chiếc áo màu đỏ. "Trong những khoảnh khắc khó khăn của đội bóng, cậu ấy khác biệt so với phần còn lại", HLV Amorim nói.
4. Eberechi Eze (Arsenal, 91 triệu USD). Eze ghi một và kiến tạo hai bàn trong tám trận khoác áo Arsenal. Nhưng với một cầu thủ có khả năng đóng góp đa dạng như anh, thống kê có thể là thứ ít quan trọng nhất. Theo truyền thông Anh, Eze có thể là mảnh ghép mà Arsenal tìm kiếm bấy lâu nay. Anh đem lại mọi yếu tố tích cực mà đội bóng cần có: sinh khí mới, tốc độ, khả năng rê bóng, những đường chuyền chất lượng và tinh thần thi đấu cao. Cựu cầu thủ Crystal Palace cũng có thể chơi thay Martin Odegaard ở vị trí tiền vệ tấn công.
4. Eberechi Eze (Arsenal, 91 triệu USD). Eze ghi một và kiến tạo hai bàn trong tám trận khoác áo Arsenal. Nhưng với một cầu thủ có khả năng đóng góp đa dạng như anh, thống kê có thể là thứ ít quan trọng nhất. Theo truyền thông Anh, Eze có thể là mảnh ghép mà Arsenal tìm kiếm bấy lâu nay. Anh đem lại mọi yếu tố tích cực mà đội bóng cần có: sinh khí mới, tốc độ, khả năng rê bóng, những đường chuyền chất lượng và tinh thần thi đấu cao. Cựu cầu thủ Crystal Palace cũng có thể chơi thay Martin Odegaard ở vị trí tiền vệ tấn công.
3. Martin Zubimendi (Arsenal, 81 triệu USD). Zubimendi ghi hai bàn trong chín trận khoác áo Arsenal. Nhưng giống Eze, chất lượng thực sự của tiền vệ 26 tuổi nằm ở khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Zubimendi là một tiền vệ Tây Ban Nha điển hình, có thể thi đấu thoải mái mà vẫn lấn lướt đối thủ. Trong trận thắng West Ham 2-0, anh chuyền bóng phá vỡ hàng thủ đối phương nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào (11). Hai trong số đó dẫn đến bàn thắng.
3. Martin Zubimendi (Arsenal, 81 triệu USD). Zubimendi ghi hai bàn trong chín trận khoác áo Arsenal. Nhưng giống Eze, chất lượng thực sự của tiền vệ 26 tuổi nằm ở khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Zubimendi là một tiền vệ Tây Ban Nha điển hình, có thể thi đấu thoải mái mà vẫn lấn lướt đối thủ. Trong trận thắng West Ham 2-0, anh chuyền bóng phá vỡ hàng thủ đối phương nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào (11). Hai trong số đó dẫn đến bàn thắng.
2. Nick Woltemade (Newcastle, 93 triệu USD). Woltemade ghi bốn bàn trong bảy trận khoác áo Newcastle, nhiều gấp bốn lần cầu thủ mà anh đến sân St James' Park để thay thế là Alexander Isak. Newcastle có thể đang rất hài lòng khi thu về khoản chênh lệch 75 triệu giữa hai cầu thủ. Tiền đạo người Đức cũng là cầu thủ thứ ba của Newcastle ghi bàn trong ba trận đầu chơi tại St James' Park, sau hai huyền thoại Alan Shearer và Les Ferdinand. Gần đây, cựu chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge gọi Newcastle là kẻ ngốc khi chi 93 triệu để mua Woltemade. Nhưng nếu ngôi sao 23 tuổi tiếp tục tỏa sáng, Bayern sẽ phải hối tiếc vì trả giá thấp.
2. Nick Woltemade (Newcastle, 93 triệu USD). Woltemade ghi bốn bàn trong bảy trận khoác áo Newcastle, nhiều gấp bốn lần cầu thủ mà anh đến sân St James' Park để thay thế là Alexander Isak. Newcastle có thể đang rất hài lòng khi thu về khoản chênh lệch 75 triệu giữa hai cầu thủ. Tiền đạo người Đức cũng là cầu thủ thứ ba của Newcastle ghi bàn trong ba trận đầu chơi tại St James' Park, sau hai huyền thoại Alan Shearer và Les Ferdinand. Gần đây, cựu chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge gọi Newcastle là kẻ ngốc khi chi 93 triệu để mua Woltemade. Nhưng nếu ngôi sao 23 tuổi tiếp tục tỏa sáng, Bayern sẽ phải hối tiếc vì trả giá thấp.
1. Hugo Ekitike (Liverpool, 106 triệu USD). Ekitike ghi năm và kiến tạo một bàn trong 10 trận khoác áo Liverpool. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Daniel Sturridge năm 2013 ghi bàn trong ba trận đầu chơi cho đội chủ sân Anfield. Với việc liên tục lập công, cựu tiền đạo Frankfurt xóa tan nghi ngờ về khả năng tỏa sáng tại Anh. Bên cạnh số bàn và kiến tạo, Ekitike còn chạy cánh tốt và đóng góp hiệu quả vào lối chơi chung. "Ekitike là một chiến thắng lớn của đội ngũ tuyển trạch Liverpool", tờ Daily Mail viết.
1. Hugo Ekitike (Liverpool, 106 triệu USD). Ekitike ghi năm và kiến tạo một bàn trong 10 trận khoác áo Liverpool. Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Daniel Sturridge năm 2013 ghi bàn trong ba trận đầu chơi cho đội chủ sân Anfield. Với việc liên tục lập công, cựu tiền đạo Frankfurt xóa tan nghi ngờ về khả năng tỏa sáng tại Anh. Bên cạnh số bàn và kiến tạo, Ekitike còn chạy cánh tốt và đóng góp hiệu quả vào lối chơi chung. "Ekitike là một chiến thắng lớn của đội ngũ tuyển trạch Liverpool", tờ Daily Mail viết.
Thái Duy
Ảnh: Reuters, CLB, PA, AFP, Gallo