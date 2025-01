'Bộ tứ báo thủ' - Trấn Thành làm phim hài kiểu gen Z

"Bộ tứ báo thủ" - phim Tết của Trấn Thành - khai thác tiếng cười giải trí mang màu sắc gen Z, tuy nhiên nội dung đơn điệu.

* Bài tiết lộ một phần nội dung phim

Trailer "Bộ tứ báo thủ" Trailer "Bộ tứ báo thủ". Video: Đoàn phim cung cấp

Ra rạp mùng một Tết, phim đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành với thể loại hài. Ngoài ba diễn viên chính hoa hậu Tiểu Vy, Kỳ Duyên và diễn viên Quốc Anh, phim có sự tham gia của dàn gương mặt quen thuộc trong vai "bộ tứ báo thủ", như Lê Giang, Uyển Ân, Lê Dương Bảo Lâm và Trấn Thành.

Nếu Mai (phim Tết 2024 của Trấn Thành) là góc nhìn về phụ nữ lỡ thời, nhiều thiệt thòi, ở tác phẩm mới, Trấn Thành đặt vấn đề ngược lại, tập trung vào câu chuyện và tâm tư của những người trẻ. Nhân vật chính Quỳnh Anh luôn gặp may từ nhỏ đến khi trưởng thành. Hoàn cảnh cô được giới thiệu qua lời kể của Kiều (Uyển Ân) - bạn thân Quỳnh Anh. Mồ côi cha mẹ, sống cùng dì Bốn (Lê Giang) và cậu Mười Một (Trấn Thành), nhờ ngoại hình xinh đẹp, cô thường gặp thuận lợi trong cuộc sống. Cô gặp và hẹn hò Quốc Anh (Quốc Anh đóng) - bạn trai thành đạt, sau đó họ về chung một nhà.

Cuộc đời Quỳnh Anh ngập tràn màu hồng cho đến khi cả hai dần có khoảng cách, cô nghi người yêu ngoại tình. Sự xuất hiện của Karen (Kỳ Duyên) - đối tác của Quốc Anh - khiến cô càng ngờ vực. Quỳnh Anh nhờ dì Bốn, cậu Mười Một, Kiều và Jessica (Lê Dương Bảo Lâm) - một thầy bói bài tarot - lên kế hoạch điều tra, tìm chứng cớ, từ đó giành lại bạn trai.

Quốc Anh (Quốc Anh) và Quỳnh Anh (Tiểu Vy) trong phân cảnh đôi nhân vật bắt đầu bất đồng. Ảnh: Huyền Đỗ

Nhìn chung, Bộ tứ báo thủ có kịch bản đơn giản, ít kịch tính, màu sắc giải trí hơn so với ba phim trước của Trấn Thành. Đạo diễn khai thác tiếng cười qua lối diễn hài hình thể, đối đáp - sở trường của anh. Loạt tình huống giữa Quỳnh Anh và Kiều - người bạn có ngoại hình kém cạnh - được sắp xếp để làm bật lên số phận trái ngược của hai cô gái. Quỳnh Anh luôn được các hot boy vây quanh, che chở, còn Kiều bị bạn trai chia tay chỉ vì cô tặng quà không đúng ý. "Cuộc đời vốn dĩ không công bằng mà", Kiều thốt lên trong một phân cảnh.

Môtíp đối lập tiếp tục được sử dụng trong câu chuyện của Quỳnh Anh - Quốc Anh. Lúc hẹn hò, cô được bạn trai yêu thương với lời tuyên bố "cả thế giới để anh lo". Về sống chung, những bất đồng dần nảy sinh khi cuộc sống lứa đôi trở nên nhàm chán. Quốc Anh quên đi thói quen hôn bạn gái mỗi sáng trước khi đi làm, còn cô thất vọng vì người yêu hết lãng mạn.

Diễn xuất ba gương mặt chính dừng ở mức tròn vai. Lần đầu đóng chính phim điện ảnh, Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018 - khắc họa chân dung một cô gái non nớt, ít kinh nghiệm sống. Nửa đầu phim, vai Quỳnh Anh gây cảm giác ức chế khi quen bao bọc, thích được quan tâm. Ở nửa sau, cô dần tạo đồng cảm hơn với tình yêu trong sáng, chân thành.

Ngoài ngoại hình sáng, Quốc Anh không tạo nhiều bất ngờ so với những vai truyền hình từng tham gia. Nhân vật có nhiều câu thoại bày tỏ cảm xúc yêu đương, đánh vào tâm lý khán giả gen Z, như: "Để yên cho tôi yêu em được không?". Kỳ Duyên gây ấn tượng với Karen - luật sư có góc khuất phức tạp. Xuất hiện trong tạo hình sắc sảo, Karen dần lộ bản chất khi tiếp cận Quốc Anh. Với khả năng thao túng tâm lý, cô biến anh trở thành nạn nhân trong kế hoạch chinh phục đàn ông.

Bốn "báo thủ" không đóng góp rõ rệt vào câu chuyện, chủ yếu gây cười. Đạo diễn thực hiện một cảnh one-shot để giới thiệu tạo hình, tính cách các nhân vật. Điểm chung của họ là thích quan tâm đến người khác nhưng vì vụng về, họ khiến tình huống bị đẩy đi xa, mất kiểm soát. Những họ hàng phiền phức, ồn ào của bạn gái khiến Quốc Anh nhận ra cả hai có những khác biệt khó xóa nhòa.

Từ phải qua: Lê Dương Bảo Lâm, Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân - vai "bộ tứ báo thủ" trong phim. Ảnh: Huyền Đỗ

Trấn Thành kiểm soát những màn đấu khẩu, giúp phim không sa vào những tình huống hài dễ dãi. Một trong những cảnh lấy được nhiều tiếng cười là khi nhóm nhân vật chơi trò đạp vịt trên hồ Xuân Hương (Đà Lạt) để theo dõi Quốc Anh và suýt bị phát hiện. Biên kịch có lúc sử dụng lối chơi chữ - phong cách đặc trưng trong phim Trấn Thành, chẳng hạn cảnh Jessica xem bói về tình duyên của Quỳnh Anh, Kiều.

Sau buổi công chiếu sớm, đạo diễn Lý Minh Thắng nhận xét chất hài của phim không bị lố. Anh đánh giá cao vai phản diện của Kỳ Duyên, nhất là đoạn chạm trán Quỳnh Anh khi bị đánh ghen. Ở tuyến phụ, đạo diễn cho rằng Uyển Ân diễn tròn trịa vai người dẫn chuyện, giúp phim được kể với góc nhìn nhất quán.

Trấn Thành thị phạm diễn xuất cho Kỳ Duyên Hậu trường Kỳ Duyên lần đầu đóng phim Trấn Thành, được anh thị phạm diễn xuất. Video: Đoàn phim cung cấp

Về ngôn ngữ điện ảnh, Bộ tứ báo thủ thiếu những khung hình có tính dụng công như Mai hoặc Nhà bà Nữ, các góc quay trong phim ít mới mẻ, đột phá. Đạo diễn sử dụng một số thủ pháp để đặc tả cảm xúc, như lối quay cận mặt một phần ba khung hình, khi các nhân vật tâm sự hoặc đối chất. Ở cảnh Karen lái xe, góc máy chênh chao, có lúc đảo ngược, thể hiện tâm lý phức tạp của nhân vật.

Sau buổi chiếu cho báo giới ở TP HCM, một số ý kiến đánh giá kịch bản là bước lùi so với Mai - phim doanh thu 520 tỷ đồng của Trấn Thành. Mâu thuẫn cuối phim được giải quyết vội vàng, nhân vật dễ dàng gỡ các nút thắt tâm lý. Một số tình tiết được xây dựng gượng ép, mang tính diễn giải, chẳng hạn khi Quốc Anh bế tắc trong tình cảm, được giám đốc của anh (nghệ sĩ Việt Anh đóng) khuyên nhủ bằng một số triết lý về tình yêu. Ngoài ra, sự xuất hiện của loạt diễn viên khách mời, trong đó có các thí sinh Anh trai say hi như Quân A.P, Ali Hoàng Dương, Negav, tạo cảm giác bội thực.

Trấn Thành nói rút kinh nghiệm trước những ý kiến phê bình phim, thừa nhận bản thân còn tham khi khai thác chuyện tình nhân vật chính. Với dàn sao cameo, anh cho rằng cân nhắc kỹ trước khi mời, phân bổ "đất" diễn vừa đủ, hy vọng khán giả không thấy khó chịu. "Tôi không làm một câu chuyện đao to búa lớn, mà muốn xả hơi với kịch bản thư giãn, mong mọi người có thể tận hưởng và cười thoải mái", anh cho biết.

Mai Nhật