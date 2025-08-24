Nhạc phim 'Mưa đỏ' thu hút triệu lượt nghe

"Nỗi đau giữa hòa bình" (Hòa Minzy) - ca khúc chính phim "Mưa đỏ" và bài "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng) đạt hàng triệu lượt nghe, được người trẻ hưởng ứng.

Sau hơn một ngày ra mắt, Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung sáng tác) thu hút hơn 1,8 triệu lượt xem. Theo website thống kê nhạc số Kworb, nhạc phẩm là video được xem nhiều nhất ở YouTube Việt Nam 24 giờ qua, đồng thời vào top 20 MV toàn cầu trên nền tảng này.

MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' MV "Nỗi đau giữa hòa bình". Video: Hòa Minzy Official

Hòa Minzy hóa thân người vợ có chồng tham gia trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Đạo diễn Nhu Đặng lồng một số phân đoạn trong phim Mưa đỏ, như cảnh tiểu đội 1 nổ súng chống trả khi địch càn quét, đồng đội vuốt mắt một người lính vừa ngã xuống.

Nhạc phẩm được đông đảo người nghe hưởng ứng về ca từ lẫn giai điệu, cùng câu chuyện xúc động trong MV. Nhiều khán giả cho biết khi bài hát vang lên trong rạp ở cuối phim, họ khóc vì nỗi lòng người mẹ, người vợ của các chiến sĩ mãi nằm lại bên bờ Thạch Hãn. Khán giả Thanh Thúy nói: "Sau khi xem phim, về nhà tôi tìm nghe bài này, nước mắt lại tuôn rơi. Cảm ơn những người đã ngã xuống vì hòa bình hôm nay".

Hòa Minzy trong một phân cảnh của MV. Cô cũng đóng vai nhỏ trong tác phẩm "Mưa đỏ". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đạo diễn Đặng Thái Huyền - người thực hiện tác phẩm - chọn nhạc phẩm làm ca khúc chính cho phim vì đánh giá thông điệp nhân văn, giọng hát Hòa Minzy giàu cảm xúc. "Tôi tin bài hát sẽ có đời sống riêng, mạnh mẽ và lâu dài", chị nói.

Nguyễn Văn Chung dành gần một tuần tìm hiểu, xem phim để nuôi mạch cảm xúc, sau đó hoàn thành ca khúc trong ba giờ. Khi ghi âm, ở đoạn cao trào, Hòa Minzy gục xuống, ôm mặt khóc, khiến mọi người trong phòng thu xúc động. Một trong những lời ca ám ảnh cô nhất là: "Hòa bình đến rồi sao, những đứa con của tôi/ Con ngủ mãi giữa chiến trường thôi".

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ "Còn gì đẹp hơn" (Nguyễn Hùng hát và sáng tác). Video: Galaxy Studio

Ngoài bài hát chính, Còn gì đẹp hơn - lấy cảm hứng từ Mưa đỏ - đạt gần sáu triệu lượt nghe. Dù không được đưa vào tác phẩm điện ảnh, nhạc phẩm gây chú ý khi phát hành trước dịp phim ra mắt. Trên TikTok, đoạn điệp khúc được hàng chục nghìn người chọn làm nhạc nền trong các video về lòng yêu nước: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về/ Mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng".

Nhạc sĩ Nguyễn Hùng cho biết viết Còn gì đẹp hơn trong giai đoạn đọc kịch bản, casting cho Mưa đỏ, hoàn thiện sau khi quay phim xong. Anh hạnh phúc khi bài hát chạm đến cảm xúc của nhiều người trẻ dịp 80 năm Quốc khánh. Nguyễn Hùng cũng là tác giả, ca sĩ trình bày bài Phép màu - từng gây sốt khi ra mắt vào tháng 2.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất, lấy bối cảnh cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị, dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai. Nhân vật chính là Đặng Huy Cường - một sinh viên nhạc viện, có bố là cựu binh chống Pháp, anh trai là liệt sĩ. Được chọn ra nước ngoài học nhưng Cường tình nguyện ra chiến trường.

Trong những tháng ngày đi lính, anh gặp nhiều người như Tiểu đội trưởng Tạ, Sen - chiến sĩ lớn tuổi người Sài Gòn, Bình Vẩu - cựu sinh viên mỹ thuật quê Đông Hà, Hải Gù - công nhân điện nước quê Hà Tây, và người trẻ nhất là Tú, một chiến sĩ mới 16 tuổi. Họ đại diện cho nhiều tầng lớp trong xã hội, nhưng chung mục đích chiến đấu vì hòa bình.

