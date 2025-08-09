10 bệnh lý khiến axit uric cao

Axit uric cao thường do gout, bệnh thận, béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, bệnh tim, sỏi thận, hội chứng chuyển hóa, suy giáp, vảy nến.

Axit uric cao xảy ra khi cơ thể sản xuất quá nhiều axit uric hoặc không thể đào thải hiệu quả. Tình trạng này có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm đau khớp, viêm nhiễm và các vấn đề về thận. Axit uric cao thường liên quan đến các bệnh lý như bệnh gút (gout), bệnh thận, béo phì và tiểu đường. Nó cũng có thể liên quan đến huyết áp cao, bệnh tim và hội chứng chuyển hóa.

Dưới đây là 10 bệnh lý thường gặp khiến axit uric cao:

Bệnh gout

Gout là một trong những bệnh lý nổi tiếng nhất liên quan đến axit uric cao, gây ra các cơn đau khớp đột ngột, dữ dội, kèm theo đỏ và sưng, thường ở ngón chân cái. Khi tinh thể axit uric tích tụ trong khớp, chúng gây viêm và khó chịu dữ dội.

Triệu chứng chính: đau khớp dữ dội, đỏ, sưng, đặc biệt là ở bàn chân và bàn tay.

Bệnh thận

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ axit uric khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy giảm do bệnh thận mạn tính hoặc các rối loạn khác, axit uric tích tụ trong máu. Điều này có thể làm nặng thêm bệnh thận và góp phần gây ra các biến chứng khác.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, tháng 3/2024. Ảnh: Phùng Tiên

Béo phì

Trọng lượng cơ thể dư thừa làm tăng sản xuất axit uric và giảm khả năng thanh thải của thận. Những người béo phì có nguy cơ cao bị tăng axit uric máu và các biến chứng liên quan như bệnh gout.

Tiểu đường

Những người mắc bệnh tiểu đường type 2 thường có mức axit uric cao hơn do kháng insulin ảnh hưởng đến chức năng thận. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout và tổn thương thận.

Huyết áp cao

Tăng huyết áp có thể làm suy giảm chức năng thận, dẫn đến giảm bài tiết axit uric và tăng nồng độ trong máu. Axit uric cao cũng liên quan đến việc kiểm soát huyết áp kém hơn.

Bệnh tim và các nguy cơ tim mạch

Axit uric cao có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm đau tim và đột quỵ. Nó có thể góp phần gây viêm và tổn thương mạch máu.

Sỏi thận

Nồng độ axit uric cao có thể dẫn đến hình thành sỏi thận, gây đau dữ dội và các vấn đề về tiết niệu.

Hội chứng chuyển hóa

Hội chứng chuyển hóa bao gồm các bệnh lý như huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ thừa trong cơ thể và cholesterol bất thường. Các yếu tố này làm tăng nguy cơ bị axit uric cao và bệnh gout.

Suy giáp

Tuyến giáp hoạt động kém có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và giảm chức năng thận, dẫn đến mức axit uric cao hơn.

Vảy nến

Vảy nến, một bệnh lý về da mạn tính, liên quan đến tăng nồng độ axit uric có thể do tăng sự luân chuyển tế bào và viêm nhiễm.

Chế độ ăn uống kém, mất nước và một số loại thuốc có thể làm tăng mức axit uric. Kiểm soát axit uric cao bằng cách thay đổi lối sống và chăm sóc y tế để giảm nguy cơ biến chứng, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Mỹ Ý (Theo Times of India)