Biểu tượng thời trang Zendaya chinh phục thảm đỏ với cách phối sáng tạo, ấn tượng.

Zendaya - nữ hoàng bất bại trên thảm đỏ Video: Elle, Raiplay

Zendaya vừa được CFDA vinh danh là "Biểu tượng thời trang Mỹ" năm 2021. Theo Vogue, diễn viên 25 tuổi chưa bao giờ mắc lỗi thảm đỏ, luôn vào nhóm sao mặc đẹp mỗi lần xuất hiện ở sự kiện. Với chiều cao 1,78 m, cô gây ấn tượng bằng gu mặc đa dạng, kết hợp kiểu tóc và trang sức được đầu tư công phu, được Vogue đặt biệt danh "Cô nàng thiên biến vạn hóa".

Sinh năm 1996, Zendaya có bố là người Mỹ gốc Phi, mẹ mang dòng máu Scotland và Đức. Trước khi đóng phim, cô là người mẫu, ca sĩ, thu hút nhiều fan trên mạng xã hội. Người đẹp ghi dấu ấn với các phim: Spider-Man: Homecoming (2017), The Greatest Showman, Shake it Up... Năm 2020, cô trở thành người trẻ nhất trong lịch sử Emmy giành giải "Nữ diễn viên xuất sắc" nhờ phim Euphoria. Hiện người đẹp cùng Timothée Chalamet quảng bá bom tấn Dune trên thế giới.

Sao Mai