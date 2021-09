Timothée Chalamet - 'hoàng tử thảm đỏ'

Diễn viên Mỹ Timothée Chalamet chinh phục thảm đỏ bằng những bộ cánh phá cách, hiện đại.

Timothée Chalamet là một trong bốn host của Met Gala 2021 diễn ra vào ngày 13/9 ở New York. Sinh năm 1995 tại Mỹ, mang trong mình hai dòng máu Pháp, Timothée nổi lên với vai diễn trong Call Me By Your Name năm 2017 và mới nhất là Dune - bom tấn được mong đợi năm nay. Ngoài diễn xuất, anh gây ấn tượng với gu mặc phá cách. Hàng loạt tạp chí như Vogue, Harper's Bazaar đánh giá Timothée là một trong những tài tử mặc đẹp nhất thế giới. Vogue gọi anh là "vua mặc suit", còn fan gọi anh là "hoàng tử thảm đỏ".

Từ năm 2017 đến nay, Timothée ngày càng hoàn thiện diện mạo, hướng đến sự mới mẻ, hiện đại. Trang phục của anh luôn mang những chi tiết táo bạo bằng cách phối những đôi bốt cao gót hay dây nịt. Nam diễn viên ưa chuộng statement - phong cách làm bật lên cái tôi thông qua quần áo, phụ kiện. Anh thường chọn đồ của Haider Ackermann và Alexander McQueen. Anh từng gây ấn tượng với suit hoa rực rỡ, đeo yên cương của Louis Vuitton khi đến Quả Cầu Vàng 2019, hay áo hoodie đính 3.000 viên pha lê Swarovski và 15.000 mảnh sequin ở buổi công chiếu The King năm 2019. Theo Vogue, Timothée chưa bao giờ làm việc với các nhà tạo mẫu, anh tự mua tất cả trang phục thảm đỏ và lên ý tưởng cho bộ cánh của mình.

Sao Mai