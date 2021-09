Siêu mẫu Kendall Jenner nhiều lần tỏa sáng nhờ những bộ đầm xuyên thấu hở bạo trên thảm đỏ.

Kendall Jenner - 'nữ hoàng' váy xuyên thấu Video: Harper's Bazaar, Fashion Channel, AR13, Bayron Francisco, AMAs

Sinh năm 1995, Kendall Jenner là một trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới. Cô có thu nhập cao nhất làng người mẫu trong nhiều năm qua. Người đẹp được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians của gia đình. Kendall xuất hiện dày đặc trên mọi ấn phẩm thời trang nổi tiếng, là gương mặt yêu thích trên các sàn diễn của Chanel, Giambattista Valli, Vera Wang, Michael Kors, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Fendi, Givenchy...

Được coi là It girl (cô gái trẻ đẹp được khao khát), Kendall có gu thời trang tiên phong, hướng tới phong cách gợi cảm, vừa nữ tính vừa cá tính. Biểu tượng thời trang thế hệ mới nhiều lần được khen ngợi khi mặc đầm xuyên thấu táo bạo trên thảm đỏ. Ở Met Gala vừa qua, cô vào nhóm sao mặc đẹp nhờ bộ váy trong suốt của Givenchy. Kendall thường diện mốt ngực trần, sử dụng nội y bên dưới một cách khéo léo, tiệp màu da, giúp diện mạo không bị phản cảm. Vòng một nhỏ nhắn kèm thân hình mảnh mai cũng là lợi thế giúp cô chinh phục những thiết kế mỏng, hở. Theo Vogue, Kendall chưa bao giờ mắc lỗi khi diện loại trang phục này. Tạp chí đánh giá cô là một trong những mỹ nhân diện đồ xuyên thấu đẹp nhất thế giới.

Sao Mai