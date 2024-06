You light up my world

Hai đứa cũng nhiều điểm chung mà lần đầu đồng hành và nói chuyện thật nhiều với nhau. Dù còn nhiều điều bỏ ngỏ, chuyến đi Ninh Bình và lần trail chill này thực sự an ủi mình sau những ngày tháng mình thấy tổn thương thật nhiều. Hey Mr Bean, you light up my world! Dù gặp nhau không đúng thời điểm lắm, em thật sự rất quý anh. Anh thực sự thông minh, mạnh mẽ, nhân hậu. Anh còn trẻ con, nhiều khi bất cần và cũng rất nhiều tổn thương không nói, nhưng anh vẫn luôn tích cực và quan tâm mọi người. Hãy cứ quen người mà anh thích, sống cuộc sống mà anh mong và theo đuổi điều anh cho là cần thiết nhé, luôn ủng hộ anh!