Yến Nhi đi Thái Lan thi Miss Grand International

Sáng 29/9, Yến Nhi diện trang phục của Tăng Thành Công khi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Thiết kế gồm quần ống suông cạp cao giúp tôn vóc dáng, kết hợp crop top cổ yếm khoét eo.
Người đẹp gửi lời chào bằng tiếng Thái trước khi lên máy bay.
Nhiều fan có mặt từ sớm, mang theo poster để cổ vũ Yến Nhi. Bố mẹ của hoa hậu cũng từ Đăk Lăk đến TP HCM động viên tinh thần con gái.
Mẹ của Yến Nhi - bà Hồ Thị Hiệp, 45 tuổi - dặn dò con gái giữ sức khỏe. "Chúng tôi tự hào xen lẫn hạnh phúc khi thấy con ngày càng trưởng thành", bà nói thêm.
Yến Nhi sinh ra trong gia đình lao động, mẹ bán vé số, cha làm phụ hồ. Cô nói biết ơn về sự nỗ lực, hy sinh của bố mẹ để nuôi ba anh em cô khôn lớn.
Nhiều người đẹp có mặt để gửi lời chúc may mắn tới Yến Nhi. Á hậu Thu Ngân (trái) mong Ý Nhi bình tĩnh, tự tin trong các phần thi.
Á hậu Thu Trà (phải) chúc Yến Nhi sẽ vào top cao.
Không khí người thân, bạn bè tiễn Ý Nhi đi thi.
Người đẹp có hai tuần chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang trong nước hôm 14/9. Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tuyết Như, chuyên gia trang điểm, làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, stylist Kiệt Cao, biên đạo Khoa Nguyễn đồng hành người đẹp để rèn luyện các kỹ năng. Hoa hậu còn nhận sự hỗ trợ của hàng chục nhà thiết kế cho phần diện mạo.
Hoa hậu giới thiệu trang phục Thăng Long Hội cho phần thi National Costume và trang phục cho vòng thi hát và nhảy múa.
Khi đến Thái Lan, Ý Nhi sẽ tham gia buổi trao sash (dải băng đeo dành cho thí sinh) vào ngày 30/9, sau đó là họp báo vào ngày 1/10. Các thí sinh sẽ trải qua nhiều phần thi phụ, phỏng vấn kín trước khi bước vào chung kết vào ngày 18/10.
Yến Nhi thuyết trình chủ đề hòa bình trong video gửi ban tổ chức.
Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Yến Nhi từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15.
Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM). Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt vương miện vào năm 2021 ở Thái Lan.
Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp