Yến Nhi đi Thái Lan thi Miss Grand International

Mẹ của Yến Nhi - bà Hồ Thị Hiệp, 45 tuổi - dặn dò con gái giữ sức khỏe. "Chúng tôi tự hào xen lẫn hạnh phúc khi thấy con ngày càng trưởng thành", bà nói thêm.

Yến Nhi sinh ra trong gia đình lao động, mẹ bán vé số, cha làm phụ hồ. Cô nói biết ơn về sự nỗ lực, hy sinh của bố mẹ để nuôi ba anh em cô khôn lớn.