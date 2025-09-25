Yến Nhi diễn trang phục cảm hứng từ múa rối nước

TP HCMHoa hậu Yến Nhi diễn thiết kế tôn vinh nghệ thuật múa rối nước ở Miss Grand International 2025.

Ngày 24/9, Yến Nhi dự sự kiện nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh) để dự thi Miss Grand International 2025. Cô trình diễn Thăng Long hội - trang phục văn hóa dân tộc từng đoạt giải nhất tại cuộc tuyển chọn trước đó.

Yến Nhi diễn trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ múa rối nước Màn trình diễn của Yến Nhi tại sự kiện. Video: Tân Cao

Tác phẩm do tác giả Nguyễn Huy Hoàng lên ý tưởng, nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu cố vấn. Họ lấy cảm hứng từ bộ môn nghệ thuật múa rối nước nhằm phản ánh nét đẹp văn hóa lẫn câu chuyện đời sống của người Việt.

Bộ đồ tái hiện mái đình bên hồ - nơi từng là sân khấu cho nhiều chuyện dân gian, đồng thời phản chiếu tâm hồn, tinh thần sáng tạo các nghệ nhân. Theo Huy Hoàng, Thăng Long hội mang thông điệp về khát vọng gìn giữ bản sắc, để múa rối nước tiếp tục tỏa sáng giữa thời hội nhập.

Trang phục văn hóa dân tộc nhiều màu sắc của Yến Nhi.

Êkíp mất ba tháng thực hiện, gồm các công đoạn như dựng khung, lắp ráp phần bánh xe di chuyển. Các họa tiết trên áo, mũ làm thủ công với kỹ thuật đính kết, chạm khắc. Đi kèm trang phục là đạo cụ mô phỏng con rồng phun lửa, tạo điểm nhấn cho màn trình diễn.

Yến Nhi có khoảng hai tuần để chuẩn bị cho cuộc thi sau đăng quang trong nước hôm 14/9. Cô nói thời gian gấp rút nhưng yên tâm vì có nhiều người hỗ trợ. Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Tuyết Như, chuyên gia trang điểm, làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê, stylist Kiệt Cao, biên đạo Khoa Nguyễn đồng hành người đẹp để rèn luyện các kỹ năng. Hoa hậu còn nhận sự hỗ trợ của hàng chục nhà thiết kế cho phần diện mạo.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để fan sắc đẹp tự hào, không phụ lòng yêu thương của nhiều người", cô nói.

Yến Nhi chia sẻ cảm xúc sau hơn một tuần đăng quang hoa hậu.

Theo kế hoạch, Yến Nhi sẽ lên đường đến Thái Lan vào ngày 29/9, sau đó tham gia họp báo, các hoạt động bên lề, vòng thi phụ trước khi bước vào chung kết, ngày 18/10.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Hoa hậu hiện là sinh viên năm ba ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại Học Văn Hiến. Yến Nhi từng tham gia Miss Grand Vietnam 2024 nhưng dừng chân ở top 15.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Grand Vietnam của Yến Nhi Giây phút đăng quang Miss Grand Vietnam của Yến Nhi. Video: Ban tổ chức cung cấp

Miss Grand International (MGI) thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu, hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, Miss Grand từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM). Người đẹp Nguyễn Thúc Thùy Tiên đoạt vương miện vào năm 2021 ở Thái Lan.

Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng nhiều ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền, hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường. Hồi tháng 5, đương kim hoa hậu Rachel Gupta, người Ấn Độ, từ bỏ vương miện do mâu thuẫn với tổ chức MGI. Ban tổ chức sau đó đưa Christine Juliane Opiaza - người Philippines, từng đoạt á hậu 1 Miss Grand International 2024 - thay thế vị trí của Rachel Gupta.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp