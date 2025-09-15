Yến Nhi: 'Biết ơn mẹ bán vé số, cha làm phụ hồ nuôi tôi'

Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi nói biết ơn mẹ bán vé số 20 năm, cha làm phụ hồ để nuôi dưỡng ba anh em cô khôn lớn.

Gia đình Yến Nhi đi từ Đăk Lăk đến TP HCM để cổ vũ con gái tại vòng chung kết cuộc thi, tối 14/9. Chứng kiến giây phút cô đăng quang, bố mẹ người đẹp bật khóc vì xúc động. Bà Hồ Thị Hiệp, 45 tuổi, nói: "Chúng tôi tự hào xen lẫn niềm hạnh phúc khi thấy con ngày càng trưởng thành".

Hoa hậu Yến Nhi hội ngộ ba mẹ tại chung kết Miss Grand Vietnam Yến Nhi gặp gỡ gia đình sau nhiều tháng xa cách trên sân khấu cuộc thi. Video: Ricky Hoàng

Yến Nhi cho biết lớn lên trong gia đình lao động tại vùng quê. Cô là con gái duy nhất trong nhà, trên có anh trai, sau là em út. Theo người đẹp, tuổi thơ của mình trải qua khó khăn nhưng ấm áp bởi tình yêu thương, quan tâm của cha mẹ. "Tôi luôn biết ơn, khâm phục sự hy sinh của họ để nuôi các con khôn lớn", người đẹp nói.

Cô nhớ những ngày mẹ đi bán vé số từ sáng đến chiều, mưa giông hay nắng gắt vẫn kịp về để lo cho các con từng bữa ăn, giấc ngủ. Cha hoa hậu - ông Nguyễn Văn Hiền, 48 tuổi - làm phụ hồ, lúc gần nhà, khi phải di chuyển qua huyện hoặc tỉnh khác mới đủ tiền sinh hoạt, nộp học phí cho các con.

Bố mẹ Yến Nhi từng trải qua biến cố sức khỏe. Bà Hiệp cho biết từng nhập viện để cắt bỏ buồng trứng bên trái do gặp biến chứng từ việc phòng tránh thai. Khi gia đình đưa bà đi khám, bác sĩ yêu cầu phẫu thuật, chi phí hàng chục triệu đồng. Cả nhà Yến Nhi lúc đó rất lo lắng nhưng cuối cùng vẫn xoay xở đủ viện phí để ca mổ của mẹ diễn ra thành công.

Bố hoa hậu cũng mang nhiều bệnh lâu năm như dị ứng da, mỗi tháng đều phải tiêm thuốc. Ngoài ra, bác sĩ cảnh báo ông có nguy cơ bị bệnh loãng xương cao kèm một số bệnh nền. "Lo sợ tốn kém cho vợ con, ba tôi vẫn chưa chịu đi khám và tiếp nhận điều trị - điều tôi lo lắng nhất hiện tại", cô cho biết.

Yến Nhi chụp ảnh kỷ niệm bên bố mẹ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong mắt bố mẹ, Yến Nhi mạnh mẽ, sớm thích ứng với cuộc sống tự lập. Người đẹp đang là sinh viên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Văn Hiến, TP HCM. Trước khi đi thi hoa hậu, cô sống trong phòng trọ thuê 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Yến Nhi tự trang trải sinh hoạt phí bằng các công việc làm thêm như nhân viên phục vụ tiệc cưới, mẫu ảnh. Sau khi vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024, cô bén duyên sàn diễn chuyên nghiệp, có show đều đặn nên cải thiện thu nhập, tự lo cho mình và phụ giúp cha mẹ khi cần.

Người đẹp cho biết hoàn cảnh gia đình thôi thúc cô đặt mục tiêu cầu tiến. Lúc đầu, bố mẹ muốn cô học ở tỉnh vừa gần nhà, lại giảm chi phí ăn ở. Tuy nhiên, Yến Nhi vẫn chọn lên thành phố lớn để tìm cơ hội. Tháng 8/2022, trước khi nhập học, cô tự bắt xe vào TP HCM để quan sát môi trường, xin việc làm thêm. Sống xa nhà, Yến Nhi tự đi chợ nấu nướng nhờ được mẹ dạy vào bếp từ lúc bốn tuổi.

Sau đăng quang, Yến Nhi muốn dành một phần tiền thưởng cho hoạt động thiện nguyện. Còn lại, cô trích để lo chi phí khám, chữa bệnh cho bố mẹ. "Dù là hoa hậu hay không, tôi vẫn kiên định với mục tiêu không ngừng cải thiện, tiến bộ hơn", người đẹp nói.

Sắc vóc Hoa hậu Yến Nhi Sắc vóc Yến Nhi khi chụp ảnh sau đăng quang.

Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân - giám khảo cuộc thi - cho biết ấn tượng với Yến Nhi ở vòng phỏng vấn kín qua câu chuyện nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. "Tôi như nhìn thấy chính mình trong đó bởi cũng từng trải qua ngày tháng tự lập nhiều vất vả", Thiên Ân nói.

Tân hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Thị Yến Nhi, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Trong hai tháng tại sân chơi nhan sắc, cô giữ phong độ qua nhiều vòng thi phụ và gây chú ý với khán giả trên các diễn đàn nhan sắc. Hiện người đẹp có hai tuần chuẩn bị để tham gia Miss Grand International 2025 ở Thái Lan.

Khoảnh khắc đăng quang Miss Grand Vietnam của Yến Nhi Giây phút đăng quang của Yến Nhi. Video: Ban tổ chức cung cấp

Tân Cao