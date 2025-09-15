Người đẹp Đăk Lăk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Yến Nhi, 21 tuổi, quê Đăk Lăk, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang Miss Grand Vietnam và giành quyền thi quốc tế vào tháng 10.

Giây phút đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 của Yến Nhi Giây phút đăng quang của Yến Nhi.

Người đẹp xúc động khi mở chiếc hộp đựng vương miện Solara Aurelia - Hồng nhật kim quang trên sân khấu chung kết, tối 14/9. Tân hoa hậu có hai tuần chuẩn bị để đến với Miss Grand International 2025.

Người đẹp 21 tuổi, cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm. Cô từng tham gia cuộc thi vào năm 2024, vào top 15 chung cuộc. Trong hai tháng tại sân chơi nhan sắc, Yến Nhi giữ phong độ qua nhiều vòng thi phụ và gây chú ý với khán giả trên nhiều diễn đàn nhan sắc. Cô từng vào top 5 Grand Heat (Trình diễn áo tắm), được đánh giá cao tại vòng Grand Voice Award.

Hình thể Ý Nhi trong trang phục áo tắm.

Tại vòng ứng xử dành cho top 5, giám khảo Hà Kiều Anh hỏi: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?".

Yến Nhi trả lời song ngữ Anh - Việt: "Là một sinh viên du lịch, tôi tin rằng những việc mình có thể đóng góp cho đất nước sẽ thể hiện ở ba hành động. Thứ nhất, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và quảng bá di sản dân tộc đến với bạn bè quốc tế qua những tour du lịch bền vững, nhân văn.

Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số công nghệ du lịch để góp phần đưa điểm đến và cộng đồng địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách nước ngoài nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.

Cuối cùng, tôi hy vọng rằng trong tương lai, bản thân có cơ hội trở thành đại sứ du lịch, để có thể trở thành cầu nối kết nối thế giới với Việt Nam, không chỉ bằng cảnh quan thiên nhiên mà còn bằng lòng nhân ái, bản lĩnh của tuổi trẻ".

Yến Nhi trong phần thi trang phục dạ hội dành cho top 15.

Các người đẹp đoạt ngôi vị á hậu, từ một đến bốn, gồm Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), La Ngọc Phương Anh (An Giang).

Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: Best Introduction - Phạm Yến, Thí sinh có màn thuyết trình chủ đề hòa bình hay nhất - Lan Ngọc Phương Anh, The Grand Business - Phan Như Thùy, Miss Fashion - Nguyễn Thị Hồng, Người đẹp được yêu thích nhất - Bùi Thị Uyên Phương.

Trang phục dân tộc đẹp nhất là Thăng long hội của tác giả Nguyễn Huy Hoàng. Tân hoa hậu sẽ mang tác phẩm này lên sân khấu cuộc thi Miss Grand International 2025.

Các thí sinh trong màn đồng diễn mở đầu chung kết.

35 thí sinh mở đầu chung kết với màn đồng diễn, hô tên theo phong cách sôi động. Các ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, Denis Đặng, Hera Ngọc Hằng, Hellen khuấy động sân khấu qua những tiết mục âm nhạc.

Đêm thi cuối diễn ra ngoài trời, trong khuôn viên của một khách sạn. Nhiều khán giả nhận xét kịch bản chương trình dài dòng, kéo dài trong bốn tiếng với nhiều màn quảng cáo, giao lưu khách mời. Nam vương Phạm Tuấn Ngọc công bố sót thí sinh Thu Ngân trong top 15, gây gián đoạn chương trình.

So với mọi năm, quy mô sân chơi được nhận xét nhỏ và kém thu hút hơn. Ban tổ chức cũng gói gọn các hoạt động, vòng thi phụ ở TP HCM thay vì di chuyển qua nhiều tỉnh thành.

Miss Grand Vietnam 2025 khởi động giữa năm với các điểm nhấn như Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF), Trang phục văn hóa dân tộc, The Grand Voice, The Grand Walk, The Grand Heat, The Grand Shoot, The Grand Chat, The Grand Business.

Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (trưởng ban), nghệ sĩ Vương Duy Biên (phó ban), cùng các thành viên gồm Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường.

Đơn vị nắm bản quyền quyết định tổ chức sân chơi tổ chức trong nước lần đầu vào năm 2022 sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021 ở Thái Lan, sau đó cử hoa hậu tham gia sân chơi quốc tế. Qua ba mùa, các người đẹp lần lượt đăng quang gồm Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh.

Tân Cao

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp