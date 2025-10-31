Yaris Cross, Xforce, Creta đua giảm giá hàng chục triệu đồng

Cuối tháng 10, hàng loạt mẫu xe gầm cao cỡ B tung ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ, đua doanh số mùa cuối năm.

Cuộc đua thị phần nhóm xe gầm cao (CUV) cỡ B tiếp tục được hâm nóng khi nhiều mẫu xe chạy đua giảm giá để kích cầu. Từ cuối tháng 10, hàng loạt sản phẩm như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos giảm giá đồng loạt.

Mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc là Yaris Cross có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, bên cạnh đó là một năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng mức giảm của mẫu xe này khoảng 42-48 triệu đồng tùy phiên bản.

Từ trái qua phải, Xforce, Creta, Yaris Cross, Seltos. Ảnh: Phạm Trung, HTV, TMV, MMV

Để rút ngắn cách biệt doanh số với đối thủ đồng hương, mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc động cơ đốt trong là Xforce ưu đãi 35-68 triệu đồng. Trong đó, bản Premium nhận khuyến mãi lớn nhất, 100% lệ phí trước bạ.

Tận dụng đà doanh số khá tốt trong tháng 9, Hyundai Creta cũng được hãng và đại lý kết hợp ưu đãi 35-50 triệu đồng tùy phiên bản để kích cầu trong nửa cuối tháng 10. Đây là mức giảm thuộc hàng cao nhất của Creta từ khi mở bán bản nâng cấp mới hồi tháng 6.

Honda HR-V có mức giảm giá 70 triệu đồng trên bản tiêu chuẩn G nhờ ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ. Hai bản cao hơn là L và hybrid (e:HEV RS) chung mức khuyến mãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 37-43 triệu đồng.

Cựu vương doanh số phân khúc là Kia Seltos cũng được Trường Hải (Thaco) khuyến mãi 30-50 triệu đồng tùy phiên bản. Dòng xe bán chạy nhất phân khúc và thuần điện - VinFast VF 6 đang có ưu đãi 4% giá trị xe, tương đương khoảng 27-30 triệu đồng.

Sau ba quý đầu 2025, VF 6 tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất toàn phân khúc khi bán hơn 14.400 xe. Yaris Cross xếp thứ hai với doanh số hơn 9.600 xe, kế tiếp là Xfore - 8.034 xe.

Nếu chỉ tính riêng mảng xe xăng, tăng trưởng doanh số toàn phân khúc CUV cỡ B gần như đứng yên tại chỗ khi có 32.471 xe tiêu thụ sau ba quý đầu 2025. Sức mua của khách với dòng xe động cơ đốt trong nhìn chung chững lại.

Ở nhóm xe này, cạnh tranh diễn ra chủ yếu giữa các mẫu xe cùng hạng hơn là nhu cầu dịch chuyển sang phân khúc khác. Trong đó, doanh số Yaris Cross tăng mạnh nhất với 40%, CX-3 tăng 12%. Các mẫu xe còn lại (công bố số liệu bán hàng) đều giảm doanh số, mức 2-19%.

Phạm Trung