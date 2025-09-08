Yamal thất lạc hộ chiếu sau trận đấu của tuyển Tây Ban Nha

Thổ Nhĩ KỳTiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal không tìm thấy hộ chiếu, sau trận Tây Ban Nha thắng 6-0 trên sân Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt hai bảng E vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu.

Phóng viên Emir của kênh Beyaz Futbol (Thổ Nhĩ Kỳ) ghi lại khoảnh khắc Yamal phải bước xuống từ xe buýt đội tuyển để quay lại tìm hộ chiếu. Cầu thủ 18 tuổi lục tung phòng thay đồ và khu vực sân vận động Konya Buyuksehir nhưng vẫn không tìm thấy giấy tờ quan trọng này.

"Yamal đã mất hộ chiếu. Cậu ấy tìm kiếm trong thời gian dài, trở lại phòng thay đồ rồi vẫn không có kết quả. Cuối cùng, Yamal rời sân mà chưa lấy lại được hộ chiếu", Emir cho biết.

Bên cạnh sự cố này, Yamal còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội vì đoạn video được đồng đội Nico Williams chia sẻ.

Trong clip, Williams trêu chọc và quay đàn em cười tươi nhìn điện thoại với hình nền là ảnh chụp cùng bạn gái - nữ rapper người Argentina Nicki Nicole. "Sau cười tươi vậy? Cậu em đang yêu rồi", Williams viết.

Video này có thể phủ nhận tin đồn Yamal và Nicole chia tay sau chỉ 13 ngày công khai tình cảm. Mối quan hệ giữa hai người được truyền thông quan tâm bởi chênh lệch 6 tuổi. Yamal công khai mối quan hệ nhân dịp Nicole đón sinh nhật tuổi 25 ngày 25/8.

Trên sân Konya Buyuksehir hôm 7/9, Tây Ban Nha áp đảo, kiểm soát bóng 51%, dứt điểm 21 lần với 12 cú trúng đích - so với 11 và 2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Đội khách ghi sáu bàn nhờ cú hat-trick của Mikel Merino, cú đúp của Pedri và một bàn của Ferran Torres.

Dù không ghi bàn, Yamal thi đấu nổi bật với tám lần qua người, chuyền bốn đường quyết định (key pass), tạo ba cơ hội rõ ràng (big chance) và góp hai kiến tạo. Chuyên trang Sofascore chấm anh 9,4 điểm, bằng Pedri và chỉ kém Merino (9,7).

Yamal (trái) chia vui cùng Mikel Merino trong trận Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở lượt hai vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 7/9. Ảnh: Supersport

Tây Ban Nha thắng trận sân khách đậm thứ hai khi thi đấu vòng loại World Cup, sau lần hạ Liechtenstein 8-0 hồi tháng 9/2017. Đoàn quân dưới trướng Luis de la Fuente dẫn đầu bảng E vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu với 6 điểm tuyệt đối. Xếp sau là Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ với cùng ba điểm, còn Bulgaria chưa giành điểm nào.

Sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ, Yamal trở về Barcelona tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Valencia ở vòng bốn La Liga vào ngày 14/9. Sau đó bốn ngày, Yamal và đồng đội sẽ làm khách của Newcastle ở lượt mở màn Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy (theo Marca)