Yamal bị đồn chia tay bạn gái sau một tuần công khai

Tiền đạo 18 tuổi Lamine Yamal xóa hết ảnh của bạn gái 25 tuổi Nicki Nicole, chỉ sau một tuần công khai yêu đương.

Hôm 25/8, Yamal lần đầu xác nhận tình cảm khi đăng ảnh tình tứ bên Nicki Nicole, nhân dịp sinh nhật cô. Trong bức ảnh, tài năng trẻ Barca ôm eo bạn gái, ngồi cạnh chiếc bánh kem và mỉm cười hạnh phúc.

Động thái này chấm dứt hàng loạt đồn đoán về mối quan hệ vốn đã rộ lên từ mùa hè, khi Nicole nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tại các sự kiện liên quan đến Yamal. Cô thậm chí mặc áo đấu số 10 của anh trong trận giao hữu Joan Gamper.

Lamine Yamal và Nicki Nicole. Ảnh: People

Tuy nhiên, đến hôm qua 1/9, toàn bộ dấu vết về Nicole trên tài khoản Instagram của Yamal đã biến mất. Bức ảnh kỷ niệm sinh nhật, cũng là bằng chứng duy nhất cho thấy họ chính thức hẹn hò, không còn xuất hiện. Tài khoản của Nicole cũng không còn dấu vết nào của Yamal.

Trên mạng xã hội, không ít người tin rằng Yamal và Nicole thực sự đã chia tay chóng vánh, minh chứng là những hình ảnh sự biến mất khỏi trang cá nhân. Số khác lại cho rằng cả hai chỉ muốn giữ kín đời tư sau khi nhận thấy sự chú ý quá lớn từ truyền thông và người hâm mộ. Vài ý kiến còn khẳng định bức ảnh chúc mừng sinh nhật vốn chỉ xuất hiện ở phần story, chứ chưa bao giờ có trên trang chính, nên không thể khẳng định có chuyện tan vỡ.

Phía Yamal lẫn Nicole hiện vẫn giữ im lặng. Điều đó càng khiến đồn đoán lan rộng, đặc biệt là khi Nicole từng lên tiếng công khai sau chia tay bạn trai cũ, ca sĩ Peso Pluma. Lần này, cô chưa phản hồi.

Nicki Nicole, tên thật Nicole Denise Cucco, là ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng của Argentina, từng 8 lần được đề cử Grammy Latin. Cô nổi lên từ năm 2019 với hit Wapo Traketero và sau đó hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ lớn như Christina Aguilera, Becky G hay Bizarrap. Tài khoản Instagram của cô hiện có hơn 22,4 triệu lượt theo dõi.

Yamal mới 18 tuổi, đã là cầu thủ hay bậc nhất thế giới, có thể cạnh tranh Quả Bóng Vàng 2025. Tài khoản Instagram của anh có hơn 38,3 triệu lượt theo dõi. Nicole chỉ là bạn gái công khai thứ ba của Yamal, sau Alex Padilla 21 tuổi và Fati Vazquez 29 tuổi. Đó là chưa kể những mối tình tin đồn của cầu thủ trẻ hay nhất thế giới.

Hoàng An tổng hợp