Tây Ban Nha, Bỉ thắng 6-0 ở vòng loại World Cup

Các "ông lớn" Tây Ban Nha, Đức, Bỉ, Hà Lan cùng thắng đậm ở vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 7/9.

Tại bảng E, Tây Ban Nha thắng hủy diệt ngay trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Đội khách dứt điểm 21 lần với 12 cú trúng đích - so với 11 và 2 của Thổ Nhĩ Kỳ, và ghi 6 bàn.

Trong đó, Mikel Merino tỏa sáng với hat-trick. Anh là tiền vệ Tây Ban Nha thứ hai lập hat-trick trên mọi đấu trường trong 15 năm qua, sau Isco trong trận gặp Argentina hồi tháng 3/2018. Merino cũng nâng thành tích lên 6 bàn qua 6 trận cho Tây Ban Nha trên mọi đấu trường trong năm 2025, trở thành tiền vệ châu Âu ghi nhiều bàn nhất ở cấp độ quốc tế kể trong cùng kỳ.

Mikel Merino lập hat-trick trong trận Tây Ban Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 6-0 ở lượt hai vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu ngày 7/9. Ảnh: beIN SPORTS

Các bàn còn lại được ghi bởi Ferran Torres cùng cú đúp của Pedri. Với kết quả 6-0, Tây Ban Nha thắng trận sân khách đậm thứ hai khi thi đấu vòng loại World Cup, sau lần hạ Liechtenstein 8-0 hồi tháng 9/2017.

Tây Ban Nha dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Xếp sau là Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ với cùng ba điểm, còn Bulgaria chưa giành điểm nào.

Tại bảng J, Bỉ cũng thắng 6-0 trước Kazakhstan trên sân nhà. Nicolas Raskin và Thomas Meunier ghi một bàn, còn Kevin De Bruyne cùng Jeremy Doku lập cú đúp.

Chiến thắng này đưa Bỉ lên thứ hai bảng J với 10 điểm qua 4 trận. Bắc Macedonia đang dẫn đầu với 11 điểm qua 5 trận.

Kevin De Bruyne tỏa sáng với hai bàn, một kiến tạo trong trận thắng Kazakhstan 6-0 trên sân Lotto Park, Brussels, Bỉ ngày 7/9. Ảnh: AFP

Tại bảng A, sau trận thua sốc Slovakia 0-2, Đức trở lại với chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland nhờ công Serge Gnabry, Florian Wirtz và Nadiem Amiri.

Trận còn lại, Slovakia thắng chủ nhà Luxembourg 1-0 để dẫn đầu bảng với sáu điểm. Xếp sau là Bắc Ireland và Đức với cùng ba điểm, còn Luxembourg chưa giành điểm nào.

Tại bảng G, Hà Lan thắng nhọc 3-2 trên sân Litva nhờ cú đúp của Memphis Depay cùng một bàn của Quinten Timber. Depay nâng thành tích lên 52 bàn cho đội tuyển, vượt qua kỷ lục 50 bàn của Robin van Persie để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Hà Lan.

Memphis Depay (trái) trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Hà Lan. Ảnh: Reuters

Vòng loại World Cup 2026 - khu vực châu Âu được chia làm hai giai đoạn. Ở vòng bảng, 55 đội tuyển được chia thành 12 bảng, trong đó 6 bảng 4 đội và 6 bảng 5 đội. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về. Đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tới World Cup 2026.

Sau đó, 16 đội tiếp tục tranh vé ở vòng play-off. Thành phần gồm 12 đội nhì bảng và bốn đội có thành tích tốt tại Nations League nhưng không nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng đấu vòng loại.

Vòng play-off chia thành 4 nhánh. Mỗi nhánh gồm hai trận: bán kết và chung kết, đều diễn ra một lượt. Ở bán kết, đội hạt giống được đá sân nhà, còn sân chung kết được xác định qua bốc thăm. Bốn đội thắng ở bốn nhánh sẽ đoạt vé dự World Cup, nâng tổng số đại diện châu Âu lên 16 đội.

Hồng Duy tổng hợp