Yamal ngừng ký tặng miễn phí

Tây Ban NhaNgôi sao 18 tuổi Lamine Yamal sẽ không còn ký tặng áo đấu hay vật phẩm miễn phí như trước vì mục đích kinh doanh.

Theo báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo, Yamal đã ký thỏa thuận hợp tác với một trang web chuyên kinh doanh hàng lưu niệm có chữ ký của các VĐV.

Theo yêu cầu từ đội ngũ quản lý thương mại, cầu thủ thuộc biên chế Barca phải dừng việc ký tặng ngẫu nhiên cho người hâm mộ để đảm bảo giá trị thương mại cho chữ ký của anh.

Lamine Yamal ký áo đấu người hâm mộ trong đợt tập trung của tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: Tribuna

Điều đó đồng nghĩa, trong tương lai, bất kỳ ai muốn sở hữu vật phẩm có chữ ký của Yamal - như áo đấu hay giày - sẽ phải mua thông qua nền tảng chính thức này thay vì được ký tặng tại sân tập hay sau trận đấu.

Đội ngũ quảng cáo của Yamal đang xây dựng chiến lược tiếp thị xoay quanh chữ ký, tận dụng độ nổi tiếng ngày càng tăng của anh. Yamal vừa trải qua mùa giải 2024-2025 bùng nổ, khi ghi 18 bàn và có 25 kiến tạo cho Barca, đồng thời góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024.

Ở tuổi 18, Yamal đã vào top 10 cầu thủ bóng đá kiếm nhiều tiền nhất năm 2025, với 43 triệu USD. Tài sản của anh tăng vọt không chỉ nhờ mức lương tại Barca, mà còn bởi những hợp đồng quảng cáo với Adidas, Powerade, Konami và mới nhất là Beats by Dre.

Yamal vươn mình thành cầu thủ hàng đầu thế giới trong 2 năm qua. Ở tuổi 17, anh đã là trụ cột ở cả Barca và tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ chạy cánh này vừa nhận Quả Bóng Bạc và lập kỷ lục lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy năm 2025. Thành công này cũng giúp anh được Barca gia hạn đến năm 2031 và kế thừa số áo 10 huyền thoại của Lionel Messi.

Yamal lỡ buổi tập trung vừa qua của tuyển Tây Ban Nha vì chấn thương háng. HLV Hansi Flick xác nhận học trò đã bình phục và sẵn sàng ra sân ở trận derby Catalonia với Girona ở vòng 9 La Liga hôm nay 18/10.

Hồng Duy (theo Daily Mail)