Ronaldo kiếm tiền gấp đôi Messi

Arab SaudiCristiano Ronaldo kiếm được nhiều gấp đôi Lionel Messi trong năm 2025, nhờ bản hợp đồng béo bở với Al Nassr.

Theo số liệu do Forbes công bố hôm 16/10, với 280 triệu USD, Ronaldo là cầu thủ bóng đá kiếm được nhiều tiền nhất năm 2025. Siêu sao 40 tuổi cũng dẫn đầu danh sách lần thứ sáu trong 10 năm.

Ronaldo chào CĐV sau trận Bồ Đào Nha 2-2 Hungary ở vòng loại World Cup hôm 14/10. Ảnh: AP

Lionel Messi xếp thứ hai với 130 triệu. Tám cầu thủ xếp tiếp theo gồm: Karim Benzema (104 triệu), Kylian Mbappe (95), Erling Haaland (80), Vinicius (60), Mohamed Salah (55), Sadio Mane (54), Jude Bellingham (44) và Lamine Yamal (43).

Phần lớn thu nhập của Ronaldo đến từ Al Nassr, CLB trả khoảng 230 triệu tiền lương và lợi ích thương mại mỗi năm. 50 triệu còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo riêng và kinh doanh.

Ba trong 10 cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới hiện thi đấu tại Arab Saudi, gồm Ronaldo, Benzema và Mane. Những bản hợp đồng này là kết quả của việc chính quyền Arab Saudi mạnh tay nâng cao hình ảnh bóng đá quốc gia và đăng cai World Cup 2034.

Messi là cầu thủ duy nhất trong Top 10 thi đấu tại Mỹ. Mbappe, Vinicius, Bellingham và Yamal hiện chơi ở Tây Ban Nha, trong khi Haaland và Salah thi đấu tại Anh.

Tuần trước, tờ Bloomberg đưa tin Ronaldo là tỷ phú USD đầu tiên trong bóng đá. CR7 thi đấu từ mùa 2002-2003 cho Sporting. Sau đó, anh khoác áo Man Utd, Real, Juventus và Al Nassr, giành năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A và năm Quả Bóng Vàng. Ronaldo cũng giành Euro 2016 và hai Nations League với tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời giữ kỷ lục ghi 948 bàn.

Thanh Quý (theo Forbes)