Yamal mua biệt thự cũ của Pique, Shakira

Tây Ban NhaTài năng trẻ của Barca sắp hoàn tất việc mua lại dinh thự nơi Gerard Pique và Shakira - biểu tượng một thời của làng giải trí và bóng đá Tây Ban Nha - từng chung sống với giá 16,3 triệu USD.

Khu phức hợp gồm ba căn nhà nằm trên khu đất rộng 3.800 mét vuông tại khu đô thị cao cấp Ciutat Diagonal, Esplugues de Llobregat, có hồ bơi trong nhà và ngoài trời, phòng gym cùng nhiều tiện nghi sang trọng khác. Tọa lạc giữa khu vực riêng tư, an ninh bậc nhất ngoại ô Barcelona, nơi đây cũng là chốn an cư của nhiều cầu thủ Barca như Alejandro Balde hay Ronald Araujo.

Lamine Yamal chi hơn 16 triệu USD để mua căn biệt thự từng thuộc sở hữu của huyền thoại Gerard Pique và ca sĩ Shakira.

Theo El Pais và El Periodico, Yamal sẽ ở trong căn nhà chính - từng được bán lại vào mùa hè vừa qua với giá 3,5 triệu USD - và đang được cải tạo thành trung tâm huấn luyện cá nhân dành cho VĐV chuyên nghiệp. Không gian mới sẽ bao gồm phòng tập riêng, khu vật lý trị liệu, phòng giải trí để đón bạn bè và hệ thống an ninh hiện đại.

Biệt thự này do kiến trúc sư Mireia Admetller thiết kế năm 2012, ban đầu là tổ ấm của Shakira, Pique, hai con trai và cha mẹ hai bên.

Sự trùng hợp thú vị là Yamal đang hẹn hò với ca sĩ người Argentina Nicki Nicole, khiến nhiều người liên tưởng đến chuyện tình giữa Pique và Shakira - cặp cầu thủ và nữ ca sĩ từng làm dậy sóng mạng xã hội suốt một thập kỷ trước.

Ở tuổi 18, Yamal đã vào top 10 cầu thủ bóng đá kiếm nhiều tiền nhất năm 2025, với 43 triệu USD. Dù mới đủ tuổi ký kết các hợp đồng thương mại lớn, anh đã có sáu thỏa thuận tài trợ trị giá tổng cộng khoảng 6,5 triệu USD mỗi năm. Trong đó, nổi bật nhất là hợp tác với Adidas, đem lại hai triệu USD mỗi năm và có riêng dòng giày F50 LY304 mang tên mình - điều hiếm thấy với một cầu thủ tuổi teen.

Còn lại là Visa với 1,5 triệu USD, Konami và Beats Electronics với cùng một triệu USD. Hai thương hiệu Powerade và Oppo cùng trả Yamal 500.000 USD mỗi năm.

Lamine Yamal trong buổi chụp hình với Adidas.

Gần đây, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng ký hợp đồng trị giá một triệu USD/năm với Beats Electronics, trở thành gương mặt trong chiến dịch "Lamine Records" cùng các siêu sao như LeBron James (bóng rổ) hay Josh Allen (bóng bầu dục).

Mới nhất, chủ nhân của áo số 10 Barca ký thỏa thuận hợp tác với một trang web chuyên kinh doanh hàng lưu niệm có chữ ký của các VĐV. Theo yêu cầu từ đội ngũ quản lý thương mại, anh phải dừng việc ký tặng ngẫu nhiên cho người hâm mộ để đảm bảo giá trị thương mại cho chữ ký cá nhân.

Các chuyên gia nhận định tiềm năng thương mại của Yamal có thể sánh ngang với Kylian Mbappe (bóng đá) hay Emma Raducanu (tennis) ở độ tuổi tương tự. Nhưng, khác với nhiều ngôi sao trẻ, Yamal được đánh giá có định hướng rất rõ ràng, khi không nhận tài trợ từ ngành cờ bạc hay đồ uống có cồn do tín ngưỡng Hồi giáo, mà tập trung hợp tác với những thương hiệu hướng đến giới trẻ.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, Yamal có thể trở thành một trong những cầu thủ có giá trị thương mại lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới - vừa là biểu tượng thể thao, vừa là gương mặt đại diện của thế hệ cầu thủ mới: trẻ trung, tự tin và có trách nhiệm với hình ảnh cá nhân.

Hồng Duy (theo Marca, Sportcal)