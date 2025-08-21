Yamal hẹn hò rapper hơn 6 tuổi

Truyền thông Tây Ban Nha đăng tải ảnh Yamal và Nicole dạo bước trên các con phố sang trọng, đi ngang cửa hàng Valentino. Sao trẻ của Barca mặc áo sơ mi trắng kết hợp mũ lưỡi trai, còn nữ rapper người Argentina diện trang phục tối màu. Sau đó, họ cùng trở về Barcelona bằng chuyên cơ riêng tối 18/8.
Yamal được cho tận dụng ngày nghỉ sau khi Barca thắng Mallorca 3-0 trận mở màn La Liga cuối tuần qua để nghỉ dưỡng cùng Nicole. Trận này, tiền vệ Tây Ban Nha tỏa sáng với một bàn và một kiến tạo.
Lamine Yamal hẹn hò Nicki Nicole tại Monaco.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Nicole có mặt tại buổi tiệc sinh nhật của Yamal ở Barcelona hôm 12/7, nơi cả hai được cho là đã "tán tỉnh khá nhiều". Sau đó, ngày 24/7, hai người bị bắt gặp hôn nhau trong một hộp đêm và rời đi cùng nhau lúc 4h sáng, làm dấy lên những đồn đoán đầu tiên.
Chuyến đi Monaco là lần đầu Yamal và Nicole cùng xuất hiện công khai trước công chúng. Trên mạng xã hội, Yamal chia sẻ ảnh tập luyện tại khách sạn hạng sang The Maybourne Riviera nhìn ra Địa Trung Hải, trong khi Nicole đăng ảnh tạo dáng trên du thuyền.
Dù không chụp ảnh chung, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự trùng khớp về bối cảnh: từ bàn ăn, nội thất, đầu giường cho đến bức tranh treo tường trong các bài đăng riêng của hai người. Truyền thông Tây Ban Nha chắc nịnh đây là những bằng chứng cho thấy cả hai đang cùng lưu trú tại khách sạn.
Một phụ kiện càng làm nghi vấn thêm rõ, khi Nicole đeo chiếc vòng cổ từng thấy trên Yamal. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, củng cố thêm giả thuyết về một chuyến đi tình cảm ở Côte d’Azur.
Yamal mới 18 tuổi, còn Nicole sẽ sang tuổi 25 vào ngày 25/8. Khoảng cách 6 tuổi giữa hai người trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Tiền đạo Barca vẫn trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, còn Nicole đã là tên tuổi lớn trên các sân khấu quốc tế.
Hiện tại, cả Yamal và Nicole vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ. Tuy nhiên, chuỗi sự kiện từ tiệc sinh nhật, hộp đêm ở Barcelona, sự xuất hiện trên khán đài Camp Nou, kỳ nghỉ Monaco cho đến loạt bài đăng trùng khớp trên mạng xã hội đã khiến công chúng tin rằng cả hai không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Đời sống cá nhân của Yamal được quan tâm từ khi anh vươn tầm thành ngôi sao hàng đầu thế giới một năm qua. Tiền vệ Tây Ban Nha công khai bạn gái Alex Padilla trong lễ mừng chức vô địch Euro 2024 trên sân Olympia hôm 14/7.
Hai người được cho chia tay sau khi Padilla bị phát hiện đã ngồi lên đùi một chàng trai có tên Izan Fernandez trong một video trực tiếp.
Sau đó, tiền vệ của Barca dính nhiều tin đồn hẹn hò, khi bị bắt gặp đi chơi với ngôi sao mạng xã hội Anna Gegnoso, 19 tuổi, tại Barcelona. Sau này, anh đi nghỉ cùng tiếp viên hàng không Fati Vazquez, 29 tuổi. Cả hai cùng nhau đi mô tô nước trên đảo Pantelleria ở phía nam Sicily.
Sau đó, Yamal bị cho tìm cách gặp hẹn hò người mẫu hơn 12 tuổi Claudia Bavel.
Nicki Nicole, tên thật là Nicole Denise Cucco, sinh ngày 25/8/2000 tại Rosario, Argentina. Cô là một trong những giọng ca trẻ nổi bật nhất của dòng Latin trap và nhạc urban trong thập kỷ qua.
Sự nghiệp của Nicole khởi sắc từ năm 2019 với bản hit Wapo Traketero. Sau đó, cô liên tiếp gặt hái thành công cùng loạt ca khúc đình đám như Colocao, Entre nosotros hay màn kết hợp với nhà sản xuất Bizarrap trong BZRP Music Sessions #13. Nữ ca sĩ từng được đề cử Latin Grammy và góp mặt trong nhiều lễ hội âm nhạc lớn. Năm 2021, Nicki Nicole còn xuất hiện trên chương trình nổi tiếng The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, đưa tên tuổi vươn ra thị trường quốc tế.
Trong đời tư, Nicole từng hẹn hò rapper Trueno - một gương mặt đình đám khác của Argentina. Cả hai công khai yêu nhau năm 2020 nhưng chia tay sau khoảng hai năm. Kể từ đó, cô ít khi tiết lộ chuyện tình cảm, cho đến khi rộ tin đồn hẹn hò với Yamal.
Hồng Duy