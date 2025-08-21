Yamal hẹn hò rapper hơn 6 tuổi

Chuyến đi Monaco là lần đầu Yamal và Nicole cùng xuất hiện công khai trước công chúng. Trên mạng xã hội, Yamal chia sẻ ảnh tập luyện tại khách sạn hạng sang The Maybourne Riviera nhìn ra Địa Trung Hải, trong khi Nicole đăng ảnh tạo dáng trên du thuyền.

Dù không chụp ảnh chung, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự trùng khớp về bối cảnh: từ bàn ăn, nội thất, đầu giường cho đến bức tranh treo tường trong các bài đăng riêng của hai người. Truyền thông Tây Ban Nha chắc nịnh đây là những bằng chứng cho thấy cả hai đang cùng lưu trú tại khách sạn.

Một phụ kiện càng làm nghi vấn thêm rõ, khi Nicole đeo chiếc vòng cổ từng thấy trên Yamal. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, củng cố thêm giả thuyết về một chuyến đi tình cảm ở Côte d’Azur.