Mùa hè rực rỡ của Yamal

Vừa trải qua kỳ nghỉ với những bữa tiệc cùng người nổi tiếng, Lamine Yamal vẫn sớm lấy lại phong độ và tỏa sáng trong loạt giao hữu của Barca.

Khi mới 17 tuổi, Yamal đã được giới túc cầu chú ý. Anh tỏa sáng ở mùa giải 2024-2025, với 19 bàn thắng và 25 đường kiến tạo trong 55 trận, đoạt cú ăn ba quốc nội cùng Barca. Anh cũng nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc của Quả Bóng Vàng, và Cậu Bé Vàng, một cách thuyết phục. Anh cũng là "Vua kiến tạo" La Liga với 13 đường chuyền thành bàn, và dẫn đầu về số pha qua người (161 lần), hơn gấp đôi người đứng thứ hai Dodi Lukebakio.

Sau mùa giải bùng nổ, Yamal sang tận Brazil để gặp gỡ và tiệc tùng cùng thần tượng của anh, Neymar. Sau đó, anh chơi lướt sóng cùng bạn gái lớn hơn nhiều tuổi, rồi cùng bạn bè nghỉ dưỡng trên du thuyền ở Ibiza.

Yamal (phải) và Neymar trong kỳ nghỉ hè 2025 ở Brazil. Ảnh: IG/LamineYamal

Bữa tiệc sinh nhật tuổi 18 của ngôi sao Barca cũng thu hút nhiều người nổi tiếng ở Tây Ban Nha như Bizarrap, Chimbala hay Nicki Nicole, với những tranh cãi về một người lùn. Chỉ vài ngày sau, anh đã phải hội quân cùng Barca, nên nhiều người đã nghi ngờ khả năng phục hồi năng lượng của Yamal.

Đáp lại những lời nghi ngờ tiệc tùng quá đà, Yamal nói khi đó: "Tôi làm việc và cống hiến cho Barca. Còn khi rời khỏi đại bản doanh đội bóng, tôi tận hưởng cuộc sống. Thế thôi".

Yamal (đội mũ xanh) trên du thuyền cùng nhiều người bạn trong dịp nghỉ ở Ibiza. Ảnh: Mundo Deportivo

Sự tự tin đó đã được thể hiện trên sân cỏ. Mặc áo số 10 mới như Lionel Messi, Yamal đá chính cả 4 trận giao hữu hè gặp Vissel Kobe, FC Seoul, Daegu FC và Como. Anh liên tục khuấy đảo hành lang phải, ghi 4 bàn - nhiều nhất đội. Những cầu thủ đứng sau chỉ ghi được hai bàn, là Robert Lewandowski, Ferran Torres hay Fermin Lopez.

"Yamal đang chơi bóng ở đẳng cấp của thiên tài", Chủ tịch Barca Joan Laporta nói sau trận gặp Como. "Cậu ấy thể hiện được điều đó ở mọi trận đấu. Yamal làm được một điều chỉ những chủ nhân Quả Bóng Vàng đã làm, đó là thể hiện được tài năng từ các buổi tập đến lúc thi đấu".

Yamal mừng bàn trong trận Barca thắng Como trong trận giao hữu Joan Gamper trên sân Johan Cruyff, thành phố Sant Joan Despi, tỉnh Barcelona, xứ Catalonia, Tây Ban Nha tối 10/8/2025. Ảnh: FCB

HLV Hansi Flick cũng xem Yamal là quân bài chủ lực cho tham vọng chinh phục mọi đấu trường mùa tới, từ La Liga tới Champions League. Những cú sút của ngôi sao 18 tuổi đã trở nên hiệu quả hơn. Và người hâm mộ sẽ chờ đợi liệu Yamal sẽ tiến bộ thế nào trong mùa giải 2025-2026.

Với các culé, Yamal giờ không chỉ là "viên ngọc thô" của lò La Masia. Anh đã trở thành biểu tượng mới của Camp Nou, đi trên con đường giống Messi ngày trước. So với Messi, Yamal có cách riêng để tận hưởng những ngày nghỉ. Nhưng nếu vẫn tiếp tục tỏa sáng trên sân, ít ai có thể nghi ngờ tài năng của ngôi sao Tây Ban Nha này.

Hoàng An (theo Marca)