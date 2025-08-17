Lamine Yamal chói sáng trong ngày ra quân La Liga

Tây Ban NhaTiền đạo 18 tuổi góp một bàn và một kiến tạo khi Barca thắng chủ nhà Mallorca 3-0 ở vòng một La Liga, ngày 15/8.

Trên sân Son Moix, Barca khởi đầu thuận lợi. Ngay phút thứ 7, Lamine Yamal tạt như đặt từ cánh phải, tạo điều kiện cho Raphinha đánh đầu mở tỷ số. Trong pha phối hợp hoàn hảo của hai cầu thủ khách, thủ môn và các hậu vệ Mallorca chỉ biết chạy theo nhìn bóng bay vào lưới.

Raphinha đánh đầu mở tỷ số trận Barca thắng Marlloca ngày16/8. Ảnh: EFE

Sau đó 15 phút, Barca nhân đôi cách biệt. Nhưng lần này, nhà đương kim vô địch La Liga gây nhiều tranh cãi. Mọi thứ bắt đầu từ tình huống Lamine Yamal sút từ ngoài vòng cấm trúng đầu Antonio Raillo. Sau khi Raillo ngã xuống với vẻ choáng váng, trọng tài Munuera vẫn cho trận đấu tiếp tục. Trong lúc các cầu thủ Mallorca dừng lại và nghĩ trọng tài sẽ thổi còi tạm dừng, Ferran Torres sút vào góc cao. Cuối cùng, trọng tài công nhận bàn sau khi tham khảo VAR, mặc cho chủ nhà phản đối. Sau tình huống gây tranh cãi, Raillo đứng dậy chơi hết trận.

Trận đấu trở nên căng thẳng từ giữa hiệp một. Phút 33, sau pha phạm lỗi từ phía sau đối với Lamine Yamal, Manu Mornales phải nhận thẻ vàng thứ hai.

Việc mất một cầu thủ chưa thể làm dịu những cái đầu nóng bên phía Mallorca. Phút 36, trong tình huống nhảy lên tranh bóng bổng, Vedat Muriqui đá vào mặt thủ môn Joan Garcia. Ban đầu, trọng tài chỉ phạt thẻ vàng. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông thay bằng thẻ đỏ trực tiếp.

Lamine Yamal (phải) ăn mừng cùng Gavi trong trận thắng Mallorca. Ảnh: EFE

Việc mất hai cầu thủ và thua sớm hai bàn khiến Mallorca chịu bất lợi lớn. Tuy nhiên, Barca đã không thể trút cơn mưa bàn trong hiệp hai. Marcus Rashford và Dani Olmo vào sân từ ghế dự bị để tăng cường cho hàng công, nhưng đều tịt ngòi.

Barca phải chờ đến phút 90+4 mới có bàn ấn định chiến thắng. Lamine Yamal chạy cắt mặt từ cánh phải qua ba cầu thủ, rồi sút từ 17 m tung lưới Mallorca. Tiền đạo 18 tuổi khởi đầu thuận lợi mùa 2025-2026 bằng một bàn và một kiến tạo, sau khi bùng nổ mùa trước với 18 bàn và 25 kiến tạo trong 55 trận.

Sau trận ra quân La Liga, Barca lên dẫn đầu với ba điểm và hiệu số +3. Rayo Vallecano và Villarreal xếp ngay sau với hiệu số +2. Tối 19/8, Real mới chơi trận đầu, tiếp Osasuna trên sân nhà Bernabeu.

Thanh Quý