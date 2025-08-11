Tây Ban NhaTiền đạo tân binh Marcus Rashford bỏ lỡ khó tin, khi Barca thắng Como 5-0 ở trận tranh Joan Gamper Cup hôm 10/8.

Đầu hiệp hai, khi Barca đang dẫn 4-0, Lamine Yamal cướp bóng rồi chọc khe cho Rashford. Tiền đạo người Anh thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Como nhưng lại sút chân trái ra ngoài khung thành trống.

Rashford cười trừ sau tình huống bỏ lỡ khó tin. Raphinha thì ôm đầu tiếc nuối, rồi vỗ tay động viên đồng đội tiếp tục thi đấu.

Rashford sút ra ngoài trước khung thành trống Rashford sút ra ngoài trước khung thành trống.

Trận này, HLV Hansi Flick xếp Rashford đá trung phong thay Robert Lewandowski. Tiền đạo người Anh kết hợp với Lamine Yamal và Raphinha hợp thành bộ ba trên hàng công.

Rashford không ghi bàn, nhưng vẫn để lại dấu ấn với một kiến tạo. Phút 37, anh thoát xuống bên phải rồi căng ngang cho Raphinha đệm vào lưới trống.

Rashford chuyển đến Barca theo hợp đồng cho mượn từ Man Utd, kèm tùy chọn mua đứt khoảng 35 triệu USD vào hè 2026. Trước trận thắng Como, tiền đạo 27 tuổi ghi bàn đầu tiên trong trận thắng Daegu 5-0 hôm 4/8 và kiến tạo bàn quyết định trong trận thắng FC Seoul 7-3 hôm 31/7.

Rashford chia vui cùng Raphinha và Yamal. Ảnh: FC Barcelona

Hôm qua, Yamal - cầu thủ vừa tiếp quản áo số 10 huyền thoại của Barca - tiếp tục tỏa sáng với cú đúp. Trước đó, tiền vệ Tây Ban Nha cũng ghi hai bàn trong trận thắng FC Seoul. Hai bàn còn lại của Barca đều được ghi bởi Fermin Lopez.

Chiến thắng 5-0 giúp Barca chạy đà hoàn hảo trước trận mở màn La Liga mùa 2025-2026 gặp Mallorca ngày 16/8.

Barca lần thứ 47 đoạt Joan Gamper Cup. Ảnh: FC Barcelona

Joan Gamper Cup là giải giao hữu thường niên do Barca tổ chức từ năm 1966 để vinh danh Joan Gamper - người sáng lập, cầu thủ và sau này là chủ tịch của đội bóng.

Giải thường diễn ra vào tháng 8, ngay trước khi mùa giải mới bắt đầu, tại sân Camp Nou (từ 2023 là Estadi Olimpic Lluis Companys trong thời gian sân Camp Nou cải tạo). Ban đầu, Joan Gamper Cup có bốn đội tham dự theo thể thức bán kết - chung kết, nhưng từ 1997 đến nay chỉ còn một trận duy nhất giữa Barca và đội khách mời.

Hồng Duy tổng hợp