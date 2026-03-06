'Xuất ngoại trung vệ ngay nếu Việt Nam muốn dự World Cup'

Các đội V-League đều để trung vệ ngoại giải quyết tiền đạo ngoại của đối thủ, còn trung vệ Việt chỉ có một nhiệm vụ - 'phất bóng cho Tây'.

Bóng đá Việt Nam đang nung nấu một tham vọng rất lớn ở các giải đấu ở tầm cỡ châu lục. Chúng ta có được nhiều thành tích đáng ghi nhận dưới thời hai HLV Park Hang -seo và Kim Sang-sik. Nhiều người hâm mộ bắt đầu mơ tới tấm vé dự World Cup. Tuy nhiên, khi bước ra các đấu trường châu lục, chúng ta mới thấy rõ một sự thật phũ phàng rằng đội tuyển Việt Nam chưa đủ trình độ để chạm tới mơ ước đó.

Đồng ý rằng bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã có những tiến bộ rất đáng kể, nhưng khi nhìn sâu vào những thành tích đó, ta mới thấy được những điểm yếu chí tử của đội tuyển quốc gia. Gần như 100% các cầu thủ được gọi lên đều đang thi đấu trong nước. Hệ quả là khi đấu với các nền bóng đá phát triển hơn như Nhật Bản hay các đội Tây Á, chúng ta vẫn gặp vô vàn khó khăn khi phải giải quyết những đôi chân đầy kỹ thuật của họ.

Vấn đề lớn nhất nằm ở hàng thủ, các hậu vệ của ta chỉ được đá ở V-League, một giải đấu có nhịp độ khá chậm, phụ thuộc nhiều vào các cầu thủ nhập tịch. Đó chắc chắn không phải là nơi để các cầu thủ rèn cho mình một thần kinh thép và một thể lực đủ sung mãn để đối đầu với những đối thủ tầm cỡ. Với sơ đồ lấy thủ làm gốc như hiện tại, trình độ của các cầu thủ phòng ngự sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho đội tuyển.

Vì vậy, đã đến lúc những người làm bóng đá Việt cần nghiêm túc cân nhắc hướng đi mới - xuất khẩu các trung vệ trẻ U23 Việt Nam sang các nền bóng đá Đông Âu như CH Séc hay Ba Lan.

Nhìn vào thực tế, V-League vốn là một cuộc đấu phụ thuộc vào túi tiền của các ông bầu. Họ làm một thứ bóng đá "ăn xổi ở thì", nhồi nhét những ngoại binh và ngôi sao trong đội hình với mục tiêu là thắng được nhiều trận nhất trong thời gian ngắn. Vì mỗi CLB chỉ được sử dụng ba ngoại binh trong cùng một trận đấu, nên công thức thường được dùng là "một trung vệ ngoại + một tiền vệ phòng ngự ngoại + một tiền đạo ngoại".

Tất cả những đội bóng từng vô địch đều áp dụng triệt để công thức này, tạo nên một lối mòn suy nghĩ đáng sợ giữa các trung vệ nội với nhau. Đó là họ để cho trung vệ ngoại giải quyết tiền đạo ngoại của đối thủ, còn mình sẽ thực hiện nhiệm vụ dễ nhất - "phất bóng cho Tây". Tư duy này thiếu tính chiến thuật, lười biếng và không thể nào áp dụng được ở cấp độ đội tuyển quốc gia, nhất là khi mục tiêu của chúng ta đang ở mức cao hơn bao giờ hết.

Hãy thử tưởng tượng, trước các tiền đạo to con của Saudi Arabia, chúng ta chẳng có một trung vệ Tây nào làm hộ việc phong tỏa, mà chỉ là một tập hợp những trung vệ nội đứng bơ vơ chịu trận. Thật khó để tin rằng Việt Nam có thể làm nên chuyện trong tình thế đó.



Vậy tại sao lại nên xuất ngoại trung vệ Việt sang Đông Âu thay vì các giải đấu khu vực Đông Á như J-League hay K-League? Vì tại Hà Quốc, Nhật Bản, các giải đấu thường có yêu cầu về kỹ thuật cao, tốc độ trận đấu vừa phải, nhưng yêu cầu về thể lực không quá khắc nghiệt. Đó sẽ là nơi phù hợp để các cầu thủ tấn công hướng đến hơn là rèn tính thép của các trung vệ. Cũng không phải các học viện ở Tây Âu bởi rõ ràng chúng ta không đủ trình độ và thể lực để thi đấu ở một môi trường như vậy. Quang Hải ở Pau FC là một minh chứng rõ ràng cho hiện tượng đó.

Và chúng ta chỉ còn lại các đội bóng Đông Âu là điểm đến lý tưởng cho mục đích ban đầu là rèn luyện hàng thủ. Để nói về các giải VĐQG ở nơi đây, tôi chỉ có một từ - va chạm. Cầu thủ ở đây chủ yếu đá bằng sức mạnh thô, phòng thủ bằng cách va chạm rắn nhưng đúng luật. Các đặc điểm đầy tính thực dụng và nặng thể lực chính là điều kiện tôi muốn cho các trung vệ trải qua. Ở đây không cho phép bạn được sợ hãi, lựa chọn đá ở đây là chấp nhận việc bị "quật" túi bụi.

Nếu như cầu thủ Việt Nam có thể thích nghi với một môi trường khắc nghiệt như vậy, chúng ta sẽ triệt tiêu đi hoàn toàn nỗi sợ lâu đời của cầu thủ nội - "sợ Tây". Ở V-League cũng có tiền đạo ngoại, nhưng thường các trung vệ nội không cần phải quan tâm tới những cầu thủ này, do số lượng quá ít và họ cũng không được phân công nhiệm vụ phải chăm sóc những "tòa tháp" kia.

Hơn nữa, chúng ta không cần xuất khẩu ồ ạt các cầu thủ phòng ngự sang Đông Âu, chỉ cần một hai cầu thủ trẻ giỏi nhất là được. Bởi lẽ, trung vệ là một vị trí mang tính hệ thống cao, và khi có một trung vệ trong đội hình đã kinh qua "lò luyện đan" khắc nghiệt bậc nhất thế giới bóng đá ở Đông Âu, tiêu chuẩn về thể lực, tinh thần và thần kinh thép ở mức rất cao, cầu thủ ấy sẽ lan tỏa tiêu chuẩn ấy cho toàn bộ hệ thống phòng thủ. Đó đích thực là một thủ lĩnh mà chúng ta hằng mong ước.

Thay vì phải đợi đến độ tuổi 26-27 như các trường hợp xuất ngoại trước đây, thường đã bị những thói quen xấu của V-League ngấm sâu vào máu như nhường Tây hay nhịp độ thấp, các cầu thủ lứa U23 sẽ có một không gian và độ mở tư duy lý tưởng cho các chỉ đạo sau này của các HLV, làm tăng cơ hội họ được đá chính trong các hệ thống có sẵn của các đội bóng. Đừng để các trường hợp xuất ngoại trước đây đánh lừa về lợi ích của hướng đi này. Chúng ta không cần cầu thủ thành danh ở nước ngoài, mà chỉ cần một lò luyện đủ nóng để tôi những thanh thép cứng nhất có thể. Đó sẽ là trụ cột của cả căn nhà mang tên đội tuyển Việt Nam.

Manh