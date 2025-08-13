Xu hướng 'đi bộ kiểu Nhật' gây sốt TikTok

Phương pháp đi bộ kiểu Nhật Bản đang gây sốt nhờ tính đơn giản, ít tốn thời gian nhưng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, phù hợp với những ngày hồi phục sau khi chạy.

Phương pháp tập luyện này (Japanese walking) được phát triển bởi Hiroshi Nose và Shizue Masuki - hai giáo sư tại Đại học Shinshu ở Matsumoto, Nhật Bản.

Đây thực chất là hình thức đi bộ theo kiểu "interval" (ngắt quãng). Thay vì duy trì tốc độ đều đặn, người tập sẽ đi nhanh trong ba phút, sau đó đi chậm ba phút, lặp lại trong ít nhất 30 phút, vài buổi mỗi tuần.

Ở giai đoạn đi bộ nhanh, tốc độ nên đạt mức "hơi khó" - vẫn có thể trò chuyện nhưng bắt đầu cảm thấy hụt hơi. Giai đoạn đi chậm cho phép hít thở dễ dàng và trò chuyện thoải mái.

Về bản chất, đây là phiên bản nhẹ nhàng hơn của tập luyện cường độ cao ngắt quãng (HIIT). Người tập không cần thiết bị đặc biệt, chỉ cần đồng hồ bấm giờ và một không gian để đi bộ.

Các nghiên cứu cho thấy đi bộ kiểu Nhật mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt phù hợp với những ngày hồi phục sau khi chạy. So với đi bộ tốc độ trung bình liên tục, đi bộ ngắt quãng giúp giảm cân tốt hơn, hạ huyết áp và tăng sức mạnh cơ chân - những yếu tố hỗ trợ thành tích chạy bộ. Một số nghiên cứu còn chỉ ra phương pháp này giúp làm chậm quá trình suy giảm sức bền và sức mạnh do tuổi tác, tương tự chạy bộ.

Phóng viên khoa học Nicola Davis của báo The Guardian thử nghiệm xu hướng đi bộ kiểu Nhật. Ảnh: Guardian

Với các runner, đi bộ kiểu Nhật là hình thức tập chéo (cross-training) hiệu quả, giúp tăng cường tim mạch và cơ bắp mà không gây áp lực lớn lên khớp, phù hợp cho những ngày tập nhẹ hoặc khi đang phục hồi chấn thương nhẹ.

Tuy nhiên, phương pháp này không thể thay thế hoàn toàn chạy bộ, vì mức độ tác động và thích nghi cơ thể mà chạy mang lại - như tăng mật độ xương và cải thiện hiệu quả chạy - vẫn vượt trội.

Theo Canadian Running Magazine, nếu bạn là người chạy bộ đang tìm cách đổi mới bài tập, giảm nguy cơ chấn thương và vẫn muốn duy trì thể lực, đi bộ kiểu Nhật là phương án hợp lý.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)