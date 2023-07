Xe Hàn vắng bóng trong top bán chạy nửa đầu 2023

Nửa đầu 2023, chỉ còn Hyundai Accent trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất, những cái tên thường xuyên góp mặt như K3, Seltos, Creta không còn.

Hyundai, Kia nhiều năm qua luôn là những thương hiệu thường trực cho vị trí thứ hai, thứ ba sau Toyota ở mảng doanh số xe con toàn thị trường. Dải sản phẩm hai hãng này ít hơn nhiều so với Toyota, doanh số các mẫu xe không có khoảng cách lớn như hãng Nhật.

Ba năm qua, những cái tên góp mặt thường xuyên trong danh sách xe bán chạy thường là những mẫu như Hyundai i10, Accent, Santa Fe hay Kia Morning, K3, Seltos. Nhưng đến nửa đầu 2023, chỉ còn mỗi Accent trụ lại.

STT Nửa đầu 2022 Cả năm 2022 Nửa đầu 2023 1 Toyota Vios Toyota Vios Mitsubishi Xpander 2 Toyota Corolla Cross Hyundai Accent Ford Ranger 3 Hyundai Accent Mitsubishi Xpander Hyundai Accent 4 VinFast Fadil Toyota Corolla Cross Toyota Corolla Cross 5 Honda City Ford Ranger Toyota Vios 6 Mitsubishi Xpander Honda City Mazda CX-5 7 Kia Seltos Toyota Veloz Honda City 8 Mazda CX-5 Mazda CX-5 VinFast VF e34 9 Kia K3 Kia Seltos VinFast VF 8 10 Ford Ranger Hyundai Creta Toyota Veloz

>> Xem danh sách chi tiết xe bán chạy nửa đầu 2023

Từ top xe bán chạy nửa đầu 2022 đến nửa đầu 2023, những cái tên biến mất là VinFast Fadil, Kia Seltos, Kia K3 và được thay bằng Toyota Veloz, VF e34, VF 8. 6 tháng đầu 2023, thị trường chịu chung xu hướng giảm bởi kinh tế khó khăn, lãi suất cho vay mua xe ở mức cao tại các ngân hàng. Gần như tất cả các mẫu xe trên thị trường đều giảm doanh số, trừ xe Ford và các dòng xe điện của VinFast.

Với riêng trường hợp của VinFast, doanh số không hoàn toàn phản ánh đúng thị hiếu của người dùng, bởi sự ra đời của công ty cho thuê xe và dịch vụ taxi GSM giúp cho doanh số VF e34, VF 8 tăng cao. Nửa đầu 2023, VF e34 bán ra 5.072 xe, gấp hơn 3 lần so với doanh số của cả năm 2022. Trong khi đó VF 8 (ra mắt tháng 9/2022), bán 4.555 xe, tăng khoảng 66% so với doanh số cả năm 2022.

Trong khi đó, doanh số 6 tháng đầu 2023 của Kia K3 là 1.495 xe, giảm đến 80% so với cùng kỳ 2022. Seltos đạt 3.304 xe, giảm 59%. Hyundai Creta (ra mắt tháng 3/2022) bán 4.437 xe trong nửa đầu 2023, tăng 54% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng doanh số của Creta rất tích cực, thậm chí soán ngôi đầu doanh số của Seltos trong phân khúc, nhưng chưa đủ lọt top 10.

Mẫu xe "chốt sổ" top 10 của nửa đầu 2023 là Toyota Veloz với 4.512 xe, đồng nghĩa những K3, Seltos, Creta không thể góp mặt. Còn những sản phẩm thương hiệu Hàn khác từng bán chạy, hiện không còn vị thế tốt, như i10 (3.858 xe), Santa Fe (2.556 xe), Morning (873 xe).

Các chuyên gia bán hàng cho rằng, i10, Morning hay Toyota Wigo không còn ở giai đoạn hoàng kim. Xu hướng chuyển dịch lên xe gầm cao cỡ nhỏ như A+ với những cái tên như Sonet, Raize, VF 5 Plus ảnh hưởng đến doanh số của nhóm hatchback thuần cỡ A. Santa Fe đang ở cuối vòng đời sản phẩm, nhu cầu giảm dần khi không ít khách có tâm lý chờ bản mới.

Bảng thống kê doanh số những mẫu xe Hàn thường góp mặt ở top 10 xe bán chạy:

Mẫu xe Nửa đầu 2021 2021 Nửa đầu 2022 2022 Nửa đầu 2023 i10 6.347 11.742 5.670 10.752 3.858 Santa Fe 5.448 12.160 4.855 10.603 2.556 K3 4.713 10.505 7.439 11.409 1.495 Seltos 7.209 16.122 7.899 12.398 3.304

* Đơn vị: xe

Theo các chuyên gia, Seltos và Creta mất đi tính cạnh tranh cao bởi nhu cầu khách hàng có sự chuyển dịch theo kinh tế. Những mẫu xe đa dụng, vừa dùng cho gia đình, vừa chạy dịch vụ như Veloz, Xpander có nhu cầu ổn định hơn so với CUV cỡ B, vốn chủ yếu cho gia đình. Đây là hai phân khúc có giá khá gần nhau. Những mẫu xe bán chạy hàng đầu nhóm MPV như Xpander, Avanza/Veloz đồng giá 555-698 triệu đồng. Còn Creta giá 640-740 triệu đồng, Seltos 649-749 triệu đồng.

Kia Seltos tại trụ sở của Trường Hải ở Quảng Nam. Ảnh:Thaco

Không chỉ CUV cỡ B, các dòng xe gầm cao như B+, C cũng vơi khách. Khi người dùng thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập giảm, những dòng xe cho nhu cầu cá nhân, gia đình ít được quan tâm hơn.

Nhóm CUV A+/B- cũng giảm doanh số nhưng không đáng kể. Một số đào tạo bán hàng của các đại lý cho rằng, phân khúc này vừa là xe gầm cao hợp xu hướng hiện thời, vừa sở hữu giá dễ tiếp cận nên ít bị ảnh hưởng hơn các phân khúc cao. Thống kê doanh số của các phân khúc có thể phản ánh phần nào cho điều này.

Tổng doanh số của phân khúc MPV giá dưới một tỷ đồng nửa đầu 2022 là 18.873 xe, con số cùng kỳ 2023 là 18.366 xe, gần như không đổi dù số lượng sản phẩm nhiều hơn, thị trường ảm đạm hơn. Trong khi đó, nhóm CUV cỡ B- với những cái tên như Toyota Raize, Kia Sonet bán 8.518 xe sau nửa đầu 2023, giảm 3% so với nửa đầu 2022, cũng gần như không đổi.

Trái ngược các phân khúc trên, CUV cỡ B với Kia Seltos và Hyundai Creta là hai mẫu xe chiếm doanh số lớn nhất, ghi nhận mức giảm mạnh. Lượng bán của phân khúc này nửa đầu 2023 là 10.153 xe, giảm 25%. Nhóm B+ với Corolla Cross, CX-30 bán 7.129 xe nửa đầu 2023, giảm doanh số 30%. Nhóm CUV cỡ C bán 11.349 xe, giảm 44% (không tính VF e34).

Với K3, việc suy giảm 80% doanh số cho thấy ảnh hưởng xu hướng xe gầm cao, đa dụng đang dần rõ rệt hơn với thị trường Việt Nam. Khi thị trường có nhiều lựa chọn xe gầm cao từ nhỏ đến lớn, nhiều dòng đa dụng MPV hơn, giảm giá tràn lan trên thị trường kéo giá xe xuống thấp, khiến sedan cỡ C mất đi ưu thế mà vốn chỉ có K3 là cái tên giữ lại được sức hút nhờ giá bán rẻ hàng đầu phân khúc. Nhóm cỡ C sau 6 tháng đầu 2023 bán tổng cộng 6.787 xe, giảm đến gần 60% so với cùng kỳ 2022.

Sedan cỡ C khác với cỡ B thường chỉ dành cho nhu cầu cá nhân. Theo nhiều nhân viên tại đại lý, sở hữu K3 phần lớn là khách trẻ, tài chính không quá dồi dào để tiếp cận những mẫu xe Nhật như Civic, Altis (giá cao hơn hàng trăm triệu K3). Khi kinh tế suy thoái, thu nhập bị ảnh hưởng, nhu cầu với các dòng sedan giá rẻ cũng giảm đi nhiều.

Thành Nhạn