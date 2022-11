Xe điện mới ra mắt ở triển lãm Los Angeles

MỹTrong số các mẫu xe mới nổi bật được báo chí Mỹ liệt kê, phần lớn là xe điện, trong đó có hai sản phẩm của hãng xe Việt VinFast.

Sau 3 năm không tổ chức vì đại dịch Covid-19, Los Angeles Auto Show đã trở lại. Sự kiện năm nay với ưu thế của dòng xe xanh, đặc biệt là xe thuần điện, bên cạnh các màn giới thiệu của các hãng cung cấp nền tảng và hệ thống sạc cho xe điện.

Những mẫu xe động cơ đốt trong vẫn hiện diện như ở những triển lãm khác, bởi đây vẫn là dòng sản phẩm chủ lực mang lại lợi nhuận cho các hãng sản xuất. Tuy nhiên, năm nay, phân khúc truyền thống này xuất hiện có vẻ lặng lẽ hơn, một phần bởi bóng tối từ cuộc khủng hoảng nhiên liệu vừa qua.

Triển lãm cũng phản ánh đúng thực trạng của ngành công nghiệp ôtô, hay ít nhất là tại Mỹ. Nhiều thương hiệu chọn cách ra mắt sản phẩm với những sự kiện riêng thay vì chia sẻ sân khấu như Los Angeles. Vì thế, Los Angeles Auto Show năm nay có những màn ra mắt toàn cầu hoặc thị trường Bắc Mỹ, nhưng vẫn thiếu sự xuất hiện của các sản phẩm mới nhất từ nhiều hãng, trong đó có những "gã khổng lồ" như Ford và General Motors.

Dưới đây là những mẫu xe điện mới nổi bật tại Los Angeles Auto Show 2022 được Business Insider hay Forbes cùng liệt kê:

Bộ đôi VinFast VF6 và VF7

Ảnh: Car and Driver

Người ta vẫn nói rằng bạn không thể khởi nghiệp với một hãng ôtô mới ở Mỹ: kỹ thuật, quy định, và những yếu tố khác khiến việc sản xuất ôtô trở nên phức tạp đến mức có thể ngăn cản bất cứ tân binh nào. Nhưng rồi Tesla xuất hiện, và lần lượt là những startup như Rivian và Lucid.

VinFast là một nhân tố mới. Hãng xe Việt khởi đầu từ 2017 và nhanh chóng mở rộng sự hiện ra ra thế giới. Ở Los Angeles, thương hiệu giới thiệu VF6 và VF7 - hai mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ. Cả hai sẽ tới Mỹ với việc sản xuất bắt đầu trong 2023.

Toyota Prius 2023

Ảnh: Car and Driver

Một trong những ngôi sao của dòng xe xanh - Prius - giảm dần hào quang trong những năm gần đây khi dòng xe điện mới lên ngôi. Nhưng Toyota kỳ vọng có thể nắm bắt được xu hướng với mẫu Prius thế hệ mới.

Ngoại hình nuột nà, kiểu dáng thấp, phần đầu khá góc cạnh. Prius 2023 cũng mạnh hơn hẳn so với thế hệ cũ, 194 so với 121 mã lực, thậm chí đến 220 mã lực ở bản Prius Prime. Ngoài ra, quãng đường đi được chỉ với động cơ điện là 61 km so với chỉ 40 km trước đây. Và dù công suất tăng, mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp lại giảm, còn 4,1 lít/100 km so với 4,3 lít.

Hyundai Ioniq 6

Ảnh: Autoblog

Ioniq - thương hiệu con của Hyundai chuyên về xe điện - đã thành công với việc ghi lại dấu ấn chỉ sau ít năm. Mẫu Ioniq 5 là một trong những xe điện được ca ngợi nhất trong dòng xe chạy pin hiện nay. Và giờ đây, Hyundai mang đến Los Angeles mẫu xe tiếp theo, Ioniq 6 - xe điện có thiết kế khí động học hàng đầu thế giới.

Hyundai gọi thiết kế này là "streamliner", với phong cách thuôn dài liền mạch từ trước ra sau. Ioniq 6 có thể chạy được tối đa 643 km mỗi lần sạc đầy với phiên bản Long Range dùng pin 77,4 kWh, dẫn động một cầu, vành hợp kim 18 inch.

Hyundai Ioniq 6 sẽ bán ra tại Mỹ trong nửa đầu năm 2023, cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3. Hiện chưa có thông tin về giá bán, nhưng dự kiến nhỉnh hơn so với "đàn em" Ioniq 5 - mẫu xe điện có giá từ 42.800 USD.

Kia EV6 GT

Ảnh: Inside EVs

Cũng giống Hyundai, Kia bứt phá so với các thương hiệu truyền thống khác trong danh mục xe điện. Tại Los Angeles Auto Show, ngôi sao của hãng là EV6 GT - phiên bản hiệu suất cao của mẫu crossover điện EV6.

Xe phát triển dựa trên nền tảng mô-đun điện toàn cầu E-GMP (Electric-Global Modular Platform, giống như người anh em Hyundai Ioniq 5. EV6 GT sẽ bán tại Mỹ từ cuối năm nay, với công suất 576 mã lực, tăng tốc 0-97 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 259 km/h.

Toyota bZ SUV Concept

Ảnh: Turbo

Một trong những truyền thống thú vị nhất của các triển lãm ôtô là xe concept. Thiết kế ấn tượng, hơi hướng tương lai, thậm chí kỳ quặc, và thể hiện tầm nhìn của hãng, là những thứ mà các mẫu xe ý tưởng mang đến. Los Angeles Auto Show 2022 cũng có, gồm những sản phẩm như Genesis X mui trần, hay Toyota bZ.

bZ SUV là một trong số những mẫu concept quan trọng nhất của triển lãm, với ngoại hình hao hao C-HR nhưng sở hữu các đường nét gai góc. Sản phẩm ý tưởng này cũng cho thấy tín hiệu Toyota đang tham gia mạnh hơn vào xu hướng xe điện.

Được coi là tiên phong trong việc sản xuất xe hybrid và chạy pin nhiên liệu, hãng xe lớn nhất thế giới lại tụt về phía sau khi nhắc tới xe thuần điện. Tuy nhiên, mọi việc dường như đang thay đổi với những mẫu xe điện mới nhất được Toyota công bố thời gian qua.

Fiat 500e

Ảnh: Fiat

Hãng xe Italy thông báo ở Los Angeles Auto Show rằng mẫu mini 500 của họ sẽ trở lại với thị trường Bắc Mỹ, và lần này chỉ có phiên bản thuần điện, 500e. Xe trang bị pin 42 kWh với hành trình mỗi lần sạc 318 km.

Trên sân khấu còn có các phiên bản bespoke từ những nhà thiết kế nổi tiếng của Italy như Armani, Kartell và Bulgari với phần nội thất cá tính hóa.

Mỹ Anh