'Xê dịch ảo' 33 tỉnh

Tôi điên cuồng đi thật nhiều tỉnh thành, check-in thật nhiều nơi để tăng like facebook, ảo tưởng mình là một blogger du lịch.

Ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy dữ dội và thích thể hiện mình là đặc tính của lứa tuổi thanh niên. Nhân dịp mùa dịch rảnh rỗi ở nhà, tôi lướt Facebook và thấy nhiều bạn trẻ tuổi, so với tôi, than vãn nhớ nhung lúc còn tung tăng đi phượt, đi du lịch.

Cho đến khi lướt bài post: Điểm danh những nơi ở Việt Nam bạn từng đặt chân đến. Tôi thấy có rất nhiều bạn trẻ cho biết đã check-in và đặt chân 10, 15, 20 thậm chí 30 địa điểm, tỉnh thành trên cả nước. Cá biệt có bạn đã đi hết 40-50 tỉnh thành.

Nhìn vào bản đồ, nước ta trải từ Bắc đến Nam với hàng nghìn km, 63 tỉnh thành, bờ biển dài 3260km, những bãi biển, những hòn đảo xinh đẹp... luôn là mục tiêu chinh phục của nhiều người. Những địa điểm du lịch nổi tiếng như: Sa Pa, Mù Cang Chải, đèo Mã Pì Lèng, Huế, Hội An, Đà Lạt, Vũng Tàu, Phú Quốc... và rất nhiều địa điểm khác luôn là mục tiêu theo đuổi, là nỗi niềm ao ước được đặt chân đến các miền đất dọc đường đất nước.

Tôi cũng từng đi du lịch xả láng như thế trong ba năm đầu tiên đi làm. Tôi chẳng có gì ngoài những chuyến đi và những cái like trên Facebook. Tôi tận dụng hết thời gian rãnh rỗi để thực hiện những chuyến đi đó: cuối tuần, nghĩ lễ, nghỉ phép... và những lần nghỉ nhảy việc. Và điều gì khiến tôi bị cuốn vào những chuyến đi này đến nỗi dồn hết cả tiền lương, tiền thưởng, tiền tiết kiệm và thời gian?

Đó chính là sức cuốn từ những cái like, những bình luận tán thưởng của bạn bè, người khác. Ban đầu những hình ảnh của tôi chỉ vài chục like, vài cái bình luận hỏi đi đâu? Nhưng rồi tăng lên hàng trăm like, bình luận, share làm tôi thích thú và ảo tưởng mình đi nhiều, biết nhiều. Cứ thế, những cái cám dỗ về like, bình luận đó lại khiến tôi đi nhiều hơn và ảo giác mình sẽ làm blogger du lịch hay thổ địa của những vùng đất nào đó...

Bài chia sẻ hành trình, hình ảnh 33 tỉnh thành đã đi qua trong một bài tổng kết cuối năm của tôi nhận được hơn một nghìn lượt thích. Nhưng bình luận của một người làm tôi không vui và suy nghĩ lại bản thân, đại khái là đi nhiều như vậy thì thích nhưng rốt cuộc có thú vị không và đọng lại cho bản thân là gì?

Và tôi nhận ra là chả đọng lại gì cả. Bao nhiêu tiền đã mất đổi lấy những chuyến đi, những hình ảnh và những cái like, bình luận đa phần là xã giao. Thời điểm đó cũng rộ lên tranh luận tại sao phải nhịn ăn nhịn uống để đi du lịch bụi, đi phượt xe máy nguy hiểm, sao không để dành tiền đi du lịch hưởng thụ, ở khách sạn êm ấm hơn là ăn bờ ngủ bụi? Tranh luận này khiến tôi nhận thấy đi nhiều, nhưng tốn tiền, tốn thời gian và bản thân không có lợi gì thì điều đó là vô nghĩa.

Tôi quyết định dừng việc lấy số lượng những chuyến đi, thay vào đó là việc tập trung làm việc và tận dụng kỳ nghỉ phép để đi nơi nào đó và dành nhiều thời gian để tìm hiểu con người, lối sống, văn hoá của địa phương mà mình đã đặt chân qua. Bởi thế, khi thấy các bạn trẻ hơn, hoặc đang là sinh viên, liệt kê những địa điểm đã đặt chân đến, tôi như thấy mình của nhiều năm trước.

Đừng tốn quá nhiều tiền và thời gian cho những chuyến đi qua loa, vội vã chỉ để check-in vài địa điểm, chụp ảnh vài món ăn. Hãy tập trung làm việc và học hành, cuộc đời còn dài. Giả sử một năm đi một, hai địa điểm thôi, và đi kiểu lấy chất hơn lượng thì sẽ có nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện để kể cho con cháu sau này.

Hoàng Đức

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.