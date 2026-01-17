Xăm môi có lây viêm gan B không?

Tôi định xăm môi hồng, nhưng nghe nói dụng cụ xăm có thể lây viêm gan B và các bệnh khác, làm sao để phòng bệnh? (Thúy Hoàng, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm gan B là bệnh do virus Hepatitis B gây ra, có khả năng lây truyền qua đường máu rất cao, ước tính cao gấp 50-100 lần so với HIV. Trong khi đó, xăm hay khử thâm môi là thủ thuật xâm lấn sử dụng kim xuyên qua da để đưa mực, tạo ra nhiều tổn thương vi thể có thể rỉ máu hoặc dịch mô.

Nếu kim xăm, đầu mực hoặc môi trường thực hiện không được diệt khuẩn đúng quy chuẩn, virus từ người trước đó hoàn toàn có thể truyền sang người tiếp theo. Các trường hợp lây nhiễm thường xuất phát từ việc tái sử dụng kim, dụng cụ ngâm rửa sơ sài, mực xăm không rõ nguồn gốc, nhân viên không được đào tạo về kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc xăm tại các cơ sở thiếu giấy phép kiểm định.

Người đã nhiễm viêm gan B vẫn có thể thực hiện phun xăm thẩm mỹ, nhưng cần tuân thủ quy định y tế để bảo đảm an toàn cho bản thân và phòng tránh lây nhiễm cho người khác. Ngoài viêm gan B, nhiều loại virus lây qua đường máu như viêm gan C, HIV, giang mai... cũng có thể lây nhiễm khi phun xăm.

Thủ thuật xăm môi có thể gây lây nhiễm bệnh khi sử dụng dụng cụ không được tiệt trùng đúng cách, cần chú ý quy trình vệ sinh và phòng bệnh. Ảnh minh họa: Vecteezy

Bệnh viêm gan B có thể tiến triển thành viêm gan cấp và suy gan, xơ gan, ung thư gan, thường diễn biến thầm lặng. Có tới 90% người nhiễm không biết về tình trạng nhiễm virus của bản thân, khi phát hiện ra thường đã ở giai đoạn muộn, điều trị khó khăn.

Do đó, để giảm thiểu nguy cơ viêm gan B khi thực hiện các thủ thuật xâm lấn, mọi người cần lựa chọn cơ sở uy tín, sử dụng dụng cụ diệt trùng, không tái sử dụng. Nhân viên phải đeo găng, khẩu trang, sát khuẩn tay và vùng da đầy đủ. Mực xăm cần có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng. Bề mặt bàn, khay đựng dụng cụ và các vật dụng tiếp xúc với kim xăm phải được vệ sinh trước và sau mỗi khách. Bên cạnh đó, người xăm môi nên được hướng dẫn chăm sóc vùng xăm để tránh nhiễm trùng sau thủ thuật.

Bệnh viêm gan B có thể phòng ngừa nhờ vaccine, với ba loại gồm: Heberbiovac HB (Cu Ba) và Gene Hbvax (Việt Nam), Twinrix (Bỉ) phòng viêm gan A và B trong một mũi tiêm. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi tiêm.

Mọi người nên kiểm tra lịch sử chủng ngừa và nên đi xét nghiệm định lượng kháng thể viêm gan B để biết bản thân đã có kháng thể bảo vệ hay chưa. Trường hợp đang mắc viêm gan B thì không cần tiêm vaccine vì chủng ngừa lúc này không còn hiệu quả nữa.

Ngoài ra, vết thương khi xăm môi có thể nhiễm trùng uốn ván. Hiện Việt Nam có nhiều loại vaccine uốn ván đơn và phối hợp như uốn ván - bạch hầu hấp phụ, bạch hầu - ho gà - uốn ván. Lịch tiêm các mũi căn cứ theo độ tuổi và tiền sử chủng ngừa của mỗi người. Hiệu quả phòng bệnh của vaccine uốn ván lên đến 95%.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC