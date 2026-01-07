Trẻ có lây viêm gan B khi uống sữa?

Nếu sử dụng sữa từ người mẹ nhiễm viêm gan B, trẻ có nguy cơ mắc bệnh không? (Quỳnh Giang, 24 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quý giá cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Sữa mẹ trữ đông sẽ bị giảm một số enzym, song vẫn giữ được những dưỡng chất thiết yếu cho trẻ. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ nhi khoa khuyến cáo, trẻ dưới 6 tháng tuổi tốt nhất nên bú hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Tuy nhiên, sữa mẹ vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm một số bệnh như HIV, viêm gan B, C, giang mai, CMV (cytomegalo virus) gây viêm hạch, nổi mẩn, viêm gan, thiếu máu... nếu người mẹ mắc phải hoặc quá trình vắt sữa không đảm bảo vô trùng, núm vú chảy máu.

Nếu trẻ phải dùng sữa bên ngoài, bạn nên xin từ người quen, biết rõ tình hình sức khỏe của người cho và sữa cần đảm bảo khâu vệ sinh tay, dụng cụ khi vắt, hoặc sử dụng nguồn sữa an toàn như ngân hàng sữa mẹ của các bệnh viện.

Sữa nên được rã đông đúng, bằng cách đưa từ ngăn đông để xuống ngăn mát tủ lạnh trong vòng 12-24 tiếng. Khi lấy sữa từ tủ lạnh ra, cần hâm nóng gián tiếp bằng nước ấm hoặc dụng cụ hâm nóng sữa chuyên biệt. Không nên lắc mạnh hoặc xoay sữa khiến sữa bị tách lớp và không đun trực tiếp trên bếp.

Nếu cho trẻ bú sữa mẹ từ nguồn đi xin, nên xin từ người quen, biết rõ sức khỏe người cho và có các bước bảo quản, rã đông đúng. Ảnh: Thùy Dung

Trẻ nên bú sữa mẹ đến 6 tháng tuổi, sau đó có thể kết hợp ăn vặt, uống sữa công thức để được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho việc phát triển thể chất, trí não.

Viêm gan B lây qua ba đường chính: từ mẹ sang con, qua máu và quan hệ tình dục không an toàn. Trẻ nhỏ mắc bệnh có nguy cơ tới 90% chuyển thành mạn tính, dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo tất cả trẻ em cần được tiêm phòng viêm gan B. Ở Việt Nam hiện có vaccine viêm gan B loại đơn và phối hợp, trẻ cần tiêm trong vòng 24 giờ sau sinh, sau đó trẻ cần tiếp tục với các mũi có thành phần viêm gan B như vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 từ 6 tuần đến 2 tháng tuổi.

Ngoài viêm gan B, thời tiết lạnh ẩm tạo điều kiện cho nhiều bệnh truyền nhiễm như phế cầu, não mô cầu, viêm phổi và RSV phát triển. Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu nên cần tiêm phòng đầy đủ.

Việt Nam hiện có vaccine RSV của Pfizer tiêm cho thai phụ từ tuần 24-36, giúp truyền kháng thể thụ động bảo vệ trẻ trong 6 tháng đầu đời, cùng kháng thể đơn dòng RSV Nirsevimab của Sanofi dành cho trẻ từ 1 ngày tuổi đến 24 tháng tuổi. Vaccine phế cầu và não mô cầu cùng có 5 loại, giúp phòng các bệnh nặng như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết...

Với vaccine phế cầu, tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn lịch tiêm cho trẻ phù hợp. Còn vi khuẩn não mô cầu có 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến, gồm A, B, C, Y, W-135. Mỗi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine não mô cầu để được bảo vệ đầy đủ trước 5 nhóm huyết thanh vi khuẩn gây bệnh.

BS.CKI Tạ Minh Đa

Bác sĩ khám sàng lọc, Hệ thống Tiêm chủng VNVC