Rapper Wowy kết hợp Đông Nhi trong MV "Đôi mi em đang u sầu", giành top 1 thịnh hành YouTube sau ba ngày phát hành.

Đoạn rap của Wowy xuất hiện giữa MV. Rapper viết lời theo câu chuyện tình yêu, tinh thần nữ quyền Đông Nhi muốn truyền tải. Trong đó, anh đưa vào câu "Phận đã định thời điểm đã được đo, siêu thoát bằng ảo giác của tự do", trích từ một bài thơ đề trong tác phẩm hội họa vẽ tay của Wowy, cũng là lời thoại trong phim ngắn nghệ thuật từng được chiếu ở triển lãm năm ngoái.

Wowy rap trong MV gây chú ý của Đông Nhi Đoạn rap của Wowy trong MV. Video: Nhân vật cung cấp

Wowy nói: "Khi nghe Đông Nhi kể MV lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu trong truyền thuyết Mị Châu, Trọng Thủy, tôi đã tưởng tượng bối cảnh, thông điệp êkíp muốn gửi gắm. Tôi nhập tâm vào nhân vật, viết lời rap mang tinh thần đương đại, có chút ma mị, nội dung về lời hẹn ước tình yêu lứa đôi".

Wowy (trái) dự họp báo ra mắt MV "Đôi mi em đang u sầu" của Đông Nhi hôm 23/4. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài sự ủng hộ, một bộ phận khán giả cho rằng phần rap của Wowy khó hiểu, không ăn nhập. Anh nói: "Khi sáng tác ca khúc thể hiện sự liên kết câu chuyện thực và ảo, tôi dùng phần lời là sự đối đáp giữa người đã mất - người ở lại, giữa thực tế và ảo giác. Tôi luôn để nhiều lớp ẩn ý trong lời nhạc. Mỗi người có một gu nhạc, không gian, thế giới quan suy nghĩ khác nhau. Tôi tin giữa vạn người nghe sẽ có người đồng cảm với mình".

Lần đầu hợp tác, giữa hai nghệ sĩ có nhiều kỷ niệm. Mối duyên nghệ thuật bắt đầu từ tháng 4/2021, Wowy và nghệ sĩ Tuấn Andrew Nguyễn tổ chức triển lãm Tận cùng giấc mơ cùng tận (A dream of the end at the end of a dream). Ngoài rap, anh có đam mê với nghệ thuật đương đại, trong đó có hội họa và kiến trúc. Lúc đó, Đông Nhi cùng chồng - Ông Cao Thắng - đến xem triển lãm, gặp gỡ Wowy. Họ bắt đầu trò chuyện, tìm thấy sự đồng điệu trong nghệ thuật. Khi Đông Nhi ngỏ lời mời anh tham gia MV đánh dấu sự trở lại làng nhạc sau bốn năm lập gia đình, sinh con, Wowy nhận lời ngay.

Wowy, Đông Nhi bằng tuổi nhau, dù không chung dòng nhạc nhưng khi kết hợp, họ nhận ra có sự ăn ý. Anh nói: "Với tôi, Đông Nhi là mẫu phụ nữ mạnh mẽ, nhiều nhiệt huyết với nghề. Nhìn cách đồng nghiệp đầu tư chất xám, tiền bạc vào dự án, tôi khâm phục, thấy cần học hỏi".

Không chỉ tham gia phần rap, Wowy còn diễn xuất trong MV. Vốn có máu diễn xuất, từng đóng phim trước đó, các cảnh quay không làm khó anh.

MV "Đôi mi em đang u sầu" của Đông Nhi MV "Đôi mi em đang u sầu" của Đông Nhi, phát hành tối 23/4. Video: Nhân vật cung cấp

MV có thời gian thực hiện dài nhất trong 14 năm ca hát của Đông Nhi, gồm một năm lên ý tưởng, tìm êkíp, chín tháng quay và năm tháng hậu kỳ. Nhạc phẩm thuộc thể loại pop electro house do Gold MK sáng tác. Phần hình ảnh do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn, Alex Fox làm giám đốc sáng tạo. Nội dung MV lấy cảm hứng từ truyền thuyết Mỵ Châu và Trọng Thủy. Phần ngoại truyện do Đông Nhi nghĩ ra, Mỵ Châu được hồi sinh bởi một nữ tộc bí ẩn. Họ giúp cô tập luyện, vùng lên chống lại người đàn ông phụ bạc, khẳng định bản lĩnh phụ nữ. Cô mời hội bạn thân gồm Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Mai Phương Thúy, Gil Lê, Khả Ngân diễn xuất chung.

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, anh kết hợp Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt hai ca khúc Hai thế giới và Khu tao sống. Năm 2017, anh viết nhạc phim cho HBO Mỹ trong tác phẩm Here and now. Năm 2020, anh sáng tác nhạc phim Ròm, làm huấn luyện viên trong Rap Việt, đưa học trò Dế Choắt lên ngôi quán quân.

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl... Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). 13 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại MAMA 2015, "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" của EMA 2016... Cô kết hôn năm 2019 với Ông Cao Thắng, hiện có con gái Winnie, gần hai tuổi.

