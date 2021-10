Phong cách Đông Nhi tuổi 33

Ca sĩ đã quay lại công việc sau nới lỏng giãn cách. Cô đi quay chương trình, chuẩn bị các dự án âm nhạc mới.

Đông Nhi tên thật Mai Hồng Ngọc, sinh năm 1988, thành công qua nhiều ca khúc như Khóc, Ngọt ngào, Cho em một lần yêu, Pink Girl, Vì ai vì anh... Cô từng phát hành các đĩa nhạc The First Step (2010), I Wanna Dance (2014), Ten on Ten (2018). 13 năm làm nghề, cô từng được vinh danh ở các giải thưởng Cống hiến, Mai Vàng, "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại MAMA 2015, "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" của EMA 2016... Tháng 12/2018, Đông Nhi làm liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát tại sân vận động Quân khu 7, TP HCM.

Cô còn là quán quân Hòa âm ánh sáng 2015, huấn luyện viên Giọng hát Việt 2017. Cô từng thử sức ở điện ảnh qua các phim Giải cứu thần chết, Thứ ba học trò, Cô Ba Sài Gòn...