Wowy chụp ảnh nổi loạn cùng bà ngoại

Rapper Wowy thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật của bà ngoại theo phong cách nổi loạn như cưỡi môtô phân khối lớn, tạo dáng trên xe đẩy.

Anh cho biết trước năm 1975, bà ngoại vốn là cô gái mạnh mẽ, thích lái xe jeep, theo đuổi phong cách cá tính mạnh... Anh lấy cảm hứng từ câu chuyện quá khứ của bà, thực hiện bộ ảnh mang tên Bà ngoại thời hiện đại. Ca sĩ tự phối đồ cho bà với các phụ kiện đậm chất hip-hop như dây chuyền xích bản lớn, khuyên tai rộng vành... Rapper nói: "Thay vì chụp những khung hình buồn tẻ, tôi muốn loạt ảnh mang màu sắc hài hước". Wowy kể sau khi thực hiện bộ ảnh, bà anh khoe khắp nơi.

Rapper Wowy cùng bà ngoại trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 75 của bà. Ảnh: Harry Vũ.

Bà ngoại rapper có sinh nhật vào ngày 9/6, ở nhà thường được gọi là bà Đại. Với Wowy, bà là một trong những người ảnh hưởng lớn đến cuộc đời anh. Thời gian đầu chật vật với nghề, bà giúp anh nuôi đam mê theo đuổi rap. Hai bà cháu chung sở thích nuôi thú cưng. Những lúc anh đi làm xa, bà thường thay anh chăm sóc chú chó Lucky. Theo Wowy, bà vẫn nhiệt huyết như thời trẻ, thỉnh thoảng ngỏ ý muốn đồng hành cùng cháu trong công việc như chụp ảnh quảng cáo, quay MV... Sắp tới, anh dự tính mời bà đóng MV chung nếu có kịch bản phù hợp.

Wowy cho biết bà ngoại thường khuyên anh giữ nhiệt huyết với rap. Ảnh: Harry Vũ.

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, anh kết hợp cùng Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt ca khúc Hai thế giới và Khu tao sống. Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền Mặt sẹo cho phim điện ảnh Chí Phèo ngoại truyện. Cùng năm, anh viết nhạc phim cho HBO Mỹ trong tác phẩm Here and Now.

Năm 2020, anh sáng tác nhạc phim Ròm, làm huấn luyện viên trong Rap Việt, đưa học trò Dế Choắt lên ngôi quán quân. Năm nay, anh trở lại ghế "nóng" của mùa 2 cuộc thi. Ngoài ca hát, anh còn theo đuổi nhiều môn nghệ thuật đương đại, từ thực hành điêu khắc đến vẽ.

Nhạc phim 'Ròm' gây chú ý Wowy trong MV "Chạy" - nhạc phim "Ròm" năm 2020. Video: CJ.

Tam Kỳ