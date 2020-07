Bài "Chạy" - ca khúc chính trong phim điện ảnh "Ròm" - được khen về beat và ca từ, lọt top thịnh hành trên Youtube.

Ca khúc do Wowy sáng tác. Wowy đọc rap trên nền nhạc chủ đạo là tiếng trống đệm. Bản rap mang nội dung truyền cảm hứng sống, cổ vũ tinh thần luôn tiến về phía trước, bất chấp con đường còn nhiều chông gai.

Nhạc phim 'Ròm' gây chú ý Trích MV "Chạy" - Wowy hát và sáng tác. Video: CJ. Trong bài, Wowy sử dụng đại từ "tao" - lối xưng hô thường thấy của làng rap Việt. Điệp khúc "chạy" được lặp lại ở phần ca từ, nhấn mạnh cuộc mưu sinh: "Chạy vì miếng ăn chạy vì nhà cửa/ Chạy vì một nửa và vì gia đình cha mẹ tương lai/ Đó sẽ là một quãng đường dài/ Sẽ là người chạy tiếp cho tao trong những quãng đường sắp tới". MV sử dụng nhiều phân đoạn trong phim tương ứng với nội dung bài hát, như cảnh Ròm tăng tốc để kịp giờ ghi số đề, trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám thanh niên giang hồ...

Trên Youtube, nhiều khán giả tâm đắc với bản rap. Trần Công Tích viết: "Nổi da gà vì lời bài hát. Cách nhạc beat đánh nhanh như một thứ gì phải chạy đua sau thời gian ngủ quá lâu". Nhiều người nhận xét nhạc nền của Chạy phù hợp với các cảnh hành động, mang tiết tấu nhanh trong trailer phim Ròm. Hôm 27/7, ca khúc lọt vào top 30 MV thịnh hành (trending) trên Youtube Việt Nam.

Wowy thu nhạc phim cho "Ròm" và đóng một vai phản diện. Ảnh: Wowy Nguyễn.

Đạo diễn Trần Thanh Huy cho biết thường nghe Chạy (phiên bản gốc, ra mắt năm 2010) trong lúc viết kịch bản Ròm. Anh thấy giữa bài hát và bộ phim có nhiều điểm tương đồng nên chọn. Anh nhờ Tôn Thất An - người làm nhạc phim Vợ Ba, Song Lang - phối khí lại với âm hưởng mạnh mẽ. Ở bản mới, Wowy viết thêm một câu cho phù hợp với phim: "Đây là cái tao gọi là cuộc đời/ Đây là cái tao gọi là cuộc chơi/ Đây là trận đấu mà chính bản thân của tao phải chạy".

Wowy tên thật là Nguyễn Ngọc Minh Huy, sinh năm 1988. Anh gia nhập làng rap từ năm 2006, là một trong những rapper tiên phong ở miền Nam. Năm 2010, anh kết hợp cùng Karik (Phạm Hoàng Khoa) ra mắt hai ca khúc Hai thế giới và Khu tao sống. Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền Mặt sẹo cho phim điện ảnh Chí Phèo ngoại truyện. Cùng năm, anh viết nhạc phim cho HBO Mỹ trong tác phẩm Here and Now.

Phim Ròm kể về cậu bé bụi đời chuyên làm nghề "cò đề" - tư vấn cho người dân các số may mắn. Ròm từng giúp một người đánh đề trúng 70 triệu đồng, được cả khu phố tin tưởng. Sau đó anh bị rượt đánh vì tư vấn thất bại. Trong cuộc mưu sinh, Ròm bị đám thanh niên nghiện cờ bạc truy đuổi, giành "khách" với đối thủ trong nghề - Phúc (Anh Tú Wilson đóng). Tác phẩm còn có sự tham gia của Cát Phượng, Hải Triều, Lãnh Thanh... Năm 2019, phim bị phạt 40 triệu đồng vì tham gia LHP Busan khi chưa được cấp phép phát hành trong nước. Hồi tháng 3, phim được cấp phép ra rạp, dự kiến công chiếu 31/7 nhưng phải hoãn vì dịch.

Trailer 'Ròm' Trailer 'Ròm'. Video: CJ.