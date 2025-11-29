Iran dọa tẩy chay lễ bốc thăm World Cup 2026

Iran thông báo với FIFA rằng họ sẽ tẩy chay lễ bốc thăm World Cup ngày 5/12 tại Trung tâm Kennedy, Washington, sau khi Chủ tịch LĐBĐ nước này (FFIRI) Mehdi Taj bị từ chối cấp visa.

Phát ngôn viên FFIRI, Amir Mehdi Alavi, cho biết quyết định của Mỹ "không liên quan tới thể thao", đồng thời khẳng định phái đoàn Iran sẽ không tham dự sự kiện.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) Mehdi Taj bị Mỹ từ chối cấp visa. Ảnh: FIFA

Hiện chưa rõ các ngoại lệ đối với lệnh hạn chế nhập cảnh - vốn được áp dụng cho VĐV, ban huấn luyện và nhân sự hỗ trợ tham gia giải đấu - có được áp dụng cho lễ bốc thăm hay không. Iran là một trong 19 quốc gia bị hạn chế nhập cảnh vào Mỹ theo chỉ thị được cựu Tổng thống Donald Trump ban hành từ tháng 6.

Mehdi Taj, người dự kiến dẫn đầu đoàn Iran, là một trong những quan chức có vị trí cao nhất của bóng đá châu Á. Ông giữ chức Phó chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC), đồng thời là thành viên của hai ủy ban FIFA phụ trách các giải đấu và bóng đá nam cấp đội tuyển.

Theo Tehran Times, ngoài Taj, hai thành viên khác của FFIRI cũng bị từ chối visa, trong khi bốn người - gồm HLV trưởng Amir Ghalenoei - được chấp thuận.

Thông tin hai nhân vật cấp cao là Taj và Ghalenoei gặp khó khăn trong quá trình xin thị thực xuất hiện từ tháng 10. FFIRI cho biết đã trực tiếp đề nghị FIFA can thiệp. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng khẳng định mọi người sẽ được chào đón tại World Cup 2026, đồng thời cho biết các cuộc làm việc với chính quyền Mỹ vẫn đang diễn ra để bảo đảm thị thực cho các đội tuyển, quan chức và người hâm mộ.

FIFA gần đây giới thiệu chương trình "FIFA Pass", cho phép người sở hữu vé ưu tiên trong quy trình xin visa. Tuy nhiên, việc được cấp thị thực không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Trường hợp của người hâm mộ Haiti - quốc gia cũng chịu hạn chế nhập cảnh - cho thấy ngay cả khi được nộp đơn, họ vẫn có thể không đủ điều kiện để được phê duyệt.

FIFA, FFIRI và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận thêm về việc từ chối visa đối với chủ tịch bóng đá Iran.

Cầu thủ Iran (áo trắng) buồn bã sau bàn mở tỷ số của Mỹ, trong trận đấu giữa hai đội tại bảng B World Cup trên sân Al Thumama, thành phố Doha, Qatar ngày 29/11/2022. Ảnh: Reuters

Iran giành suất dự World Cup 2026 từ tháng 3. Nhưng vẫn có lo ngại về việc Iran bị cấm dự giải đấu vào năm sau do xung đột ở Trung Đông.

World Cup 2026 diễn ra tại Canada, Mỹ và Mexico từ 11/6 đến 19/7, với 48 đội, thi đấu tổng cộng 104 trận tại 16 thành phố ở ba nước trên. Một đội tuyển có thể chỉ thi đấu ở Canada hoặc Mexico tại vòng bảng. Nhưng tới vòng knock-out, nhiều khả năng họ sẽ phải thi đấu tại Mỹ, khi nước này tổ chức tổng cộng 78 trận.

