Có 3 phút nghỉ bắt buộc mỗi hiệp ở World Cup 2026

FIFA quyết định áp dụng các quãng nghỉ bù nước giữa mỗi hiệp trong mọi trận đấu tại World Cup 2026, bất kể điều kiện thời tiết hay nhiệt độ như thế nào.

World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7/2026 trên lãnh thổ ba nước đồng đăng cai Mỹ, Canada và Mexico. Theo thông báo từ FIFA, trọng tài sẽ dừng trận đấu đúng phút 22 của mỗi hiệp để các cầu thủ được phép rời sân uống nước. Mỗi quãng nghỉ này kéo dài cố định 3 phút và sẽ được áp dụng bắt buộc ở tất cả 104 trận đấu, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và nhiệt độ. Như vậy, mỗi trận đấu trên thực tế sẽ diễn ra và được chia nhỏ thành bốn hiệp.

Biện pháp này nằm trong chính sách bảo vệ sức khỏe và đảm bảo phúc lợi cho cầu thủ suốt giải, được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến các HLV và các đài truyền hình. FIFA cho biết đây là "phiên bản đơn giản hóa và hợp lý hóa" của các đợt nghỉ giải nhiệt, bù nước từng áp dụng ở một số giải đấu trước, trong đó có FIFA Club World Cup 2025.

Cristiano Ronaldo xịt nước vào mặt trong giờ nghỉ giải nhiệt một trận đấu của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022 ở Qatar. Ảnh: AP

Tại FIFA Club World Cup hè vừa qua, nghỉ giải nhiệt chỉ được áp dụng ở những trận có nhiệt độ cực cao, có lúc vượt 100°F (38°C). Khi đó, tiền đạo Benfica Andreas Schjelderup nói sau trận gặp Bayern: "Tôi chưa từng thi đấu trong cái nóng như vậy, thật tình thì tôi không nghĩ tình trạng này là tốt cho sức khỏe, nhưng tôi đã tự mình vượt qua được". Tiền vệ Chelsea Enzo Fernandez phàn nàn: "Tôi đã bị chóng mặt giữa trận, phải nằm xuống sân vì quá choáng. Thi đấu ở nhiệt độ này rất nguy hiểm".

Trước khi có thông báo từ FIFA, để đề phòng nhiệt độ quá nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe các cầu thủ ở World Cup 2026, HLV truyển tuyển Anh Thomas Tuchel tiết lộ ông có thể cân nhắc để các cầu thủ dự bị ngồi trong phòng thay đồ, thay vì có mặt trên băng ghế ở khu vực kỹ thuật trong các trận.

"Nếu giải pháp giúp các cầu thủ dự bị giữ được thể lực tốt hơn khi vào sân, chúng tôi phải cân nhắc khả năng này", Tuchel nói với BBC Sport ngay trước lễ bốc thăm vòng bảng tại Washington DC, Mỹ vừa qua. "Không ai thích điều đó cả, vì tôi vẫn muốn các học trò có mặt trong sân để cảm nhận năng lượng và truyền năng lượng ấy từ băng ghế dự bị. Nhưng tôi đã thấy một số đội làm vậy tại FIFA Club World Cup. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải dùng đến. Tốt nhất vẫn là họ ở cùng chúng tôi trong sân".

Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ cao, cháy rừng và thậm chí bão có thể ảnh hưởng đến các cầu thủ, CĐV và nhân viên tại SVĐ từ tháng 6-7/2026 ở Bắc Mỹ. Báo cáo "Pitches in Peril" mới đây do hai tổ chức Football for the Future và Common Goal thực hiện cho thấy 10 trong 16 SVĐ tổ chức World Cup 2026 nằm trong vùng "nguy cơ rất cao gặp tình trạng stress nhiệt cực đoan".

Tiền đạo Benfica Andreas Schjelderup dùng khăn lạnh phủ lên vai, dội nước vào người trong giờ nghỉ giải nhiệt trận đấu Bayern tại FIFA Club World Cup 2025 trên sân Bank of America, Charlotte, Bắc Carolina, Mỹ ngày 24/6. Ảnh: Reuters

"Đây là vấn đề lớn với bóng đá đỉnh cao, nó sẽ làm giảm cường độ các trận đấu", Tuchel nhận định về tác động của thời tiết cũng trên BBC Sport. "Số pha chạy bứt tốc cường độ cao cả trong tấn công lẫn phòng ngự sẽ giảm đi. Trận đấu và kế hoạch thi đấu sẽ tự nhiên phải điều chỉnh. Bạn không thể chơi thứ bóng đá giống nhau ở điều kiện nhiệt độ 45°C và ở 21°C".

Báo Pháp L'Équipe thì bình luận ngược lại, cho rằng quyết định của FIFA gây bất ngờ vì nhiệt độ trung bình mùa hè 2026 được dự báo tại các địa điểm tổ chức World Cup sẽ không quá khắc nghiệt: khoảng 20°C ở Canada, dao động 13-24°C ở Mexico và trung bình 23-28°C ở Mỹ (có thể lên tới 32°C ở một số khu vực phía Nam). Trước đây, nghỉ bù nước chỉ được áp dụng khi nhiệt độ vượt ngưỡng 32°C.

Nhiều ý kiến cho rằng các quãng nghỉ cố định 3 phút này sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho các HLV truyền đạt chiến thuật trong lúc trận đấu tạm dừng, đồng thời cũng tạo thêm khoảng thời gian phát sóng quảng cáo cho FIFA.

Hoàng Thông tổng hợp