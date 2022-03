Chris Rock đắt show sau Oscar 2022

MỹLượng vé các show hài của Chris Rock tăng 25 lần sau khi anh bị tài tử Will Smith tát trên sân khấu Oscar 2022.

Ngày 29/3, Mike Silveira - đại diện công ty tổ chức tour hài kịch của Rock - nói với Hollywood Reporter: "Khoảng 48 giờ sau lễ trao giải Oscar, lượng yêu cầu mua vé các show hài tăng mạnh. Trong quá khứ, khán giả chỉ đặt chỗ trước chương trình của Rock khoảng một đến hai ngày. Lượng vé trung bình hàng ngày tăng 25 lần so với tháng trước". Silveira cho biết show hài đầu tiên của Chris Rock sau Oscar, diễn ra ngày 8/4 tại một khu nghỉ dưỡng ở bang California.

Chris Rock là một trong những nghệ sĩ hài độc thoại nổi tiếng nhất Mỹ. Ảnh: HR

Chris Rock kín tiếng sau ồn ào tại lễ trao giải Oscar 2022. Trên sân khấu, danh hài trêu chọc kiểu đầu của Jada Pinklett: "Tôi rất háo hức chờ xem G.I. Jane phần 2". G.I. Jane là bộ phim phát hành năm 1997, do Ridley Scott đạo diễn. Nhân vật chính O’Neil của Demi Moore trong phim cạo trọc giống Jada. Will Smith bất ngờ lên sân khấu và tát Chris Rock ngay trên sóng truyền hình. Tài tử cũng yêu cầu nghệ sĩ hài không nhắc đến vợ trong các tiểu phẩm.

Chris Rock - danh hài lắm tài nhiều tật

Rock ngỡ ngàng nhưng không đáp trả Smith. Anh "chữa cháy" trên sân khấu: "Đây là đêm vĩ đại nhất trong lịch sử truyền hình". Danh hài cũng từ chối kiện Will Smith tội hành hung. Tài tử King Richard công khai xin lỗi Rock trên trang cá nhân.

Chris Rock - nạn nhân bị phân biệt chủng tộc thành danh hài Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Sau sự kiện, Chris Rock đến thẳng bữa tiệc của bạn thân Guy Oseary tổ chức ở gần đó. Anh tỏ ra vui vẻ và chụp ảnh cùng nhiều đồng nghiệp. Một nhân chứng cho biết: "Bạn gần như không nhận ra chuyện gì khác thường. Chris Rock vẫn cười đùa với mọi người. Anh ấy có nhắc đến cái tát của Will Smith, chỉ nói mọi chuyện thật điên rồ. Tuy nhiên, Rock có vẻ không phiền lòng về sự việc".

Chris Rock, sinh năm 1965, là nghệ sĩ hài kiêm diễn viên, đạo diễn tại Mỹ. Anh bắt đầu sự nghiệp với các vai trên chương trình Saturday Night Live đầu thập niên 1990. Rock góp mặt trong nhiều phim hài ăn khách như Down to Earth (2001), The Longest Yard (2005) hay Grown Up (2010). Nghệ sĩ từng hai lần dẫn lễ trao giải Oscar năm 2005 và 2016. Trong sự nghiệp, anh thắng bốn giải Emmy và ba giải Grammy, được đánh giá là một trong những nghệ sĩ hài vĩ đại nhất của Mỹ.

