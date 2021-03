WHO nói nên tiếp tục dùng vaccine AstraZeneca

Ủy ban thuộc WHO đánh giá lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ và khuyến cáo nên tiếp tục sử dụng.

Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn vaccine của WHO đang đánh giá cẩn thận các dữ liệu an toàn mới nhất hiện có của vaccine AstraZeneca. "Sau khi quá trình đánh giá hoàn tất, WHO sẽ thông báo ngay cho công chúng về kết quả nghiên cứu", tổ chức hôm nay ra tuyên bố, một ngày sau khi các chuyên gia của họ họp kín.

"Hiện tại, WHO cho rằng lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ và khuyến cáo nên tiếp tục tiêm chủng", WHO nhấn mạnh.

Các liều vaccine Covid-19 ở Đức ngày 16/3. Ảnh: Reuters.

Kate O'Brien, Giám đốc Bộ phận Tiêm chủng, Vaccine và Sinh phẩm của WHO, nói rằng hội đồng an toàn vaccine đang đánh giá xem liệu các tác dụng phụ như đông máu có thực sự liên quan đến tiêm chủng hay không.

"Nó là vaccine hiệu quả cao, là vaccine cứu mạng, là vaccine an toàn và chúng ta nên tiếp tục triển khai chúng", O'Brien nói.

WHO đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine AstraZeneca vào tháng trước, đây là loại vaccine mà các nước đang phát triển dễ tiếp cận.

Hơn một chục quốc gia châu Âu đã ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca trong tuần này do lo ngại về an toàn. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết họ đang điều tra 30 trường hợp bị rối loạn máu bất thường trong số 5 triệu người đã tiêm vaccine AstraZeneca. Tổng cộng, châu Âu đã tiêm 45 triệu liều vaccine Covid-19.

