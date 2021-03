Hà Lan đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca

Hà Lan thông báo đình chỉ tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca trong hai tuần sau báo cáo về các "phản ứng phụ" ở Đan Mạch và Na Uy.

"Dựa trên thông tin mới, cơ quan quản lý dược phẩm Hà Lan đã khuyến cáo đình chỉ tiêm vaccine AstraZeneca như một biện pháp phong ngừa và chờ điều tra thêm", Bộ Y tế Hà Lan ra tuyên bố hôm 14/3.

Bộ trưởng Y tế Hà Lan Hugo de Jonge cùng ngày cho biết vấn đề quan trọng là liệu có xuất hiện những lời phàn nàn sau khi tiêm vaccine hay không, chứ không nên hoài nghi về các loại vaccine Covid-19.

"Chúng ta vẫn phải cẩn thận, vì vậy điều khôn ngoan là tạm dừng triển khai tiêm vaccine AstraZeneca ngay bây giờ để đề phòng", Bộ trưởng Hugo de Jonge nói.

Một lọ vaccine AstraZeneca tại Paris, Pháp, hôm 11/3. Ảnh: AFP.

Bộ Y tế Hà Lan cho biết nước này chưa ghi nhận trường hợp nào bị đông máu do vaccine AstraZeneca, song khuyến cáo tất cả những người đã tiêm vaccine lập tức liên hệ với bác sĩ nếu xuất hiện các triệu chứng "không mong muốn" sau tiêm ba ngày.

Nhiều quốc gia gần đây đã dừng tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca do lo ngại xảy ra tình trạng đông máu, được báo cáo ở Đan Mạch và Na Uy. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 12/3 khẳng định không có lý do để ngừng tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) cùng ngày cũng tuyên bố các quốc gia vẫn có thể tiếp tục tiêm chủng vaccine của AstraZeneca trong quá trình điều tra về khả năng gây đông máu của vaccine này. Công ty dược AstraZeneca trong khi đó khẳng định vaccine Covid-19 của họ an toàn.

Vaccine Covid-19 do hãng AstraZeneca hợp tác phát triển với Đại học Oxford đã được phê duyệt sử dụng khẩn cấp hoặc lưu hành trên thị trường tại hơn 50 quốc gia, bao gồm cả Anh và Liên minh châu Âu (EU). Tính đến 10/3, khoảng 5 triệu người ở châu Âu đã được tiêm loại vaccine này.

Ngọc Ánh (Theo AFP)