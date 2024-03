'Vòng tay tình bạn' được săn đón nhờ cơn sốt Taylor Swift

Những chiếc vòng xâu bằng hạt, kết chữ thành phụ kiện được yêu thích khi fan đeo trong các concert của Taylor Swift.

Theo The Guardian, vòng tay tình bạn (friendship bracelets) được làm bằng dây bện hoặc hạt, phổ biến trong văn hóa hippie thập niên 1970. Những năm 1990, 2000, phụ kiện được giới học sinh Mỹ ưa chuộng, bán nhiều trong sân trường. Nó được xem như một biểu tượng của sự gắn kết tình bạn, tình yêu. Những người gặp gỡ nhau lần đầu có thể trao đổi nó, thể hiện mong muốn kết bạn.

Những chiếc vòng nhựa, giá vài USD ở Mỹ, được giới trẻ săn đón sau khi Taylor Swift đeo chúng. Ảnh: The Guardian

Trang Prestigeonline nhận xét chiếc vòng đang trở thành "một hiện tượng thời trang". Kendall Junck, người sở hữu thương hiệu non trẻ Wove, cho biết sau khi Taylor Swift đeo vòng của hãng đến cổ vũ bạn trai trong một trận bóng, lượng truy cập trang web tăng 2,26%, doanh số bán hàng tăng 477%.

Nhiều cửa hàng bán đồ thủ công ở thành phố Brisbane (Australia) luôn trong tình trạng thiếu hạt trầm trọng, khi Taylor Swift công bố lưu diễn ở nước này. Paul Georgiou - quản lý của Bead, Trimming and Co - nơi cung cấp hạt sỉ số lượng lớn - cho biết đã bán được khoảng 20.000 chiếc trong tháng 2.

Số liệu đầu năm nay của eBay cho thấy doanh số bán vòng tăng lên 15.200%. Theo Klarna - công ty cung cấp các dịch vụ tài chính của Thụy Điển, lượng người mua vòng tay tình bạn tăng đột biến 915% vào tháng 9/2023. Ngoài ra, nhiều người bán lẻ cũng phát triển dịch vụ trên Etsy và Instagram.

Lisa đeo nhiều vòng tay khi đến concert The Eras Tour ở Singapore hôm 3/2. Ảnh: Instagram Lalisa

Trang Billboard nói vòng tay tình bạn là tấm vé đầu tiên để người hâm mộ gia nhập cộng đồng Swiftie (từ chỉ fan của Taylor Swift). Việc xâu vòng được khán giả hưởng ứng, bởi trong bài You’re on Your Own, Kid, (album Midnights), ca sĩ viết: "Hãy làm những chiếc vòng tay tình bạn. Giữ lấy khoảnh khắc này và tận hưởng nó". Các fan của Taylor Swift thường kết tên một số ca khúc, album hoặc câu từ mà họ yêu thích.

Vòng tay cũng là một phần trong chuyện tình của Taylor Swift và Travis Kelce. Trong podcast New Heights của mình, cầu thủ cho biết từng cố gắng tặng Taylor Swift một chiếc vòng tay có số điện thoại của anh khi cô biểu diễn ở Sân vận động Arrowhead hè năm ngoái. Mỗi khi đến cổ vũ The Eras Tour của bạn gái, Travis Kelce cũng đeo nhiều vòng ở hai tay. Hôm 5/3, anh đeo một chiếc vòng có hai chữ T (chữ cái đầu trong tên cầu thủ và Taylor Swift), với một hình trái tim ở giữa.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Halsey, Brie Larson, Lupita Nyong’o hưởng ứng xu hướng. Đến buổi diễn của Taylor Swift hôm 3/2, Lisa cũng đeo vòng, được fan tặng thêm vài chục chiếc. Bộ trưởng Văn hóa Singapore - ông Edwin Tong - cũng khoe những chiếc vòng làm cùng con gái trong nhiều buổi phỏng vấn.

Hãng Philippine Airlines đã tặng vòng tay tình bạn cho những người di chuyển từ nước này đến Singapore xem concert. Những chiếc vòng được xâu thành chữ 1989, Lover, Fly Pal. Để chào đón những người đến xem concert Taylor Swift ở Singapore, chính phủ nước này đã mở một quầy làm vòng tay miễn phí.

Fan trao đổi vòng tay tình bạn (friendship bracelet), ở show "The Eras Tour" của Taylor Swift tại Singapore. Ảnh: The Straits Times

The Guardian phân tích phụ kiện gây sốt nhờ cộng đồng Swiftie, những người mong muốn truyền tải sở thích, tình yêu âm nhạc. Ngoài ra, gen Z luôn thích các xu hướng hoài cổ.

Taylor Swift đang khẳng định tên tuổi nhờ The Eras Tour - chuyến lưu diễn gây tiếng vang, giúp cô trở thành tỷ phú. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận đây là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc. Ba buổi diễn gần nhất của cô tổ chức ở Singapore, từ ngày 2 đến 4/3. Cô sẽ hát thêm ba đêm ở nước này vào ngày 7, 8, 9/3.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

Thanh Thanh (theo The Guardian, Billboard)