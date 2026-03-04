Vợ tăng xông vì tôi muốn trả nợ 100 triệu cho em gái

'Tiền đó là của chung, anh thương em gái, nhưng ai lo cho con anh?', vợ nhất quyết đòi lại tiền thưởng của tôi.

Cuối năm vừa rồi, tôi được công ty thưởng khoảng 200 triệu đồng. Với tôi, đó là thành quả của cả năm làm việc vất vả. Những năm trước, cứ đến dịp cuối năm, tôi đều trích phần lớn tiền thưởng để giúp em ruột trang trải cuộc sống. Gia đình em tôi khó khăn, còn nợ hơn 100 triệu đồng tiền nhà, tiền ăn và đủ khoản chi tiêu dịp lễ Tết. Tôi là anh, lại có thu nhập ổn định hơn, nên luôn nghĩ mình có trách nhiệm đỡ đần người thân.

Vợ tôi trước đây không vui nhưng cũng xuôi theo. Nhưng năm nay cô ấy phản đối kịch liệt. Vợ nói thẳng: "Tiền thưởng 200 triệu đó là của chung. Nhà mình còn hai con nhỏ cũng phải lo chứ". Vợ đề nghị tôi chia số tiền đó thành bốn phần cho hai vợ chồng và hai con, phần của tôi muốn làm gì thì làm. Sau một hồi căng thẳng, tôi chỉ được giữ 50 triệu để tự quyết.

Tôi hụt hẫng, không hẳn vì số tiền ít đi, mà vì cảm giác công sức mình làm ra lại không được toàn quyền quyết định. Tôi không đành lòng khi nghĩ đến cảnh em mình vẫn đang gánh khoản nợ lớn, trong khi tôi có thể giúp mà lại phải cân nhắc từng đồng.

Vợ tôi đã cãi nhau một trận lớn. Vợ nói tôi quá nặng tình với gia đình bên nội mà quên trách nhiệm với vợ con. "Anh thương em anh, nhưng ai lo cho con anh?" - câu hỏi đó của vợ khiến tôi không biết trả lời thế nào?

Tôi hiểu vợ không sai. 200 triệu nghe nhiều nhưng chia ra cho cả năm, cho các kế hoạch dài hạn, thực ra không dư dả. Chúng tôi vẫn còn những áp lực tài chính riêng. Nhưng nếu tôi giảm bớt hỗ trợ, liệu tôi có vô tâm với em mình? Còn nếu tôi cứ giữ thói quen như trước, liệu tôi có ích kỷ với gia đình nhỏ của chính mình?

Tôi đang đứng giữa hai chữ "tình" và "nghĩa", chọn bên nào cũng thấy day dứt. Tôi có thực sự sai khi muốn giúp em ruột của mình, hay tôi đang thiếu công bằng với chính vợ con?

Khanh Nguyen Ngoc Phuong